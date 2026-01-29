2/2(月)～2/8(日)のTBSラジオはリアルタイム聴取推奨！2/5(木)のスペシャルウィーク企画は・・・
TBSラジオは2月2日（月）～2月8日（日）にかけて、各番組で特別企画をお届けするスペシャルウィークを開催します。ぜひリアルタイムでお楽しみください！
radikoライブURL：https://radiko.jp/mobile/timetable/JP13?station_id=TBS
TBSラジオからのプレゼントキャンペーンとして、放送中にメッセージを送ってくださった方の中から抽選で50名によつ葉乳業 の《チーズとバターの食べ比べセット》をプレゼントします。
テーマへの参加、企画コーナーへの応募、感想など、是非リアルタイムで番組にご参加ください。
※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。
2月5日（木）の主な放送内容はこちら！
大島由香里 BRAND-NEW MORNING
2月5日（木）5：00～6：30
メールを送ってくださった方の中から毎日抽選で3名の方にさいたまグルメをプレゼント！
メールアドレス：bn@tbs.co.jp
パンサー向井の＃ふらっと
2月5日（木）8：30～11：00
前回のスペシャルウィークで好評だった「#むかいの選び方」第2弾！
「#むかいの選び方～ぬり-1 グランプリ～」を開催します。
向井慧に「美味しいパンも食べて欲しい！」という想いを持つ番組ゆかりのメンバーが、オススメのパンに塗る一品を毎日紹介！最も美味しいモノは何なのか！？パンに塗るものＮｏ.１＝「ぬり-1グランプリ」を決める熾烈な戦いが幕を開けます。
期間中メッセージをくれた方の中から抽選で30名の方に、グランプリに輝いた商品をプレゼント！
投稿フォーム：https://www.tbsradio.jp/articles/flat-toukou/
そして、各曜日のゲストが決定しました！
月曜日：とろサーモン久保田さん
火曜日：堀内健さん
水曜日：アルコ＆ピース
木曜日：ぼる塾（きりやはるかさん・あんりさん・田辺智加さん）
ジェーン・スー 生活は踊る
2月5日（木）11：00～14：00
『ジェーン・スー 生活は踊る』では「体労りWEEK！」を開催します。
2月5日（木）は、青山学院大学駅伝部・原晋監督をゲストにお迎えします。
メールを送ってくださった方の中から毎日抽選で、まるでゴリラに掴まれるような強さで体をケアする『ゴリラシリーズ』商品の中から1商品を5名様にプレゼント！
メールアドレス：so@tbs.co.jp
こねくと
2月5日（木）14：00～16：50
『こねくと』では「真冬のこねくとフェスティバル」を開催します。
2月5日（木）のゲストは杉浦太陽さんです。
メールを送ってくださった方の中から毎日抽選で「パートナーが選ぶ2026年ベストバイな逸品」をプレゼント！
メールアドレス：connect@tbs.co.jp
荻上チキ・Session
2月5日（木）17：00～20：00
3時間まるごと選挙特集！
各政党の幹部や議員等と電話をつなぎ、それぞれの政党の公約や政策について直接聞きます。
メールアドレス：ss954@tbs.co.jp
アフター6ジャンクション2
2月5日（木）20：00～22：00
『アフター6ジャンクション2』では「《スーパー戦隊》50年間ありがとうウィーク！！」を開催します。
2月5日（木）はゲストにモノブライトの出口博之さんをお招きして「スーパー戦隊楽曲オンリーDJ」をお届けします！「週刊映画時評 ムービーエンゲージ！」もお送りします！
メールアドレス：utamaru@tbs.co.jp
お楽しみに！