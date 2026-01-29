THREEが日本最古の公立植物園「京都府立植物園」とアートナイトイベント「LIGHT CYCLES KYOTO」にて、インスタレーションイベントを開催

株式会社ACRO

植物の力でホリスティックな美しさを引き出すブランドTHREEが、「五感で辿る植物の生命力」をコンセプトに、101年の歴史をもつ日本最古の公立植物園「京都府立植物園」にて、体験型インスタレーション「THE ROOM OF (IN) SCENTS」を開催。園内の回遊式観覧温室をめぐり、その瞬間の感覚に寄り添うTHREEの精油フレグランスの香りを五感で感じる、体験型のアートプロジェクトです。

本プロジェクトは、日中の生命力あふれる植物園、そして夜間に開催される没入型アートイベント「LIGHT CYCLES KYOTO（ライトサイクル京都）」と連携し、昼夜それぞれで実施。植物園の温室内に移動式インスタレーションを設置し、「4つの温室ゾーンの記憶」や「今の気分」に合わせて香りをレコメンド。その瞬間の心身に寄り添う100％天然植物の精油のみで調香されたフレグランス「THREE エッセンシャルセンツ R」の香りをポストカードに添えてお持ち帰りいただけます。太陽の光が降り注ぐ日中は、植物の息吹をより身近に感じながら、自分自身の感覚を整えるひとときを。日没の後には、光とアートの余韻と香りで、記憶に残るようなひとときを。冬から春へと移ろう園内で、樹木や花々が織りなす自然の美しさにTHREEの香りと世界観を重ね合わせ、自然と調和するような体験をお届けします。

京都府立植物園

大正13年（1924）に開園した日本最古の公立植物園。総面積約24ヘクタールの広大な敷地に約12,000種類の植物を植栽展示しています。四季折々の草花が咲き揃い、大芝生地、桜林、ばら園、植物生態園などがあり、日本最大級の回遊式観覧温室では世界の熱帯植物が観賞できます。植物園教室、観察会などの催しや、植物園芸相談なども行われており、植物の観賞を通じた憩いの場、学習・教養の場となっています。

https://www.kyotobotanicalgardens.jp/

LIGHT CYCLES KYOTO （ライトサイクル京都）

LIGHT CYCLES KYOTOは、京都府立植物園の観覧温室を舞台に、光と音で“植物たちの世界”に没入するアートナイトイベントです。世界最高峰のマルチメディア・スタジオMoment Factoryが企画・演出を手掛け、私たちがまだ知らない植物の魅力を幻想的な演出で体感できる特別な時間を届けます。光と音を通じて植物たちの声を可視化し、次世代に向けて自然との深いつながりを育む機会を創出します。

https://lightcycles-experience.com/kyoto/

THREE

精油をはじめとする植物の恵みを用いて、多機能にアプローチするホリスティックケア。モードなインスピレーションを、一人ひとりの表情へ調和させるメイクアップ。そして、日常に心地よさと洗練をもたらすライフスタイルの提案。自分らしいバランスを見つけられる心地よさを、「心・からだ・肌」のすべてに。3は、「創造」を象徴する数。THREEは、相反する「2つの価値」を交差させ、「第3の価値」を生み出すブランドです。

https://www.threecosmetics.com/

開催概要

期間

2026年2月3日（火）～2026年3月31日（火）

場所

京都府立植物園 観覧温室〒606-0823 京都府京都市左京区下鴨半木町

営業時間

Day time 10:00 - 16:00（最終入園15:30）

Night time〈LIGHT CYCLES KYOTO〉

2月3日（火）～ 2月28日（土）18:00 - 21:30（最終入場20:30）/

3月1日（日）～ 3月31日（火）18:30 - 21:30（最終入場20:30）

休園日

月曜日

※月曜日が祝日の場合は営業、翌火曜日が休園

入場料金

Day time

一般：500円 65歳以上の方：250円 高校生：250円 中学生以下：無料

※植物園窓口にて当日券のみ販売

Night time〈LIGHT CYCLES KYOTO〉

大人（高校生以上）：平日 2,300円～ 休日 2,700円～、小人（小中学生）：平日1,100円～ 休日 1,400円～、未就学児：無料

※変動価格制を導入しております。詳細は公式HPをご覧ください。

Night time〈LIGHT CYCLES KYOTO〉