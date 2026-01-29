赤坂で『JAPAN PODCAST FESTIVAL 2026』の開催が決定！TBS Podcastからは『OVER THE SUN』など6番組が参加
株式会社ＴＢＳラジオ
近年、日本国内で急速な盛り上がりを見せているポッドキャスト。
その勢いは単なるブームに留まらず、新しいライフスタイルの一部として定着しつつあります。
この市場のさらなる拡大と文化的な発信を目指し、ラジオ・テレビ・新聞・プラットフォーマー、そして個人クリエイターまでが、その垣根を越えて集結する国内初の大規模イベント『JAPAN PODCAST FESTIVAL 2026』が、2026年3月14日(土)・3月15日(日)に赤坂にて開催される運びとなりました。
本イベントは、2日間にわたり、約30のポッドキャストの「公開収録ステージイベント」を中心に、普段はヘッドホンを通じて一対一で向き合っている「声」を、ステージからの生の声として共有する特別な体験を提供します。
TBSラジオが運営するTBS Podcastからは、『ジェーン・スーと堀井美香の「OVER THE SUN」』、『セイジドウラク』、『永野はミスターTBS』、『我々は安心してリアリティーショーが観たい』のステージのほか、『東京ビジネスハブ』と『コムギコ：資本主義をハックしろ!!』のコラボステージも。
各ステージの日時、観覧方法などの最新情報は今後、各番組内のほか、こちらのホームページに掲載されます。
URL：https://japanpodcastfes.com/
出演番組情報
『ジェーン・スーと堀井美香の「OVER THE SUN」』
出演者：ジェーン・スー、堀井美香
ゲスト：山崎怜奈（タレント）／ 伊藤亜和（文筆家）
セイジドウラク
出演者：澤田大樹（TBSラジオ記者）／ 宮原ジェフリー（選挙ライター）
『東京ビジネスハブ』×『コムギコ：資本主義をハックしろ!!』コラボ
出演：野村高文（Podcastプロデューサー・編集者）／ コムギ（リサーチャー）
永野はミスターTBS
出演者：永野
ゲスト：ダウ90000・蓮見翔
我々は安心してリアリティーショーが観たい
出演者：竹中夏海（振付演出家）／ chelmico・レイチェル