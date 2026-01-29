統計学を「哲学」する。ZEN大学、伊庭幸人客員教授を所長に迎えた新研究所「PhiMAS」始動

学校法人日本財団ドワンゴ学園

ZEN大学は2026年1月、統計学の基礎と応用を探究し、データ解析の新たな枠組みを創出する研究機関「統計基礎論ラボ」（英名：Philosophy, Mathematics and Applications in Statistics Lab、通称：PhiMAS／フィーマス）を開設しました。

所長に伊庭幸人（ZEN大学 客員教授、2026年4月着任予定）、副所長に科学哲学を専門とする大塚淳（ZEN大学 教授）が就任します。AIやビッグデータの活用が進む中で、その論理的基盤となる統計学に注目が集まる現代において、本ラボは「統計学における哲学的課題」「現代統計学の数理」「データ解析の実践」の3領域を統合的に探究することで、統計教育および産業に貢献することを目指します。

☑︎ 開設の背景：ツール偏重への警鐘

データに基づく推論が重視される時代に、統計学は学問、医療、ビジネスを問わず、様々な場面での意思決定に必要不可欠な道具になっています。そうした流れの中で、ともすれば定型的な運用に陥りがちな統計学においても、哲学・数理・応用が交錯する学際領域として研究する必要性が高まっています。

本ラボは、そのような課題に応えるべく「哲学的課題」「数理」「現場での実践」を総合することで、単なるツール利用の「実学」にも純粋な「理論」にも偏らない、データサイエンスの新たな枠組みを創出し、統計教育および産業に貢献することを目指します。

【統計基礎論ラボ（PhiMAS） 3つの特長】

1. 数学・哲学・実践の統合研究

既存の統計学が見落としがちな「哲学的課題」、「現代統計学の数理」、「データ解析の実践」を統合し、広い視野から研究を行います。

2. 企業・学術機関における「統計教育の再構築」

企業との共同研究や協賛を通じ、統計教育の再構築とその実践を行います。

3. 「知の拠点」としてのコミュニティ形成と情報発信

研究会、シンポジウム、公開講座の開催に加え、紀要や報告書による成果公表を行います。また様々な学術交流も推進していきます。

左から、大塚淳副所長、伊庭幸人所長、瀬下大輔講師（ZEN大学）パネルディスカッションを実施

☑︎ 今後の活動展開

2026年1月の開所を皮切りに、研究活動および情報発信を始めます。Webサイトでの発信に加え、講義・対談配信、社会人を対象とした勉強会を開催し、またZEN大学での演習への協力など、啓蒙教育活動を行っていきます。

【スケジュール（予定）】

2026年1月：開所、寄付・協賛受け入れ開始

2026年4月：月次定期配信（講義・対談）の開始

詳細・最新情報は公式サイトをご覧ください。

☑︎ PhiMAS所長 伊庭幸人 コメント

実学としての統計学では、便利な公式やソフトウェアの利用法が強調される反面、全体像への反省が不足しがちです。これを補うものとして、統計論ラボ PhiMASは、数理的方法の開発とデータ解析の実践を行いつつ、新たな哲学的問題を創出・同定する拠点となるために設立されました。哲学者、あるいは統計学者のみのためのラボではなく、諸科学、および、機械学習を含む統計の社会的応用全体に寄与することを目指しています。





❙ ZEN大学について

ZEN大学は、最先端のIT技術を活用し、すべての人に大学進学の機会を提供します。ZEN大学唯一の学部である「知能情報社会学部」では、特定の学問領域に偏らない学びを修めることで、激変するAI時代に対応して活躍するために必要なリテラシーを身につけることができます。ZEN大学では、学ぶ意欲のある方々に対して広く高等教育の機会を提供するため、入学選考において学力試験は行いません。志望理由・小論文により選考します。さらに詳しい情報は、ZEN大学のウェブサイトおよびパンフレットをご覧ください。

