株式会社アイテック、生成AI活用普及協会（GUGA）の法人パートナー会員に認定

株式会社フォーバル

『「新しいあたりまえ」で、新しい世界を創るFORVAL』を理念に掲げ、ESG経営を可視化伴走型で支援する「企業ドクター（次世代経営コンサルタント）集団」の株式会社フォーバル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中島 將典、以下「フォーバル」）のグループ会社である株式会社アイテック（本社：東京都港区、代表取締役社長：土元 克則、以下「アイテック」）は、2026年1月より、一般社団法人 生成AI活用普及協会（以下「GUGA」）の法人パートナー会員として認定されましたので、お知らせいたします。

アイテックの生成AI社会実装に向けた取り組みについて

生成AIが社会実装フェーズへと進む中で、業務変革の推進だけでなく、リスクを踏まえた適切な活用と人材育成の重要性が高まっています。生成AIの利活用は、企業競争力の強化に直結する一方で、情報漏えい・著作権・倫理などの観点から、正しい理解と運用が不可欠です。

アイテックは、生成AIを「一部の専門家の技術」ではなく、「すべてのビジネスパーソンに必要な基礎スキル」と捉え、より多くの人が安心して活用できる社会の実現を目指しています。

当社は、IT人材育成・教育サービスを通じて、企業・組織の成長を支援してまいりました。このたびの法人パートナー会員認定を機に、GUGAの取り組みやネットワークを通じて得られる知見を活用し、IT教育フロンティア企業として、生成AI時代に求められる人材育成・学びの提供を一層推進してまいります。

「生成AI活用普及協会（GUGA）」について

GUGAは、生成AIの社会実装を通じて産業の再構築を目指す、国内有数の生成AIプラットフォームです。生成AIリスクを予防する日本最大級の資格試験「生成AIパスポート」の提供や、生成AI時代の人的資本戦略に関する優れた実践事例を表彰する「GenAI HR Awards 2025」の開催、日本国内の企業・団体における生成AIの活用事例を収集した「生成AI活用事例データベース」の提供などに取り組んでいます。日本の未来を強くするために必要な生成AIインフラの企画・提供を、官公庁をはじめとする多くのステークホルダーの皆さまとともに推進しています。

【一般社団法人 生成AI活用普及協会】

代表者：理事長 井畑敏

所在地：東京都港区新橋3-11-8-403

URL：https://guga.or.jp/

株式会社アイテックについて

アイテックは「人間力を企業力に」をテーマに、IT人材派遣事業とITを中心とした社会人向け教育事業を通じて、お客様企業の戦略実現や課題解決を支援します。教育事業本部は、「ITパスポート試験」をはじめとするITエンジニアの登竜門である情報処理技術者試験対策支援に強みを持ち、IT初学者のビジネスパーソンから高度IT人材まで、書籍、eラーニング、模擬試験、研修等を通じて、創業以来42年間、企業各社様の持続的発展に貢献すべく、延べ法人11,000団体、130万人の皆様に教育サービスを提供。2022年3月には「デジタルリテラシー協議会」の活動方針への賛同を表明しました。

今後も日本産業界全体のデジタル人材育成を加速するため、DXを推進する組織・企業のデジタルリテラシーの向上に貢献してまいります。

■会社概要

社名：株式会社アイテック

代表：代表取締役社長 土元 克則

設立：2005年6月7日（創業：1983年5月）

所在地：東京都港区西新橋1-18-6 クロスオフィス内幸町6F

URL：https://www.itec.jp/

株式会社フォーバルについて

ESG経営を可視化伴走型で支援する「企業ドクター（次世代経営コンサルタント）集団」であるフォーバル（資本金： 41億 50百万円、 【証券コード： 8275】）は、中小・小規模企業を対象に「情報通信」「海外」「環境」「人材・教育」「起業・事業承継」の 5分野に特化したコンサルティングサービスをコアビジネスとしています。

政府が掲げる4つの原動力「グリーン」「デジタル」「活力ある地方創り」「少子化対策」に則り、自治体・民間企業・教育機関・金融機関と連携しながら日本全国でDX・GX人材を育て、その人材が地元経済を活性化させるという好循環によって永続的な地方創生の実現を目指す「F-Japan」構想を推進するとともに、近年ますます注目される人的資本をはじめとしたESG経営の可視化伴走支援に取り組んでいます。



■会社概要

社名：株式会社フォーバル

代表：代表取締役社長 中島 將典

設立：1980年（昭和55年）9月18日

所在地：東京都渋谷区神宮前五丁目52番2号青山オーバルビル14階

※詳細はホームページ(https://www.forval.co.jp/?utm_source=pr20260129&utm_medium=pressrelease&utm_id=prtimes20260129)をご覧ください。