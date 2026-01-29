ルワンダの未来をつなぐ―両国学生による国際プロジェクト最終ピッチイベント実施

学校法人電子学園 iU 情報経営イノベーション専門職大学

iU（情報経営イノベーション専門職大学、東京都墨田区、学長：中村 伊知哉、https://www.i-u.ac.jp）は、2025年3月にルワンダの高等教育機関Rwanda Polytechnic Tumba College（ルワンダ共和国、以下 RP-Tumba College）と包括的連携協定（MOU）を締結しました。この提携に基づき、2025年4月より始動した「日本・ルワンダ間ビジネス創造プロジェクト」が約8ヶ月間にわたる活動を経て、集大成となる最終ピッチイベントを実施いたしました。

「日本・ルワンダ間ビジネス創造プロジェクト」概要

本プロジェクトは、日本とルワンダの学生が混成チームを結成し、現地課題を解決しながら新たなビジネスの可能性を探ることを目的としています。単なる学術交流にとどまらず、社会課題を持続可能なビジネスモデルとして発展させることを重視し、各チームが新規事業の提案に挑戦しました。

■スケジュール

2025年3月13日：キックオフミーティング

2025年4月下旬：プロジェクト正式スタート／オリエンテーション

2025年5月～11月：チームごとの課題選定・リサーチ活動

2025年11月28日：投資家向け最終ピッチ（オンライン／オフライン併用）

2025年12月～：提案されたビジネスモデルの社会実装フェーズ

投資家向け最終ピッチ

プロジェクトの集大成として最終ピッチでは国内の投資家を審査員に迎え、ルワンダの教育や就職支援に関する実践的な事業提案が披露されました。今後はピッチでの事業案をベースに、学生たちが主体となって社会実装や事業化へ挑戦する段階へと移行いたします。

本プロジェクトに参加した学生からは、「ビジネスを形にするスピード感を得られた」「ルワンダの仲間との協業を通じ、異文化間でプロジェクトを推進する技術が身についた」「東アフリカ市場の成長性や課題を肌で感じ、経験値を高めることができた」といった、自身の成長を実感する声が寄せられました。

約8ヶ月間の活動を経て、学生たちは異文化の中で合意を形成し、ビジネスを形にする実践力を大きく成長させました。今回の海外高等教育機関との連携およびグローバルコミュニケーションの機会創出は大きな収穫であり、この実績を今後の国際的な活動を広げるための確かな足掛かりとしてまいります。

また今後もこのようなグローバルな連携を通じ、世界を舞台に活躍する人材の育成を推進してまいります。

関係者からのコメント

◯iU 情報経営イノベーション学部 学部長補佐（グローバル領域） 奥村 耕一

本プロジェクトは、客員教員である内川高志朗氏の発案により開始され、そこに参画した学生たちによって成し遂げられたものです。取り組みの過程や進捗にはさまざまな困難もありましたが、内川氏をはじめ、日本側の小池氏、ならびにルワンダ在住の三好氏による継続的な支援と、学生たちの主体的な関与によって推進されてきました。

特に、5月から11月にかけて隔週で実施されたオンラインミーティングでは、日本およびルワンダのチームメンバーが一堂に会し、内川氏によるレクチャーを通じて、実装に至るまでのプロセスが共有されました。これを受け、チームメンバーは英語によるディスカッションを行い、次の段階に向けた課題解決に取り組みました。

ミーティングはすべてオンラインで実施されましたが、ルワンダ側の通信環境の影響により、音声や映像が不安定になる場面も見られました。一方で、そのような状況下においても、ルワンダの学生たちは高い意欲をもって参加し、議論を継続しました。

こうした取り組みを経て、現在はルワンダにおける事業創出に向けた具体的な動きが始まっています。本学iUにおける本プロジェクトとしての活動は一旦区切りを迎えますが、これまで積み重ねてきた成果は、ICT・ビジネス・グローバルというiUの学びの三本柱を有機的に結びつけた、初の実践的プロジェクトであったと言えます。

◯プロジェクトマネジャー 株式会社OfficePIECE 代表取締役・iU 客員教員 内川 高志朗

約8ヶ月間、iUとRP-Tumba (ルワンダ)の学生達は、言語や文化の壁を超えて『本物のビジネスとは何か』を問い続け、急速に成長する東アフリカ市場において、現地のリアルな課題感を持つルワンダの学生とiUの学生の中で、僕の想像を超えるスピード感と熱量で強烈な化学反応を起こしてくれました。

今回の本プロジェクト最大の特徴は、日本とルワンダの学生が単なる交流にとどまらず、一つのチームとして泥臭い議論を重ね、合意形成を行ってきたプロセスそのものだと考えています。

この経験は、彼らが将来グローバルリーダーとして活躍するための原体験となったと思います。

しかし、このプロジェクトのゴールはビジネスピッチではありません。最終ピッチを経て、彼らのアイデアは『机上の空論』から、投資家の厳しい目に耐えうる『実行計画』へと進化しました。 今後は、僕の経営する現地法人のリソースもフル活用し、実際に社会実装するフェーズへ移行します。グローバルな架け橋となる彼らの『実業』への挑戦は、ここからが本番です。彼らのこれからの動きがすごく楽しみでワクワクしています！