静岡県台湾事務所、春の静岡セミナー開催

写真拡大

静岡県

　静岡県台湾事務所（以下「当事務所」）では、１月31日（土）、静岡の春の観光名所を紹介する「春の静岡セミナー」を開催します。


人気インスタグラマー「Banbi」氏を講師に起用するセミナーは今回が初となります。




＜概要＞

日　時　2026年1月31日（土）14時～16時30分（受付：13時30分～14時）


会　場　国立政治大学公共行政及企業管理教育中心　Ａ２国際会議ホール


　　　　（台北市大安区金華街187号）


主催者　静岡県台湾事務所


参加者　訪日旅行に興味関心のある台湾の方など　約300名


参加費　無料（事前登録制、応募者多数の場合は抽選）


内　容　静岡県の春の観光名所紹介（講師：Banbi氏）など


＜開催の経緯＞

・2025年１月～12月における台湾からの訪日旅行者数は過去最多の676万人で、前年比11.9％の伸びとなっています。


・訪日旅行意欲が旺盛な台湾の個人観光客に向けて、より一層本県の魅力発信を行うため、台湾の人気インスタグラマーであり、2023年春に本県を訪れたことのあるBanbi氏に今回のセミナーの講師を依頼しました。


＜Banbi氏について＞（※　インスタグラムアカウント： banbi217）

・台湾出身・在住のインスタグラマー・カメラマン。台湾や日本をはじめとする世界各地の観光・グルメ情報を、感性豊かな筆致と透明感のある写真で発信しています。



●本講座において、メディアの方からの取材を歓迎いたします。


　セミナー開催後の素材提供の御希望も承ります。


　御希望の場合は、会社名・お名前・連絡先を以下問合せ先までお知らせください。


　・問合せ：静岡県台湾事務所　市川、山本


　　( メール：Shizuoka.tw@gmail.com 　電話：+886-2-2508-1515)


●静岡県台湾事務所Facebook「発見。五感静岡」


https://www.facebook.com/shizuokaken