バレンタイン限定！焼き立てフィナンシェ専門店「ブール・ ヴェリテ」から、心ときめくショコラスイーツが登場！

MERCER OFFICE株式会社

世界のファッションと食の最先端でもあるNYをはじめとする海外のフードカルチャーやライフスタイルを発信し続け、東京の街に新しい食事のシーンを根付かせてきたMERCER OFFICE株式会社では、“焼き立てフィナンシェ”専門店「Beurre Verite（ブール・ ヴェリテ）」より、バレンタイン限定商品が2026年2月1日(日)に登場。

今年はこれまでの焼き立てフィナンシェに加え、個包装での販売も新たにスタート。

一つひとつ丁寧に包むことで、日持ちもしやすく、

大切な方へのギフトや、職場・友人への贈り物にも、より気軽にお選びいただけるようになりました。

焼き立てフィナンシェ チョコレートアソート

芳醇な香りとコク、ほどよい酸味が広がるフランス産発酵バターをたっぷりと使用した、

Beurre Verite自慢のシグネチャーの「焼き立てフィナンシェ」。バレンタイン限定でご用意した、5種のチョコレートフレーバーを詰め合わせました。大切な方への想いを伝えるギフトにふさわしい、特別なフィナンシェアソートです。

《フレーバー ラインナップ》

1.プルーンコンポート

赤ワインとスパイスの香りをまとわせたプルーンを贅沢にトッピング。

濃厚でしっとりとしたプルーンと、広がるバターの風味が調和した、奥行きのある味わいです。

2.レモンジンジャーグレーズ

ジンジャーの香りを忍ばせたシュガーグレーズで、チョコレートフィナンシェを包み込み、レモンピールをアクセントに添えました。

シャリシャリとした食感と、爽やかな甘酸っぱさをお楽しみいただけます。

3.アーモンドカカオ

アーモンドダイスを加えた、まろやかなミルクチョコレートでフィナンシェをコーティングしました。

なめらかなミルクチョコレートの口どけと、アーモンドの心地よい食感をお楽しみいただけます。

4.チョコレート

フランス産チョコレートをのせ、ゲランド塩を添えて焼き上げたフィナンシェ。

塩味が甘さを引き立て、奥行きのある甘じょっぱい味わいを楽しめます。

5.チョコレートクランブル

表面はカリッと、中はしっとりと焼き上げたチョコレートフィナンシェに、ザクザクとした食感のチョコレートクランブルを合わせました。オレンジピールのほのかな苦味が、チョコレートの味わいを引き立てます。

定番の焼き立てフィナンシェに加え、期間限定でチョコレートを贅沢に使用した焼き菓子が登場します。この時期にしか味わえない、心ときめくラインアップを、差し入れや自分へのちょっとしたご褒美に、ぜひお楽しみください。

- 焼き立てクイニーアマン チョコレート

2種類のチョコレートクリームを合わせたガナッシュを包み込み、店頭で焼き上げるクイニーアマン。

とろりと溢れ出すチョコレートと、サクサクとした生地の食感を楽しめる一品で、焼き立ての温かいうちにお召し上がりいただくのがおすすめです。

- ケーク ショコラ

フルーティな香りが特長のベルギー産チョコレートを刻んで焼き込んだ、しっとりと濃厚なチョコレート生地に、口どけなめらかで風味豊かなチョコレートバタークリームをたっぷりと合わせました。

アクセントにラムレーズンを添えた、リッチで贅沢な味わいのケークです。

- キャラメル詰め合わせ（プレーン4 チョコレート4）

北海道産の生クリームと国産バターを丁寧に煮詰めて仕上げた、風味豊かなキャラメル。

ゲランド塩の旨みが引き立つプレーンと、ベルギー産チョコレートを使用したコク深くビターなチョコレート、2種の味わいを詰め合わせました。

⚫︎商品概要

焼き立てフィナンシェ チョコレートアソート

価格：2,400円(税込)/5個入り

焼き立てフィナンシェ チョコレートアソート(個包装）

価格：2,700円(税込)/5個入り

焼き立てクイニーアマン チョコレート

価格：780円(税込)

ケーク ショコラ

価格：680円(税込)

キャラメル詰め合わせ

価格：1,300円(税込)/プレーン4個 チョコレート4個入り

トリュフチョコレート

価格：1,500円(税込)

プティ・クッキー・フレ（チョコレート）

価格：3,500円(税込)

ショコラブルトンヌ

価格：750円(税込)

・販売期間

2026年2月1日(日) ～

※商品によって販売時期が異なります。

・ご予約方法

予約URL：https://www.tablecheck.com/ja/beurreverite-pickup/reserve/message

SHOP情報

Beurre Verite（ブール ヴェリテ）

【住所】 東京都千代田区有楽町1丁目1-2 東京ミッドタウン日比谷 B1

【電話番号】 03-6205-7788

【営業時間】 11:00～20:00

【定休日】 施設の定休日に準ずる

【HP】 https://beurreverite.com

【ご予約・オンラインストア】 https://www.tablecheck.com/ja/beurreverite-pickup/reserve/message

【Instagram】 beurre_verite（ https://www.instagram.com/beurre_verite/ ）