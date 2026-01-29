simplusから、おうちの食卓を“最後まであたたかく”食事中の冷めやすさを防ぐ、巻いて収納できるフードウォーマーを新発売。
株式会社ジェネレーションパス（東京都新宿区西新宿、代表取締役社長：岡本洋明、証券コード：東証グロース3195）は、「simplus」シリーズの新製品として、食卓に並べた料理が冷めにくく、最後までおいしく食べられる「フードウォーマー SP-HWP01 / SP-HWP02 / SP-HWP03」を発売します。
本製品は、60/80/100℃の3段階温度調節と、電源・温度調節に絞ったタッチパネル式のシンプル操作を採用。鍋や大皿料理、朝食、ティータイムなどの食卓シーンはもちろん、冷凍食品の解凍や生地の発酵（60℃）にも活躍します。さらに、ウォーマー部分は柔らかなシリコン製で、使わない時は巻いてコンパクトに収納でき、お手入れもしやすい仕様です。
出来たての温かさと美味しさをキープ。3段階で温度調節。
テーブルを熱から守るシリコン脚（滑り止め）を採用。
汚れがこびりつきにくくお手入れ簡単。
使わない時は巻いてコンパクトに。
【主な特徴】
１. 出来たての温かさと美味しさをキープ
寒い季節、せっかくの食事もすぐ冷めてしまう…。そんな悩みをやさしく解決してくれるのが、このフードウォーマー。あたたかさをしっかりキープして、最後の一口まで美味しく。出来たてのぬくもりを、ゆっくり味わえます。
2. お料理に合わせて3段階の温度調節が可能
60/80/100℃の3段階で温度調節できます。それぞれの料理やシーンに合わせて適した温度でお楽しみいただけます。
3. 初心者でも簡単、直感的なシンプル操作
電源と温度調節の2つに絞ったシンプルな機能。直感的に扱えるタッチパネル式でどなたでも簡単にお使いいただけます。
4. 安全性にもこだわりました
テーブルを熱から守るシリコン脚（滑り止め）を採用し、過熱保護・自動オフ機能で万が一のリスクにも配慮。さらに、加熱エリアの縁を熱くなりにくくした火傷防止エッジ設計や、外れにくい強固なコード接続部で、毎日の食卓でも安心して使える設計です。加えて、ISO9001 認定工場で生産、ノンホルマリン仕様、PSE 認証済みなど、厳格な基準をクリアしています。
5. 汚れがこびりつきにくくお手入れ簡単
シリコン製のウォーマー部分は滑らかな仕上げで、汚れや食べこぼしがこびりつきにくくお手入れ簡単。第三者機関による抗菌・防臭検査に合格済み。
6. 使わない時は巻いてコンパクトに
ウォーマー部分は柔らかなシリコン製。使わないときは巻いてコンパクトに収納できます。面ファスナーバンドおよび専用収納袋つき。
7. 様々な食器に対応可能
陶磁器はもちろん、ステンレス、ガラス、アルミなど様々な素材に対応しています。
8. 安心の1年保証付き
購入から1年間のメーカー保証で、長く安心してご使用いただけます。
【商品詳細（共通仕様）】
■定格電圧/周波数：AC100V 50/60Hz
■消費電力：250W
■電源コード長さ：約1.85m
■保証期間：1年間
■販売チャネル：公式オンラインショップおよび各種ECモール（楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング等）
【商品詳細（サイズ別）】
■フードウォーマー ホールピザ用
品番：SP-HWP03
重さ：約0.76kg
サイズ：（約）幅38×奥行38×高さ2cm
商品説明URL：https://simplus.style/sp-hwp03/
販売価格：7,299円（税込）
■フードウォーマー プレート4枚用
品番：SP-HWP02
重さ：約0.8kg
サイズ：（約）幅47.3×奥行32.4×高さ2cm
商品説明URL：https://simplus.style/sp-hwp02/
販売価格：7,599円（税込）
■フードウォーマー プレート6枚用
品番：SP-HWP01
重さ：約1.32kg
サイズ：（約）幅60.2×奥行40×高さ2.5cm
商品説明URL：https://simplus.style/sp-hwp01/
販売価格：7,999円（税込）
【simplus（シンプラス）について】
「simplus」は、シンプル（simple）でありながら一味違う個性（Plus）を追求するブランドです。必要最低限の機能にこだわり、毎日の暮らしをより快適でシンプルにしたいお客様をサポートします。
【株式会社ジェネレーションパスについて】
インターネット上の店舗（ECサイト）で商品販売を行う「ECマーケティング事業」を主たる事業として展開し、「優良な商材を創る企業の大切な思いを、消費者へと伝える橋渡し役を担う企業でありたい」という企業理念のもと、継続的なマーケティングデータの収集と分析及びオペレーションのシステム化を図った販売戦略を行っています。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社ジェネレーションパス 広報担当
電話：03-3343-3544 FAX：03-5321-6191
お問い合わせ窓口はこちら(https://www.genepa.com/inquiry/other_contact/)