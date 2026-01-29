静岡県台湾事務所、春の静岡セミナー開催

静岡県

静岡県台湾事務所（以下「当事務所」）では、１月31日（土）、静岡の春の観光名所を紹介する「春の静岡セミナー」を開催します。

人気インスタグラマー「Banbi」氏を講師に起用するセミナーは今回が初となります。

＜概要＞

日 時 2026年1月31日（土）14時～16時30分（受付：13時30分～14時）

会 場 国立政治大学公共行政及企業管理教育中心 Ａ２国際会議ホール

（台北市大安区金華街187号）

主催者 静岡県台湾事務所

参加者 訪日旅行に興味関心のある台湾の方など 約300名

参加費 無料（事前登録制、応募者多数の場合は抽選）

内 容 静岡県の春の観光名所紹介（講師：Banbi氏）など

＜開催の経緯＞

・2025年１月～12月における台湾からの訪日旅行者数は過去最多の676万人で、前年比11.9％の伸びとなっています。

・訪日旅行意欲が旺盛な台湾の個人観光客に向けて、より一層本県の魅力発信を行うため、台湾の人気インスタグラマーであり、2023年春に本県を訪れたことのあるBanbi氏に今回のセミナーの講師を依頼しました。

＜Banbi氏について＞（※ インスタグラムアカウント： banbi217）

・台湾出身・在住のインスタグラマー・カメラマン。台湾や日本をはじめとする世界各地の観光・グルメ情報を、感性豊かな筆致と透明感のある写真で発信しています。

●本講座において、メディアの方からの取材を歓迎いたします。

セミナー開催後の素材提供の御希望も承ります。

御希望の場合は、会社名・お名前・連絡先を以下問合せ先までお知らせください。

・問合せ：静岡県台湾事務所 市川、山本

( メール：Shizuoka.tw@gmail.com 電話：+886-2-2508-1515)

●静岡県台湾事務所Facebook「発見。五感静岡」

https://www.facebook.com/shizuokaken