【日光発】文楽・竹本咲寿太夫、歌舞伎・中村橋吾がアンバサダー。日本文化を発信し、障害者が働く未来の「礎」を築く『KUDEN rinlife Magazine』1月29日創刊

Gerbera Design株式会社（本社：栃木県日光市、代表取締役：佐藤貴浩）は、2026年1月29日（木）、日本文化と"人"の志を世界へ届ける日英語バイリンガル・オンラインマガジン『KUDEN rinlife Magazine（クデン・リンライフ・マガジン）』を創刊いたします。

本誌の公式アンバサダーとして、人形浄瑠璃文楽太夫・竹本咲寿太夫氏、歌舞伎俳優・中村橋吾氏の両名が就任。

本誌の収益は、将来的に障害者が尊厳を持って働ける施設「KUDEN Village」の建設・運営準備金となり、日本文化を愛することが未来の福祉貢献へと繋がる仕組みを目指します。

コンセプトと創刊背景：

Japan culture & You - 文化というタスキを繋ぐ「人」の物語

『KUDEN rinlife Magazine』のテーマは、「Japan culture & You（日本文化と人）」。

伝統工芸、芸能、食、禅……。

美しい文化の背景には、必ず「人」の存在があります。

本誌は、単なる知識の紹介ではなく、文化というタスキを繋ぐ人々の「志」や「生き様」にフォーカスを当て、美しいビジュアルと日英完全対訳（Bilingual）でお届けするオンラインマガジンです。

私たちが注目するのは、文化に関わるすべての「人」です。

文化を受け継ぐ人

文化を創り出す人

文化を支える人

文化を楽しむ人

創刊号の特集は「Kimono DNA」。

西陣織の老舗織元や、着物をキャンバスに変えた友禅作家など、伝統を現代に「リブート（再起動）」する挑戦者たちの情熱を、世界へ発信します。

織本 川端有限会社西陣織 織職人京都手描き友禅 碧 ~ao~ 濡れ描き友禅作家和モードブランド KUDEN by TAKAHIRO SATO

着物を現代にリブートするブランド KUDEN by TAKAHIRO SATOアニメ・マンガ、日本のPOPカルチャーをつくる人々 “盆栽ブラザーズ - 絵に生きる三人の絵師たち”和食4U（Washoku for You） ― 海外でも楽しめる家庭の和食入門 ―

アンバサダー就任：

伝統芸能の継承者が参画

本誌が掲げる「日本文化の発信」と「福祉への貢献」という理念に共感し、日本を代表する伝統芸能の継承者が公式アンバサダーとして参画しました。

アンバサダー 日本の伝統芸能の担い手たち人形浄瑠璃文楽 太夫竹本咲寿人形浄瑠璃文楽 太夫竹本咲寿（Sakiju Takemoto）

小学生のころの授業で舞台に立つ楽しさを知り、文楽の世界へ入る。人形浄瑠文楽を地元大阪でふたたび愛される芸能に

するべく活動中。文楽座の舞台以外では、モデル・エッセイの連載・イラスト・絵画等、多方面で活動。

2025年、佐本織太夫の門弟となり竹本咲寿太夫と改名。

＜アンバサダー就任コメント＞

かつて、人形浄瑠璃文楽の演者には眼の見えない人が大勢いました。

眼が見えずとも、芸に秀でてさえいれば関係ありません。

脳梗塞の後、芝居に必要な筋肉を使えるように執念の努力をされ、第一線で活躍される方々もいらっしゃいます。

専門職と実力主義で成り立ち、全員で支え合う人形浄瑠璃文楽らしい、職の在り方です。

社会全体で見た時、心身に何らかのハンデを持つ人の個性を、個性としてフラットに形成されている場がどれほどあるでしょうか。

アンバサダーとして、大きな立場を頂戴できたこと、だからこそ多角的な視点で語り合いたいということ、私のこれまでの両手で抱えきれないほどの経験を活かすことに迷いはありません。

辺り一辺倒な当たり前を一変させ、広い広い視界で世界と語り合える当たり前を日進させる、変わり合える、繋がりに逢うことができればと思います。

歌舞伎俳優中村橋吾歌舞伎俳優中村橋吾（Hashigo Nakamura）

山形県鶴岡市の一般家庭出身。鶴岡東高校卒業生。八代目中村芝翫に師事し実力をつけ、古典歌舞伎から新作歌舞伎まで幅広く活躍し、日本俳優協会奨励賞等を受賞。重要無形文化財「歌舞伎」総合保持者として、伝統芸能の継承に努めつつ、「やまがた特命観光つや姫大使」「鶴岡ふるさと大使」などを通じ、地域の魅力を発信している。「社会問題に挑むかぶき者」として、平和や共生のメッセージをテーマにした創作歌舞伎をアートパフォーマンスとして国内外で上演する他、歌舞伎からのインスパイアを現代的に再構築するクリエイター 「大々叶（だいだいかのう）」として大阪万博公式グッズを手掛ける等、多方面から注目を集めている。

＜アンバサダー就任コメント＞

皆様はじめまして、社会問題に挑むかぶき者歌舞伎役者 中村橋吾と申します。

日本文化を世界に発信するオンラインマガジンのアンバサダーとして、

日本の地域の魅力や文化芸術を国内外へお届けするお手伝いをさせていただきます。

国、言葉、民族、を越え、

"世界で共感が生まれる瞬間"を皆様と共に創りあげたいと思います。

また、私自身、クリエイター大々叶（だいだいかのう）として、歴史と共に伝わる日本の美を現代に落とし込むデザインを発表しています。

素敵な日本のクリエイティブをオンラインマガジンと共に発信致します。

どうぞお楽しみに!!!

読むことが「未来の支援」になる。

新しい福祉のモデル

編集長である佐藤貴浩は、知的障害と自閉症を持つ息子のシングルファーザーです。

本誌は、障害のある子どもたちの「親亡き後」の課題を解決するため、彼らが尊厳を持って働ける場所「KUDEN Village（栃木県日光市）」を建設するプロジェクトの一環として発行されます。

本誌の収益は、同施設の建設準備金および運営資金として積み立てられます。

私たちは、単なる寄付ではなく、事業として継続的に利益を生み出し、将来的な障害者雇用と職人の育成を実現する「サステナブルな福祉モデル」の礎（いしずえ）を築くことを目指しています。

購読方法：

選べる2つのスタイル

世界中の日本文化ファンに向けて、2つの購読プランを提供します。



Amazon Kindle版（都度購入）

好きな時に1冊単位で購入可能

電子書籍とペーパーバックで手軽に楽しめます。



月額メンバーシップ（月額980円・税込）

「読者」を超え、編集部の一員として参加できるサブスクリプションプラン。年4回発行のオンラインマガジン閲覧権に加え、不定期発行の会報誌と制作の裏側を知る会員限定フォーラムや企画会議への参加が可能です。

企業・団体様へ：

CSR協賛パートナーの募集

【媒体概要】

誌名：rinlife Magazine（リンライフ・マガジン）

創刊日：2026年1月29日

言語：日本語 / 英語（完全バイリンガル）

編集長：佐藤貴浩

発行元：Gerbera Design株式会社

【本件に関するお問い合わせ先】

Gerbera Design株式会社

広報担当: 佐藤麻美

Email: pr-rinlife@gerberadesign.co.jp



