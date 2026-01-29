バレンタイン限定！焼き立てフィナンシェ専門店「ブール・ ヴェリテ」から、心ときめくショコラスイーツが登場！
世界のファッションと食の最先端でもあるNYをはじめとする海外のフードカルチャーやライフスタイルを発信し続け、東京の街に新しい食事のシーンを根付かせてきたMERCER OFFICE株式会社では、“焼き立てフィナンシェ”専門店「Beurre Verite（ブール・ ヴェリテ）」より、バレンタイン限定商品が2026年2月1日(日)に登場。
今年はこれまでの焼き立てフィナンシェに加え、個包装での販売も新たにスタート。
一つひとつ丁寧に包むことで、日持ちもしやすく、
大切な方へのギフトや、職場・友人への贈り物にも、より気軽にお選びいただけるようになりました。
焼き立てフィナンシェ チョコレートアソート
芳醇な香りとコク、ほどよい酸味が広がるフランス産発酵バターをたっぷりと使用した、
Beurre Verite自慢のシグネチャーの「焼き立てフィナンシェ」。バレンタイン限定でご用意した、5種のチョコレートフレーバーを詰め合わせました。大切な方への想いを伝えるギフトにふさわしい、特別なフィナンシェアソートです。
《フレーバー ラインナップ》
1.プルーンコンポート
赤ワインとスパイスの香りをまとわせたプルーンを贅沢にトッピング。
濃厚でしっとりとしたプルーンと、広がるバターの風味が調和した、奥行きのある味わいです。
2.レモンジンジャーグレーズ
ジンジャーの香りを忍ばせたシュガーグレーズで、チョコレートフィナンシェを包み込み、レモンピールをアクセントに添えました。
シャリシャリとした食感と、爽やかな甘酸っぱさをお楽しみいただけます。
3.アーモンドカカオ
アーモンドダイスを加えた、まろやかなミルクチョコレートでフィナンシェをコーティングしました。
なめらかなミルクチョコレートの口どけと、アーモンドの心地よい食感をお楽しみいただけます。
4.チョコレート
フランス産チョコレートをのせ、ゲランド塩を添えて焼き上げたフィナンシェ。
塩味が甘さを引き立て、奥行きのある甘じょっぱい味わいを楽しめます。
5.チョコレートクランブル
表面はカリッと、中はしっとりと焼き上げたチョコレートフィナンシェに、ザクザクとした食感のチョコレートクランブルを合わせました。オレンジピールのほのかな苦味が、チョコレートの味わいを引き立てます。
定番の焼き立てフィナンシェに加え、期間限定でチョコレートを贅沢に使用した焼き菓子が登場します。この時期にしか味わえない、心ときめくラインアップを、差し入れや自分へのちょっとしたご褒美に、ぜひお楽しみください。
- 焼き立てクイニーアマン チョコレート
2種類のチョコレートクリームを合わせたガナッシュを包み込み、店頭で焼き上げるクイニーアマン。
とろりと溢れ出すチョコレートと、サクサクとした生地の食感を楽しめる一品で、焼き立ての温かいうちにお召し上がりいただくのがおすすめです。
- ケーク ショコラ
フルーティな香りが特長のベルギー産チョコレートを刻んで焼き込んだ、しっとりと濃厚なチョコレート生地に、口どけなめらかで風味豊かなチョコレートバタークリームをたっぷりと合わせました。
アクセントにラムレーズンを添えた、リッチで贅沢な味わいのケークです。
- キャラメル詰め合わせ（プレーン4 チョコレート4）
北海道産の生クリームと国産バターを丁寧に煮詰めて仕上げた、風味豊かなキャラメル。
ゲランド塩の旨みが引き立つプレーンと、ベルギー産チョコレートを使用したコク深くビターなチョコレート、2種の味わいを詰め合わせました。
⚫︎商品概要
焼き立てフィナンシェ チョコレートアソート
価格：2,400円(税込)/5個入り
焼き立てフィナンシェ チョコレートアソート(個包装）
価格：2,700円(税込)/5個入り
焼き立てクイニーアマン チョコレート
価格：780円(税込)
ケーク ショコラ
価格：680円(税込)
キャラメル詰め合わせ
価格：1,300円(税込)/プレーン4個 チョコレート4個入り
トリュフチョコレート
価格：1,500円(税込)
プティ・クッキー・フレ（チョコレート）
価格：3,500円(税込)
ショコラブルトンヌ
価格：750円(税込)
・販売期間
2026年2月1日(日) ～
※商品によって販売時期が異なります。
・ご予約方法
予約URL：https://www.tablecheck.com/ja/beurreverite-pickup/reserve/message
SHOP情報
Beurre Verite（ブール ヴェリテ）
【住所】 東京都千代田区有楽町1丁目1-2 東京ミッドタウン日比谷 B1
【電話番号】 03-6205-7788
【営業時間】 11:00～20:00
【定休日】 施設の定休日に準ずる
【HP】 https://beurreverite.com
【ご予約・オンラインストア】 https://www.tablecheck.com/ja/beurreverite-pickup/reserve/message
【Instagram】 beurre_verite（ https://www.instagram.com/beurre_verite/ ）