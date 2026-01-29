株式会社アタリと株式会社A440、イマーシブ領域における戦略的パートナーシップを締結

株式会社アタリ

株式会社アタリ（本社：東京都渋谷区、取締役しゃちょー：タダノ タクミ）と、株式会社A440（本社：東京都港区、代表取締役：金丸 義勝）は、イマーシブ（没入型）エンターテインメント領域における戦略的協業を開始したことをお知らせいたします。

両社はこれまで、空間演出、デジタルテクノロジー、インタラクティブコンテンツ、リアルイベント、XR/AI表現などを軸に、テクノロジーを介した新しい体験創出において業界をリードしてきました。

このたびの協業により、両社が培ってきたクリエイティブ力、開発力、プロデュース力、そして豊富なプロジェクト実績とネットワークを融合し、これまでにない次世代エンターテインメント体験の創出を加速してまいります。

また、本提携の一環として、両社代表が相互に社外取締役に就任し、経営レベルでの連携強化を図ります。これにより、より長期的かつ戦略的な視点から事業共創を推進してまいります。

協業内容

本パートナーシップにおいて、以下の取り組みを推進いたします。

- リソースおよび専門ナレッジの相互共有- イマーシブ体験に関する研究開発（R&D）の共同実施- プロデュースおよび企画開発の連携

さらに現在、2026年 東京ゲームショーに向けた新規共同プロジェクトも始動しており、ゲーム・XR・リアル空間演出を横断した体験コンテンツの発表を予定しております。

株式会社アタリ 取締役しゃちょー タダノ タクミ コメント

同じ時代に同じ業界を生き抜いてきた戦友のような存在のA440と事業提携に至った事を大変嬉しく思います。今回の協業は、淘汰が前提となる現代において、一つの解を提示する取組みへと昇華できると確信しています。

我々はこれからもつくり続けます。

株式会社A440 代表取締役 金丸 義勝 コメント

アタリとは、XRの現場で、時には仲間として、時にはライバルとして関わってきました。

A440は、派手さよりも、「ちゃんと使われるか」「最後まで運用できるか」を基準に、体験を形にしてきた会社です。

今回はその視点を持ったまま、同じチームとして、少し先の当たり前をつくりにいきます。

株式会社アタリ 会社概要

株式会社アタリはテクノロジーとクリエイティブを軸に”グッとくる”未来の断片を作り出す制作プロダクションです。

テクノロジーによる人間の感覚のアップデートを目指し、人生を彩る環境や体験を仮想化し、次代のリアルを実現すべく、日々、作って、創って、つくり続けています。

商号 ： 株式会社アタリ(英文社名: atali, inc.)

代表者 ： 取締役しゃちょー タダノ タクミ

資本金 ： 1,500万円

所在地 ： 〒150-0034 東京都渋谷区代官山町1-1 Grava代官山B1

設立 ： 2004年5月

事業内容： 最先端デジタルコンテンツの開発、デジタル領域のマーケティング・広告コミュニケーション戦略開発、クリエイティブプラニング・ディレクションを含んだ制作業務、ブランドコンサルティング、商品企画・開発・製造

URL ：https://atali.jp/

株式会社A440 会社概要

Technology×Entertainment×XR

テクノロジーで、人に寄り添う楽しくて新しい体験を。

株式会社A440は、XRや3Dスキャンを通じて現実と情報の関係を再構築するクリエイティブ企業です。

ゲーム業界で培った表現力と技術力を活かし、画像認識や位置推定を用いたアプリケーションやコンテンツの制作を中心に、フォトグラメトリや3Dスキャン事業にも注力し、現実世界を高精度に再現したデジタルツインデータの活用を推進しています。

さらに金沢では「A440金沢ラボ」を拠点に地域と連携した開発やクリエイター育成も行っており、全国の地方自治体へ活動を広げています。

技術とは、人と人、人と世界をつなぐ優れたインターフェースである、そう考えています。



会社名 ：株式会社A440

所在地 ：〒106-0031 東京都港区西麻布2-22-1 西麻布トーセイビル1F

設立 ：2015年4月

代表取締役：金丸 義勝

事業内容 ：画像認識技術、位置推定技術を用いたアプリケーションの開発

インタラクティブコンテンツの企画・制作およびコンサルティング

URL ：https://a440.technology/