サモエドカフェmoffu、大阪心斎橋で散歩＆クリーンアップイベントを開催

開催概要

株式会社サモエドカフェmoffu

今回、「散歩＆クリーンアップイベント」は、サモエドカフェmoffu 大阪心斎橋店のリニューアルオープンを記念し、ゲストの皆さまにも無料でご参加いただける参加型イベントとして開催しました。

2026年1月19日から1月23日までの期間中、サモエドたちの日々の散歩時間に合わせて実施し、事前に募集を行い参加していただいたゲストと心斎橋の街を歩きながら、複数頭のサモエドによる散歩を通じて、地域の美化と環境意識の向上を目的とした清掃活動として、店舗周辺エリアのゴミ拾いを行いました。

イベント実施前わずか3日前からの募集という短期間にもかかわらず、期間中は延べ約20名のゲストにご参加いただき、本企画への高い関心と共感がうかがえる結果となりました。

イベントの様子

真っ白な大型犬サモエド複数匹連なって街を歩く光景は強い視覚的インパクトがあり、通行人との自然なコミュニケーションが生まれるきっかけとなりました。

「かわいい」「写真を撮ってもいいですか」といった声が多く聞かれ、街全体が和やかな空気に包まれました。

企画に込めた想い

本企画の目的は、単なる話題づくりではありません。

動物との触れ合いをきっかけに、地域や社会と自然につながる体験を生み出すことを目指しています。

参加者は特別な準備や意識をすることなく、サモエドたちと一緒に歩き、目に入ったゴミを拾うだけ。

楽しい体験の延長線上で、自然と街がきれいになっていく、無理のない社会参加の形を提案しました。

moffuの運営体制について

今回のイベントは、在籍頭数を12頭へ増員したリニューアル体制だからこそ実現した企画でもあります。 1頭あたりの稼働時間を抑えたローテーション運営や、十分な休憩時間を確保することで、サモエドたちが心身ともに余裕を持って散歩に参加できる環境を整えました。

その結果、ワンちゃんたちも終始落ち着いた様子で、自然体の姿を見せてくれました。

サモエドカフェmoffuは、動物福祉に配慮した持続可能な運営を軸に、

「触れ合う」を、もっとやさしく。

人にも動物にも、そして街にも心地よい体験の創出を目指しています。

今回の散歩＆クリーンアップイベントは、その想いを形にした取り組みの一つとして、多くの方々にご参加・ご協力をいただきました。

今後の取り組みについて

今後は、本イベントで得られた反響や参加者の声を踏まえ、サモエドたちの日常の散歩時間を活かした取り組みとして、同様の「散歩＆クリーンアップイベント」を継続的に実施していく予定です。

地域とのつながりを大切にしながら、動物との触れ合いをきっかけに、誰もが無理なく参加できる社会貢献の機会を今後も創出してまいります。