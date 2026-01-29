株式会社エンファクトリー

株式会社エンファクトリー（東京都千代田区、代表取締役社長CEO加藤健太）は、2026年2月9日（月）14:00-15:30にて、『製造業が陥りがちな"プロダクトアウト型新規事業"からの転換～未来予測に基づく“新規事業創造戦略”とは～』セミナーを開催します。（詳細はこちら：https://ldu.enfactory.co.jp/20260209?utm_source=enfactory&utm_medium=form&utm_campaign=homepage_inquiry(https://ldu.enfactory.co.jp/20260209?utm_source=enfactory&utm_medium=form&utm_campaign=homepage_inquiry)）

「優れた技術はある。しかし、それをどう10年、30年先の未来に結びつければいいのか分からない――。」

既存事業の延長線上から抜け出せず、プロダクトアウト型の思考が限界を迎えている。

そんな閉塞感を感じている製造業の新事業開発責任者は少なくありません。

本セミナーでは、『新事業開発スタートブック』『未来創造戦略ワークブック』など数々の名著を世に送り出し、A.T.カーニーやソフトバンクで戦略立案と新規事業の最前線を歩んできた立命館大学ビジネススクール教授の河瀬 誠氏をゲストにお迎えします。

製造業が陥りがちな「技術起点の罠」をいかにして突破し、不確実な未来を勝ち抜くための「妄想・構想・実装」へと繋げていくのか。

その戦略的プロセスとマインドセットを、河瀬氏の豊富な知見から紐解きます。

単なる情報収集に留まらない、製造業が「未来を自ら創る」ための真のステップを、ぜひこの場で掴んでください。

【このような方におすすめです】

・中堅・大手製造業の新規事業開発部門・事業開発責任者の方

・既存事業の延長ではない、10年・30年後を見据えた「非連続な成長」を模索している方

・社会の潮流や未来予測を、どのように自社の技術と掛け合わせて事業化すべきか悩んでいる方

・ビジョンを描くだけでなく、いかにして「組織」を動かし実装まで進めるかのプロセスを知りたい方

【開催概要】

・日時：2026年2月9日（月）14:00-15:30

・参加費：無料

・場所：Zoomウェビナー（お申込みいただいた方にURLをお送りいたします）

※2週間限定のアーカイブ配信も実施いたします。日程が合わない方もお気軽にお申し込みください。

【特別講演 14:00～14:45 】

河瀬 誠氏

立命館大学ビジネススクール教授

エムケー・アンド・アソシエイツ代表

東京大学工学部計数工学科卒業。ボストン大学経営大学院理学修士および経営学修士（MBA）修了。A.T.カーニーにてコンサルティングを、ソフトバンクにて新規事業開発を担当。コンサルティング会社ICMGを経て、現職。

著書に『経営戦略ワークブック』『戦略思考コンプリートブック』『新事業開発スタートブック』『海外戦略ワークブック』（以上、日本実業出版社）『戦略思考のすすめ』（講談社現代新書）『マンガでやさしくわかる問題解決』（日本能率協会）などがある。

【セッション１. 14:50～15:05 】

リサーチは「未来」を映し出す～生活者起点で予測する次の市場チャンス～

高木 敬太

株式会社クロス・マーケティング

コンサルティング本部 インサイトコンサルティング部

マネージャー

2015年に入社しリサーチャー経験を経て、2018年からは、よりマーケティング・リサーチを企業が活用するためのコンサルティング領域へ業務の幅を広げている。クライアント企業のマーケティング部門への一部常駐も伴いながら課題設定や戦略仮説構築から担い、リサーチやワークショップを組み込んだ長期的なプロジェクトを支援している。

また、今年度はJMRA（日本マーケティング・リサーチ協会）の新産業ビジョン策定プロジェクトにおいてリーダーを務め、業界の未来づくりを推進している。

【セッション２. 15:05～15:20 】

製造業の新規事業におけるプロ人材活用のポイント

慶野 忠志

株式会社エンファクトリー プロクルユニット長

2014年株式会社エンファクトリーに入社。プロフェッショナルの派遣サービス「プロクル」、2016年、専門家による記事制作サービス「専門家@メディア」、2018年、LINE社との協業で「LINEトークCARE」など新規事業の創出・運用を行う。3万人を超えるプロとともに延べ500社を超える企業の新規事業支援、営業、マーケティングなどの課題に対し最適な専門家の提案、伴走支援を実施。

