新フレーバー「龍角散ののどすっきりタブレット ライチミント味」が2月2日（月）より全国で発売開始！

株式会社龍角散（東京都千代田区、代表取締役社長 藤井隆太）は、人気商品である「龍角散ののどすっきり(R)タブレット」の新フレーバー「ライチミント味」を、全国のコンビニエンスストア、ドラッグストア、スーパーマーケットなどで2026年2月2日（月）から発売いたします。また、新フレーバーの全国発売に合わせて、2月9日（月）よりTVCM「龍角散ののどすっきりタブレット　芸妓ののどにも（ライチ登場）篇」とWebCM「龍角散ののどすっきりタブレット ライチミント味の登場篇」を公開します。


これまで、龍角散ののどすっきり飴と同じ青いパッケージのフレーバーの他、ハニーレモン味や抹茶ハーブ味を展開してきた「龍角散ののどすっきりタブレット」シリーズ。新発売のライチミント味は2025年に沖縄限定で販売をした龍角散ののどすっきりシリーズで唯一のトロピカルフレーバーで、今までと一味違う可愛らしいピンク色のパッケージです。


タブレットタイプで小粒な本商品は、会議やプレゼン前、電話対応や接客の合間など、仕事中のすき間時間にサッと手軽に舐めてのどケアができる商品です。じっくりのどケアができる飴タイプとサッと舐めることができるタブレットタイプを使い分けたい方はもちろん、これまで龍角散にあまりなじみがなかった方も、是非お気軽にお試しください。





●龍角散ののどすっきりタブレット ライチミント味について

青のパッケージをはじめ、ハニーレモン味や抹茶ハーブ味を展開する、のどのために生まれたタブレット「龍角散ののどすっきりタブレット」シリーズから、ライチミント味が登場します。ライチの華やかでみずみずしい香りとハーブ独特の風味の相性がよく、ほんのり甘いながらもスッキリ感のあるお味です。


小粒なので、仕事中や声を出すタイミングでも舐めたまま話すことができたり、すき間時間に手軽にのどケアができたりと、忙しく働く方々にぴったりです。また、シュガーレスのため、カロリーが気になる方や飴の甘さが気になる方にもおすすめです。


ポケットに入るサイズのコンパクトなパッケージは、持ち運びにも便利で、のどの調子や空気の乾燥が気になったときにいつでも、どこでものどの健康をサポートします。





・商品名：龍角散ののどすっきりタブレット ライチミント味


・メーカー希望小売価格：216円（税込み）


・販売場所：全国のコンビニエンスストア、ドラッグストア、スーパーマーケットなど


●商品特徴

・トロピカルなライチミント味


・小さなパッケージのため、持ち運びにも便利


・飴よりも小粒で短い時間で手軽にのどケア


・特殊製法でハーブを丸ごと使用した龍角散のハーブパウダーを配合


・シュガーレスなのでカロリーが気になる方に


・龍角散ののどすっきり飴より甘さ控えめ


・キシリトール入り



「龍角散ののどすっきりタブレット」ブランドページ


https://www.ryukakusan.co.jp/tablet


※新商品に関する情報は2月2日（月）公開予定


●新CMについて

「龍角散ののどすっきりタブレット ライチミント味」の全国発売に合わせて、2月9日（月）より、TVCM「龍角散ののどすっきりタブレット 芸妓ののどにも（ライチ登場）篇」を全国で放映します。また、同日よりWeb上ではCM「龍角散ののどすっきりタブレット ライチミント味の登場篇」を公開いたします。



■TVCM概要


タイトル：「龍角散ののどすっきりタブレット 芸妓ののどにも（ライチ登場）篇」


放送開始日：2026年2月9日（月）


放送エリア：全国



■WebCM概要


タイトル：「龍角散ののどすっきりタブレット ライチミント味の登場篇」


配信開始日：2026年2月9日（月）



TVCM「龍角散ののどすっきりタブレット 芸妓ののどにも（ライチ登場）篇」・WebCM「龍角散ののどすっきりタブレット ライチミント味の登場篇」


公開先（龍角散公式YouTubeアカウント）


https://www.youtube.com/channel/UC7fDV5qmFbHXoB4sYp5f6UA


●商品概要

【龍角散ののどすっきりタブレット ライチミント味】


■名称：清涼菓子


■原材料名：ハーブパウダー（国内製造）、植物油脂／ソルビトール、甘味料（キシリトール、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物）、香料、ショ糖エステル、ステアリン酸マグネシウム


■内容量：10.4g


■栄養成分表示（1袋10.4gあたり）：


エネルギー 32kcal、たんぱく質 0g、脂質 0.2g、炭水化物 10g（糖類 0g）、食塩相当量 0g


■メーカー希望小売価格：216円（税込み）


■賞味期限：18ヵ月


●株式会社龍角散について

江戸時代に秋田の藩主の喘息を治すために誕生した「龍角散」は、明治維新以降、広く国民のための薬となりました。現在は、のどの薬「龍角散」、「龍角散ダイレクト」をはじめとする医薬品、「龍角散ののどすっきり飴」、服薬補助ゼリー「らくらく服薬ゼリー」・「おくすり飲めたね」などを製造販売するのどの専門メーカーとして人々の健康に貢献しております。



「龍角散」公式HP：https://www.ryukakusan.co.jp/(https://www.ryukakusan.co.jp/)



※「ゴホン！といえば龍角散」、「龍角散」、「龍角散ダイレクト」、「龍角散ののどすっきり」、「らくらく服薬ゼリー」、「おくすり飲めたね」は、(株)龍角散の登録商標です。