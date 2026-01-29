【こども家庭庁主催｜参加無料｜3月8日】プレコンシンポジウム 2026 ＃いまを進めよう

こども家庭庁

いまの過ごし方が、未来の自分をつくる──。

こども家庭庁では、2026年3月8日（日）に「プレコンシンポジウム 2026 ＃いまを進めよう」を開催します。プレコンセプションケア（以下、プレコン）とは、性別を問わず、適切な時期に、性や健康に関する正しい知識を持ち、妊娠・出産を含めたライフデザイン（将来設計）や将来の健康を考えて、健康管理を行う取り組みです。

本シンポジウムでは、医師による専門講演に加え、自治体・企業・教育機関の実務者によるパネルディスカッションを実施します。健康管理やライフデザインに関する視点を共有し、若い世代を取り巻く環境づくりについて、多様な立場から学び合う機会とします。

当日は、MCに安東弘樹さん（元TBSアナウンサー）を迎え、「プレコン応援団」として、お笑い芸人のぺこぱさん（松陰寺太勇、シュウペイ）、インフルエンサーのゆうこすさん（菅本裕子）・たなかさん（Dios）夫妻、俳優の岡田香菜さんが参加予定です。若者の率直な疑問や思いを聞きながら、「いま」と「これから」をともに見つめる時間をつくります。

若い世代はもちろん、企業、自治体、医療・教育分野の関係者の皆さまが、それぞれの現場で活かせる気づきやヒントを持ち帰っていただける内容を目指します。

■開催概要

イベント名：プレコンシンポジウム 2026 ＃いまを進めよう

日時：2026年3月8日（日）14:00～16:20

開催形式：会場開催＋オンライン配信（YouTube Live）

会場：イイノホール（東京都千代田区内幸町2-1-1）

参加費：無料

主催：こども家庭庁

事務局：株式会社日経BP

参加方法 ：下記「シンポジウム特設ページ」またはQRコードにアクセスいただき、詳細をご確認ください。なお、プレスの方の取材申込み等については、シンポジウム特設ページにてご案内しています。

シンポジウム特設ページはこちら :https://events.nikkeibp.co.jp/event/2026/bpi0308precon/?n_cid=nbpmed_esml_precon26_pr

■主なプログラム（予定）

● こども家庭庁の取組紹介

プレコンセプションケア推進５か年計画と「プレコンサポーター」について

● 講演

「知ることが、選択肢を広げる ― 若い世代のためのプレコンセプションケア」

● パネルディスカッション

「未来の“あたりまえ”をつくるのは誰？

― 自治体・企業・教育機関と考えるプレコンの広げ方」

● トークセッション

「参加者と考える“はじめの一歩” ― ＃いまを進めよう」

■登壇者（予定）

【専門講演】

前田 恵理（北海道大学大学院 医学研究院 社会医学分野 公衆衛生学教室 准教授）

【行政の取り組み紹介】

田中 彰子（こども家庭庁 成育局 母子保健課 課長）

【パネルディスカッション】

河本 倫子（京都府 健康福祉部 こども・子育て総合支援室 参事）

新佐 絵吏（浅野製版所 事業開発部 部長／産業カウンセラー・健康経営エキスパートアドバイザー）

齋藤 亮次（神山まるごと高専 教学マネジメント室長）

【MC】

安東 弘樹（元TBSアナウンサー）

【プレコン応援団】

ぺこぱ（松陰寺太勇、シュウペイ）

ゆうこす（菅本 裕子）・たなか（Dios/ex.ぼくのりりっくのぼうよみ）

岡田 香菜

■本件に関するお問い合わせ

株式会社日経BP 総合研究所 （本シンポジウム運営事務局）

precon-cfa@nikkeibp.co.jp 担当：庄子、上野、小野瀬