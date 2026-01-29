【2/26（木）ブライダル経営者・広告責任者向け無料セミナー開催】2026年春商戦で自社集客・来館数を伸ばす《Web広告×MEO×媒体HP連動》攻略法
株式会社メディアハウスホールディングス（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：波戸内 啓介）は2026年春商戦で自社集客・来館数を伸ばす《Web広告×MEO×媒体HP連動》攻略法に関するブライダル経営者・広告責任者向け無料セミナーを開催いたします。
2026年のスタートダッシュを切る今、何を重視して集客戦略を最適化するべきか、検討されている法人様も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、ブライダル集客のスペシャリスト、株式会社ベックの池直洋さん、株式会社H2Technology の田中莉奈さんをお招きし、ウエディング会場が最終的な「来館・成約」に繋げるためのWeb広告戦略と、今すぐ着手すべき媒体最適化のノウハウについてわかりやすく解説します。
こんな方にオススメです
・ブライダル×Web集客で来館単価、成約単価を改善したい。
・集客コストの見直しや、新しい集客方法を探している。
・媒体に依存した集客から、自社集客に切り替えたい。
・WEB広告の運用方法、効果的な活用方法を知りたい。
・ブライダル×Web集客で成功している事例を知りたい。
セミナー内容
第1部：集客最大化のポイント『フルファネル戦略』＋『MEO対策』で来館予約を伸ばす
・Web広告の「フルファネル戦略」とは
・一歩先行く「AIメニュー活用と予算組み」
・今こそ知りたいMEO対策 ― GBP最適化による集客強化―
実際の事例を踏まえ、Googleビジネスプロフィール最適化の具体的なポイントを解説します。
構築と運用の必須項目をまとめた“完全版チェックリスト”も配布！
※過去実施したセミナーと内容が一部重複いたします。予めご了承いただきお申込みください。
第2部：ブライダル媒体×自社HP ワンランク上の連動で来館予約を伸ばす
＼分析力向上で総来館数UP／
・ブライダル媒体の自己分析力を磨き、公式サイトとの相関性を理解して総予約数をUP
・改善実例とHPとのシナジー効果実例
・媒体サイトパフォーマンスレポートの見るべきポイント
・週次資料分析からの対策 アクションにつながる具体的な手法
・HPと連動をする必要性、具体的なポイント
※当日のアジェンダ/コンテンツが多少変更となる場合もございますので、予めご了承ください。
登壇予定者
野間 彩佳
株式会社メディアハウスホールディングス
アカウントエグゼクティブ
業界最大手媒体の代理店営業として約6年間従事。集客企画、運営支援の成果が評価され、最年少で営業マネージャーに抜擢される。その後、全国の式場・エージェントに向け、Web広告を中心としたフルファネル型での営業支援を行う。ブライダル業界への豊富な知見と経験を持ちながら、WEB解析士の資格を有し、WEB広告およびデータ分析の分野でも専門性を発揮し、クライアントに最適なソリューションを提供している。
池 直洋
株式会社ベック（レストランミッテ）
2013年 レストランミッテ入社 ブライダル部 プランナー業務に従事。
2016年 ブライダルマネージャー就任 集客部門において自社集客改革に取り組み、年間ゼクシイ出稿0.5Pのみで年間集客数320達成。
2020年 コンサルティング部異動 全国20会場以上の集客業務コンサルタントを担当し数々の集客UP成果を残す。
2023年 ミッテ事業部 部長就任 コンサルティング兼務。
2025年 ミッテ事業部 本部長就任 コンサルティング他MA業務を兼務しながら、ブライダル業界全体の発展に貢献している。
田中 莉奈
株式会社H2Technology
Webマーケティング領域にて7年間、主にGoogle施策およびMEO対策を中心とした集客支援に従事。多様な業界の店舗・企業を担当し、集客改善や運用体制構築など幅広い課題解決を推進。
クライアントへのコンサルティングに加え年間平均200社を管理し、現場に寄り添った提案とデータ分析を強みに、企業の成長に寄り添う伴走型のマーケティング支援を行いながら、持続的な集客体制の構築に尽力している。
セミナー概要
2026年春商戦で自社集客・来館数を伸ばす
《Web広告×MEO×媒体HP連動》攻略法
日程
2026.2.26（木）13:00～14:30
場所
オンラインZoomにて開催
※接続方法は前日までにメールにてお知らせいたします。
定員
限定30社
※事前申込制
※人数が満たない場合には延期・中止となる可能性がある旨ご了承をお願い致します。
対象者
ホテル、ゲストハウス、専門式場、レストラン業などで、
ウエディング事業の運営、広告、宣伝、マーケティングなどに従事されている方。
※同業企業様のご参加はご遠慮させていただいております。
参加お申込み
下記URLからエントリーフォームに記載のうえ、お申し込みください。
https://www.mediahouse.co.jp/lp/mhp/seminar260226/
参加お申込みページ :
https://www.mediahouse.co.jp/lp/mhp/seminar260226/
※お申込みページにてご応募いただいたお客様の個人情報は、当社のプライバシーポリシーに従って厳重に管理し、参加の可否に関わらず利用目的の範囲内にて利用させていただきます。
メディアハウスホールディングスについて
メディアハウスホールディングスは、「全国の中小企業を元気にする」をミッションに掲げ、クライアントの経営に直結する課題である「人材」や「集客」課題を解決するトータルソリューションカンパニーです。現在は「HR Tech SBU（人材採用支援・人材紹介）」「Mar Tech SBU（Webマーケティング・ブライダルプロモーション）」「C Tech事業（広告制作・クリエイティブ）」の3つの戦略組織で事業を展開しています。
当社のブライダルプロモーション事業領域は、Webを中心とした集客支援で、ブライダルの未来をつくってまいります。「正解」のないブライダル業界で、「答え」を導くベストパートナーへ。ブライダル業界に精通したコンサルタントが数多く在籍するほか、ウェブ解析士などの有資格者がアクセス解析ツールやヒートマップ、アイトラッキングなどのツールを駆使して広告の運用と効果創出に注力し、インターネット広告の最適化を図ります。また、当社が保有するクリエイティブ人材と協同することにより、動画やLP、バナーなどの高品質なクリエイティブを提供できる点も特徴です。
メディアハウスホールディングスとして、Google が主催する「2024 Agency Excellence Awards」において、日本で唯一、3部門での最優秀賞を受賞しました。そのうち、ブライダルプロモーション事業部では「クリエイティブ活用」「メディア統合」の2部門で受賞。さらに2025年度も同アワードで3部門にてファイナリストに選出されています。今後も豊富なソリューションの中から「最適解を提供する」ことにこだわりながら、クライアント様への継続的な価値提供と集客支援を続けてまいります。
会社概要
会社名：株式会社メディアハウスホールディングス
代表者：代表取締役社長兼CEO 波戸内 啓介
所在地：東京都新宿区神楽坂2-17 中央ビル5F
設 立：1983年8月
資本金：50,000,000円
従業員：375名（2025年4月現在）
拠 点：東京、大阪、名古屋、札幌、福岡
事 業：HR Tech SBU（人材採用支援・人材紹介事業）
Mar Tech SBU（Webマーケティング・ブライダルプロモーション事業）
C Tech事業（広告制作・クリエイティブ）
U R L：https://www.mediahouse.co.jp/
この記事に関するお問い合わせ先
株式会社メディアハウスホールディングス
経営管理本部 広報担当
E-mail：info@mediahouse.co.jp