Webサイト運営担当者必見！「【1月号】AI Search Magazine」を公開

株式会社CINC

株式会社CINC（本社：東京都港区、代表取締役社長：石松友典、以下CINC）は、毎月特定のテーマのSEOやAI検索最適化（GEO／LLMO）最新動向と対策についてレポートする「AI Search Magazine」の1月号を公開しました。

CINCでは、AI検索最適化（GEO／LLMO）をはじめとするAI関連の情報や、コンテンツマーケティング、デジタル戦略の最新情報を収集・研究し、「AI Search Magazine」としてレポートを発行しています。

今回のAI Search Magazineでは、下記のテーマについてレポーティングしています。

- 今月のトピック- - Google Discoの試験提供開始- - Google検索結果への不動産物件リスト掲載- - AppleとGoogle、次世代AIで提携- - Googleの新オープンスタンダードとAIコマース拡張- - その他SEOの最新情報- 推奨アクション

「【1月号】AI Search Magazine」のダウンロードはこちらから

https://keywordmap.cinc-j.co.jp/wp_ai-search-magazine_2601

▼本レポートのメリット

本レポートをダウンロードされる方は以下のようなメリットがあります。

- 最新のSEO・AI検索最適化（GEO／LLMO）情報をキャッチアップできる- Googleの動向に応じた次の一手が思考できる- Googleの動向がわかるので施策に活用できる

▼こんな方にお勧めです

- 事業会社でWebサイトを運営しているご担当者様- Webサイトの運営を検討しているマーケティング担当者様- デジタルマーケティング領域の最新情報を掴んでおきたい広告代理店担当者様

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

「【1月号】AI Search Magazine」のダウンロードはこちらから

https://keywordmap.cinc-j.co.jp/wp_ai-search-magazine_2601

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

CINCは今後もビッグデータと自社のテクノロジーを駆使したソリューション、コンサルティングを基軸に革新的なサービスを提供してまいります。

＜会社概要＞

CINCは、「マーケティングソリューションで、日本を代表する企業へ。」をビジョンに掲げ、ビッグデータの活用を強みとしたデジタルマーケティングツールの開発やマーケティングコンサルティングを展開しています。独自のデータ収集技術、AI・機械学習技術と、データ解析の知見を基に、誰もが・短時間で・簡単に・高度なビッグデータ解析ができるツールの開発や提供、プロフェッショナルが戦略立案から実行支援まで一気通貫で伴走するマーケティングコンサルティングの提供を通じて、クライアントのビジネスの成長に貢献します。



会社名：株式会社CINC（シンク）（東証グロース 証券コード：4378）

代表者：代表取締役社長 石松友典

設立：2014年4月

本社：東京都港区虎ノ門1丁目21-19 東急虎ノ門ビル6階

事業内容：

（１）ソリューション事業

（２）アナリティクス事業

（３）M&A仲介事業（株式会社CINC capital）

会社ホームページ： https://www.cinc-j.co.jp

採用情報： https://www.cinc-j.co.jp/recruit/

運営メディア「Marketing Native」： https://marketingnative.jp/

Tech Blog：https://cincdevteam.hatenablog.com/