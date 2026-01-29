株式会社ロッテが「生産性向上」プロジェクトの一環として経費精算システムを「楽楽精算」に移行

株式会社ラクス

株式会社ロッテ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島 英樹、以下：ロッテ）は、株式会社ラクス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中村 崇則、以下：ラクス）が提供するクラウド型経費精算システム「楽楽精算」を導入し、運用を開始しました。 本導入により、全社的な重要課題である「生産性向上」を推進し、経費精算にかかる時間を約50%削減（※1）するとともに、旧システムで課題となっていた管理業務のブラックボックス化を解消し、柔軟な運用体制を構築しました。

直感的でない操作性と、システム管理の「ブラックボックス化」による運用課題

ロッテでは、これまで利用していた経費精算システムにおいて、ユーザーの使いやすさや、管理者側のメンテナンスに大きな課題を抱えていました。

ユーザーにとっては、直感的ではない画面設計やマニュアル必須の複雑な操作などユーザビリティに課題がありました。また、複雑であるが故に誤申請も多く、経費精算業務そのものが社員の負担となっていました。

一方、管理者側においてもシステム管理の「ブラックボックス化」の課題がありました。システムのマスタ設定が多岐にわたり複雑化しており、操作マニュアルの整備も不十分であったため、軽微な設定変更でも都度ベンダーに問い合わせる必要がありました。

直感的なマスタ管理で「自走できる」運用体制へ

全社的な「生産性向上」プロジェクトの一環として、グループ会社での実績やユーザーの使いやすさを評価し、「楽楽精算」を選定・導入しました。

- 管理者による柔軟な設定変更が可能に「楽楽精算」はマスタ管理画面が直感的で分かりやすく設計されており、設定の変更が容易です。また、充実した日本語のサポートサイト（サクセスナビ）等の活用により、不明点を即座に解決できる環境が整っています。これにより、管理者が自ら設定を変更・運用できるようになり、システム管理の「ブラックボックス化」が解消されました。- 経費精算業務の時間を約50%※1削減直感的なユーザーインターフェースや、AI-OCR（領収書読み取り機能）、事前申請データの精算時連携などの機能活用により、申請・精算にかかる作業時間を大幅に短縮しました。本来時間をかけるべきコア業務に集中できる環境づくりに貢献しています。- 「設定代行サービス」の活用により、大規模プロジェクトを4ヶ月で完遂今回の導入にあたっては、ラクスの『「楽楽精算」一括設定代行(plus)※2』を活用しています。単なる設定作業の代行にとどまらず、複雑な業務規程を深く理解した上での最適な運用提案や、多くの部門が関わるプロジェクトのスケジュール管理をラクスがサポートしました。これにより、社内の議論が停滞することなく、実質4ヶ月という短期間でのシステム移行を完了させました。

株式会社ロッテ ご担当者様のコメント

以前のシステムは、設定の複雑さやマニュアルの不足により、管理者自身で柔軟に運用を変えることが難しい状態でした。

今回の導入では、単なるシステム移行ではなく業務規程の抜本的な見直しも行いましたが、ラクスの「設定代行サービス」には大変助けられました。弊社の複雑な業務を深く理解した上での提案や、的確なプロジェクト管理のおかげで、社内議論を停滞させることなく短期間での導入が実現できました。

「楽楽精算」を導入したことで、こうした管理側のストレスが解消されただけでなく、ユーザーにとっても使いやすい環境が整備され、全社的な目標である「生産性向上」に大きく貢献できています。

今後はAI機能の活用なども視野に入れ、さらなる業務効率化とガバナンス強化を推進していきます。

株式会社ロッテについて

株式会社ロッテは、1948年に創業し「お口の恋人ロッテ」として親しまれています。主な事業内容は、菓子、アイスクリーム、その他食品の製造および販売を行っています。

【会社概要】

社名 ： 株式会社ロッテ

所在地 ： 東京都新宿区西新宿3-20-1

設立 ： 1948年6月

代表者 ： 代表取締役社長執行役員 中島 英樹

事業内容： 菓子、アイスクリーム、健康食品、雑貨の製造および販売

会社HP ： https://www.lotte.co.jp/

経費精算システム「楽楽精算」について

「楽楽精算」は、国内クラウド型経費精算システム市場において、累計導入社数No.1※3の実績を持つ、AI技術を搭載したクラウド型経費精算システムです。交通費・旅費・出張費などの経費処理において、申請から承認、精算までの一連の業務を一元管理できます。

AI-OCRや画像認識、機械学習などのAI技術やAIエージェントを活用し、領収書の自動読み取り、入力補完、不備チェックを自動化。経費精算業務における手入力や確認作業を削減し、業務効率の向上と人的ミスの防止を実現します。

2025年9月時点で、累計導入社数20,000社以上に利用されています。

「楽楽精算」製品サイト： https://www.rakurakuseisan.jp/

※1 削減効果はロッテ様の試算によるものです。

※2「楽楽精算」一括設定代行(plus)…要件の決定支援および設定スケジュール管理の支援、「楽楽精算」内の設定作業を代行するサービスです。また要件定義書をご提出します。

※3デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」（ミックITリポート2025年1月号）より

会社概要

株式会社ラクス

本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿7階

設立：2000年11月1日

資本金：3億7,837万円

代表者：代表取締役社長 中村崇則

事業内容：クラウドサービス事業

会社HP：https://www.rakus.co.jp/

※掲載のデータは発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。

※文中の会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。