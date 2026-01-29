赤坂で『JAPAN PODCAST FESTIVAL 2026』の開催が決定！TBS Podcastからは『OVER THE SUN』など6番組が参加

株式会社ＴＢＳラジオ

近年、日本国内で急速な盛り上がりを見せているポッドキャスト。

その勢いは単なるブームに留まらず、新しいライフスタイルの一部として定着しつつあります。

この市場のさらなる拡大と文化的な発信を目指し、ラジオ・テレビ・新聞・プラットフォーマー、そして個人クリエイターまでが、その垣根を越えて集結する国内初の大規模イベント『JAPAN PODCAST FESTIVAL 2026』が、2026年3月14日(土)・3月15日(日)に赤坂にて開催される運びとなりました。



本イベントは、2日間にわたり、約30のポッドキャストの「公開収録ステージイベント」を中心に、普段はヘッドホンを通じて一対一で向き合っている「声」を、ステージからの生の声として共有する特別な体験を提供します。

TBSラジオが運営するTBS Podcastからは、『ジェーン・スーと堀井美香の「OVER THE SUN」』、『セイジドウラク』、『永野はミスターTBS』、『我々は安心してリアリティーショーが観たい』のステージのほか、『東京ビジネスハブ』と『コムギコ：資本主義をハックしろ!!』のコラボステージも。

各ステージの日時、観覧方法などの最新情報は今後、各番組内のほか、こちらのホームページに掲載されます。

URL：https://japanpodcastfes.com/

出演番組情報

『ジェーン・スーと堀井美香の「OVER THE SUN」』

出演者：ジェーン・スー、堀井美香

ゲスト：山崎怜奈（タレント）／ 伊藤亜和（文筆家）

セイジドウラク

出演者：澤田大樹（TBSラジオ記者）／ 宮原ジェフリー（選挙ライター）

『東京ビジネスハブ』×『コムギコ：資本主義をハックしろ!!』コラボ

出演：野村高文（Podcastプロデューサー・編集者）／ コムギ（リサーチャー）

永野はミスターTBS

出演者：永野

ゲスト：ダウ90000・蓮見翔

我々は安心してリアリティーショーが観たい

出演者：竹中夏海（振付演出家）／ chelmico・レイチェル