2/2(月)～2/8(日)のTBSラジオはリアルタイム聴取推奨！2/5(木)のスペシャルウィーク企画は・・・

TBSラジオは2月2日（月）～2月8日（日）にかけて、各番組で特別企画をお届けするスペシャルウィークを開催します。ぜひリアルタイムでお楽しみください！

TBSラジオからのプレゼントキャンペーンとして、放送中にメッセージを送ってくださった方の中から抽選で50名によつ葉乳業 の《チーズとバターの食べ比べセット》をプレゼントします。

テーマへの参加、企画コーナーへの応募、感想など、是非リアルタイムで番組にご参加ください。

※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。

2月5日（木）の主な放送内容はこちら！

大島由香里 BRAND-NEW MORNING

2月5日（木）5：00～6：30

メールを送ってくださった方の中から毎日抽選で3名の方にさいたまグルメをプレゼント！

メールアドレス：bn@tbs.co.jp

パンサー向井の＃ふらっと

2月5日（木）8：30～11：00

前回のスペシャルウィークで好評だった「#むかいの選び方」第2弾！

「#むかいの選び方～ぬり-1 グランプリ～」を開催します。

向井慧に「美味しいパンも食べて欲しい！」という想いを持つ番組ゆかりのメンバーが、オススメのパンに塗る一品を毎日紹介！最も美味しいモノは何なのか！？パンに塗るものＮｏ.１＝「ぬり-1グランプリ」を決める熾烈な戦いが幕を開けます。

期間中メッセージをくれた方の中から抽選で30名の方に、グランプリに輝いた商品をプレゼント！

投稿フォーム：https://www.tbsradio.jp/articles/flat-toukou/

そして、各曜日のゲストが決定しました！

月曜日：とろサーモン久保田さん

火曜日：堀内健さん

水曜日：アルコ＆ピース

木曜日：ぼる塾（きりやはるかさん・あんりさん・田辺智加さん）

ジェーン・スー 生活は踊る

2月5日（木）11：00～14：00

『ジェーン・スー 生活は踊る』では「体労りWEEK！」を開催します。

2月5日（木）は、青山学院大学駅伝部・原晋監督をゲストにお迎えします。

メールを送ってくださった方の中から毎日抽選で、まるでゴリラに掴まれるような強さで体をケアする『ゴリラシリーズ』商品の中から1商品を5名様にプレゼント！

メールアドレス：so@tbs.co.jp

こねくと

2月5日（木）14：00～16：50

『こねくと』では「真冬のこねくとフェスティバル」を開催します。

2月5日（木）のゲストは杉浦太陽さんです。

メールを送ってくださった方の中から毎日抽選で「パートナーが選ぶ2026年ベストバイな逸品」をプレゼント！

メールアドレス：connect@tbs.co.jp

荻上チキ・Session

2月5日（木）17：00～20：00

3時間まるごと選挙特集！

各政党の幹部や議員等と電話をつなぎ、それぞれの政党の公約や政策について直接聞きます。

メールアドレス：ss954@tbs.co.jp

アフター6ジャンクション2

2月5日（木）20：00～22：00

『アフター6ジャンクション2』では「《スーパー戦隊》50年間ありがとうウィーク！！」を開催します。

2月5日（木）はゲストにモノブライトの出口博之さんをお招きして「スーパー戦隊楽曲オンリーDJ」をお届けします！「週刊映画時評 ムービーエンゲージ！」もお送りします！

メールアドレス：utamaru@tbs.co.jp

