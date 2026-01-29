美味(たの)しく、育てる(*1)。肌で感じて、香りで解けて、心が満ちていく。発酵果実× 五感満足 × 肌管理スキンケアブランド。「FERMENTA（フェルメンタ）」2026年2月12日(木)発売。

Ci FLAVORS株式会社

Ci FLAVORS株式会社（本社：東京都港区、代表：大倉 佳晃）は、果実が本来持つ美容液成分を熟成し“発酵”というプロセスで、そのエネルギーを肌の角層深くまで届ける新スキンケアブランド「FERMENTA（フェルメンタ）」を2026年2月12日に発売いたします。

発売に先がけ、本日1月29日（木）より楽天市場店にて先行予約を開始します。

【予約期間】

2026年1月29日(木)～2月11日(水)

【対象商品】

Update Serum PDRN Complex、Refine Oil Peel Cleansing、WakeUp Gel Pore Serum Wash

【販売場所】

フェルメンタ楽天市場店

URL：https://www.rakuten.co.jp/cfec/

ブランド誕生の背景 - わたしらしさをアップデートする「肌管理」

現代の肌は、ストレス・気温差・乾燥・ブルーライトなど、外的環境による揺らぎが日常化しており、「その日その日の肌状態に合わせたケア」がますます求められる時代になりました。そうした背景の中、FERMENTAは、「整える（メンテナンス）」と「更新する（アップデート）」を掛け合わせた、わたしらしさをアップデートする美容習慣、FERMENTAの“肌管理”を提案するスキンケアブランドです。

日々のスキンケアで肌を健やかな状態に導きながら、集中アプローチで美しさを更新するスキンケア体験を届け、未来に向けて伸び続ける肌へ。

ブランドの核となるのは、完熟ザクロを乳酸菌でじっくりと発酵させた注目成分 “グランブリューザクロ（乳酸桿菌／ザクロ果実発酵エキス）”。FERMENTAすべてのアイテムに共通配合されています。

太陽をたっぷり浴びたカリフォルニア産の完熟ザクロ果実を厳選。

古来より“女性を育む果実”とされてきたザクロを、乳酸桿菌でじっくりと発酵させた、ポリフェノールやエラグ酸などの美肌着想成分が肌に溶け込むようになじむ熟成“美発酵エキス”へ。

角層のすみずみまでうるおいを届け、わたしらしい美しさを呼び覚まします。

FERMENTA が大切にする「五感満足」スキンケア体験

FERMENTAは、ただ成分を届けるだけでなく「視覚・触覚・嗅覚・聴覚・心覚」、五感を満たす体験価値を追求。

- 見た瞬間ときめく洗練されたデザイン- とろけるように心と肌を揺さぶるテクスチャー- 肌と気持ちをくすぐる香り- 心が満たされ、「美味（たの）しい(*1)」と感じる濃密な発酵果実エキス(*2*3)

毎日のスキンケアが“義務”ではなく、“喜び”に変わる──

そんなブランド体験を目指しています。

(*1) ブランドの世界観を表現した比喩的表現です。化粧品であり、飲食用ではありません。(*2) 乳酸桿菌/ザクロ果実発酵エキス(整肌) (*3) 乳酸桿菌/ブドウ果汁発酵液、乳酸桿菌/セイヨウナシ果汁発酵液、シゾサッカロミセス/イチジク果実発酵液（全て整肌）

【2026年2月12日(木)発売】FERMENTA LINEUP

Update Serum PDRN Complex（アップデートセラム PDRNコンプレックス）

30mL／3,800円（税込）

＃赤玉セラム

PDRN 20,000ppm(*1)×発酵果実。

肌の奥(*2)から密度を感じる、“肌を仕上げる”美容液。

ハリ密度をサポートし、肌質を整える“アップデート美容液”。

年齢や乾燥によるハリ不足、キメ乱れに深く届き(*2) 、ふっくらと弾むような肌印象へ。

攻めの美容液成分PDRN(*3) が肌を整え、発酵果実エキス(*4*5) がうるおいを満たす。

肌にのせた瞬間、やわらかく伸び広がり、奥から満ちるようなツヤとハリ。

触れるたび、心までときめくような“これ好き”な感触を。

●キー成分：PDRN 20,000ppm(*1)、グランブリューザクロ(*5)、4種の高機能ペプチド(*6)

●特徴：惹きつけられるようなふっくら感とツヤ感／6つのフリー処方※

●香り：Citrus Herb Kiss（シトラスハーブキス）

果実のときめきと、ハーブのやさしさ。

肌にのせた瞬間、ふわっと深呼吸したくなる心地よさが広がり、浸透(*2)する間、香りで満たされる。

今日のわたしをアップデートさせる至福の香り。

※鉱物油・パラベン・アルコール・合成香料・合成着色料・石油系界面活性剤（全てフリー）

Refine Oil Peel Cleansing（リファインオイル ピールクレンジング）

180mL／3,500円（税込）

＃オイルtoフォーム

毛穴ごとクリアな肌へ(*7)。 発酵ピーリング着想(*5)×高機能ペプチド(*6)で洗う。肌整うクレンジング。

摩擦レス感覚のオイルが軽やかな泡に変わる “オイル to フォーム”処方を採用。

肌にやさしく働きかける“育てるクレンジング”。 グランブリューザクロ(*5) と果実種子オイル(*8) 、4種の高機能ペプチド(*4) を配合。 メイク汚れや古い角質をつるんと洗い流し、 なめらかで澄んだクリアな肌へ導く「美容液クレンジング」。

●キー成分：グランブリューザクロ(*5)、2種の果実種子オイル(*7)、サリチル酸(*9) 4種の高機能ペプチド(*6)

●特徴：W洗顔不要・まつエクOK／6つのフリー処方※

●香り：Botanical Heart（ボタニカルハート）

深呼吸したくなるようなハートに届く、ウッディ & フローラルのアロマ。

※鉱物油・パラベン・アルコール・着色料・合成香料・合成酸化防止剤フリー（全てフリー）

WakeUp Gel Pore Serum Wash（ウェイクアップジェル ポアセラムウォッシュ）

150g／3,100円（税込）

＃朝用洗顔

眠っていた肌がうるおいを取り戻す朝。発酵果実のエナジーで肌と気分が起動する。

グランブリューザクロ(*5) とみずみずしい発酵果実の美容液成分(*10) を組み合わせ、冴えない朝の気分を引き締めてくれる。90％以上が美容液成分(*11) - “美容液で洗う”、新感覚朝用洗顔。

泡立て不要のジェルがとろけるようになじみ、汚れを落としながらうるおいをチャージ。

洗うたび、肌も気分もクリアに目覚め、とろとろのジェルに夢中になる心地よさ。

●キー成分：グランブリューザクロ(*5)、発酵果実ブレンド(*10)、WakeUp Duo(*12)

●特徴：美容液処方の朝用ジェル洗顔／6つのフリー処方※

●香り：Morning Hug（モーニングハグ）

肌も気持ちもはっと目覚めるような、爽やかシトラスフラワーブレンド。

※鉱物油・パラベン・シリコン・アルコール・合成着色料・合成香料（全てフリー）

(*1) PDRN水溶液として2％配合（PDRNとして1,000 ppm）(*2)角層まで (*3) DNA-Na（整肌）(*4) 乳酸桿菌/ブドウ果汁発酵液（整肌）(*5) 乳酸桿菌/ザクロ果実発酵エキス(整肌)（*6）アセチルヘキサペプチド-8、パルミトイルトリペプチド-1、パルミトイルテトラペプチド-7、ヘキサペプチド-9（全て整肌）(*7) 毛穴を含めた肌全体の汚れを落としながらうるおいを与えること(*8)ザクロ種子油、ブドウ種子油（全て整肌）(*9)整肌 (*10) 乳酸桿菌/ブドウ果汁発酵液乳酸桿菌/セイヨウナシ果汁発酵液、シゾサッカロミセス/イチジク果実発酵液（全て整肌）(*11) 90%以上が美容液成分（水及び保湿剤を含む）(*12) カフェイン、ハマメリス葉エキス（全て整肌）

FERMENTAオリジナルショッパー

3つの商品がちょうど入る大きさのショッパー。普段のご使用にも。

HOW TO USE

【商品への想い】

FERMENTAは自分らしい「キレイ」を毎日少しずつ更新させる、そして、スキンケアにときめき、心から楽しいと感じられるブランドでありたいという思いを込めて生まれました。だからこそ製品に対しても処方だけではなく、テクスチャー、香り、デザイン。そのすべてにこだわり、納得いくまで何度も何度も試作を繰り返して完成しました。

本能で、五感で楽しむスキンケア。

そして、ちゃんと肌と向き合うこと、変化に気づいてあげること。

毎日ちょっとのアップデート。

大好きなコスメやサプリでキレイになれるって、こんな Happy なことはない。

「肌管理で幸せを届けたい」

FERMENTAで自分らしい「キレイ」を沢山の方に感じていただきたいと心から願っています。

Ci FLAVORS株式会社 商品企画 杉野 もえ

FERMENTA ブランド紹介

FERMENTA(フェルメンタ)は、果実が持つ力を“発酵”で引き出し、肌と心の深いところまで満たすスキンケアブランドです。

FERMENTA が大切にしているのは、

スキンケアを“義務”ではなく“楽しみ”に変えること。

とろけるテクスチャー、深呼吸したくなる香り、心まで満たされる余韻…。

五感をすべて満たす体験価値 を丁寧に設計しました。

毎日の「メンテナンス」と、集中アプローチ「アップデート」を組み合わせたFERMENTAの “肌管理”を提案します。

忙しい日々の中でも、肌と気持ちが前向きになる。

そんな“ちょっとした幸せ”を届けるために生まれたブランドです。

ブランドサイト：https://fermenta.jp

Amazon: https://www.amazon.co.jp/fermenta

Instagram： https://www.instagram.com/fermenta.official/

X：https://x.com/fermenta_zakuro

TikTok：https://www.tiktok.com/@fermenta.official

【商品に関するお問い合わせ】

Ci FLAVORSカスタマーセンター：0120-001-438

【会社概要】

社名：Ci FLAVORS株式会社

代表取締役：大倉 佳晃

本社所在地：東京都港区北青山三丁目5-6 青朋ビル7階

設立：2021年8月

事業内容： 美容・ライフスタイル分野を中心にブランドの創出と成長支援を行うプラットフォーム企業。複数のブランド会社を傘下に持ち、それぞれが社会的意義と魅力ある商品を生み出す体制で事業を展開。化粧品の製造・販売・輸出。

HP：https://www.ci-flavors.com/