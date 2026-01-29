株式会社ギフティ オフィシャルスポンサー決定のお知らせ

横浜マリノス株式会社

このたび、横浜F・マリノスは、株式会社ギフティ（所在地：品川区）とオフィシャルスポンサー契約を締結しましたのでお知らせいたします。

◆株式会社ギフティについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49844/table/180_1_7eb57f25bc8b70f226c1253d91f6bba5.jpg?v=202601291051 ]

◆株式会社ギフティ 太田睦 代表取締役 コメント

このたび、横浜F・マリノス様とスポンサーシップ契約を締結できましたことを、大変光栄に思っております。



横浜F・マリノス様は、日本サッカー界を長年牽引してこられた名門クラブであり、攻守において常に前進する「アタッキングフットボール」で、多くのファンを魅了してこられました。また、選手の育成やサッカーの普及を担うアカデミー活動や地域に根ざした取り組みを通じて、ホームタウンと深い信頼関係を築かれております。

ギフティは、「eギフトを軸として、人、企業、街の間に、さまざまな縁を育むサービスを提供する」ことをビジョンに掲げ事業を展開しており、サッカーを通じて人や街に笑顔と活力を届ける横浜F・マリノス様の姿勢に深く共感し、この度の協賛に至りました。スポーツを通して醸成される一体感や情熱、そして人と人をつなぐ力は、社会にポジティブな影響を与えるものだと考えています。

また、代表である私自身、横浜で生まれ育ち、幼少期より横浜F・マリノスを応援してきた一人です。地元である横浜のクラブが挑戦し続ける姿に勇気をもらってきた立場として、このような形でクラブチームの更なる発展に貢献できることを、心から嬉しく思っております。

本パートナーシップを通じて、横浜F・マリノス様とともに、ファンの皆さまや地域社会へ想いをつなぎ、スポーツが生み出すポジティブなムードを社会に広げる取り組みに挑戦してまいります。

◆横浜マリノス株式会社 中山 昭宏 代表取締役社長 コメント

このたび、株式会社ギフティ様にオフィシャルスポンサーとして、ご支援いただくことになりました。クラブを代表しまして厚く御礼申し上げます。そして、マリノスファミリーにお迎えできたことを大変うれしく思っております。

ギフティ様は、「キモチが循環する社会へ」を第一に掲げ、人、企業、街の間に、さまざまな縁を育むことを目指しておられます。弊クラブもスポーツを通じて人と人を繋ぎ、”夢”と”活力”をもたらす存在になることを目指しております。

ギフティ様と共に、横浜F・マリノスを支えてくださる皆さまのキモチを循環させ、スポーツのチカラで社会にポジティブな彩りを与え続けてまいります。