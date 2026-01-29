個別指導塾を運営する株式会社究進塾(本社：東京都)は、大学生の単位取得対策および大学院入試対策を主対象とした「オンラインスポット指導サービス」を新たに開始しました。

本サービスは、大学レベルの専門内容を指導できる講師を、必要なタイミングで単発利用できることを最大の特長としています。





ウェブサイトトップページ





■背景：大学生・大学院受験生の「教えてくれる人がいない」問題

近年、大学生から次のような相談が増えています。

● 講義内容が高度で、独学では理解が追いつかない

● 単位取得がかかっているが、質問できる相手がいない

● 大学院入試対策をしたいが、専門分野を見られる指導者が見つからない





一方で、一般的なオンライン家庭教師や学習サービスでは

「大学レベル・専門分野まで対応できる講師が限られている」という課題がありました。









■サービスの特長

(1) 大学レベルの内容を指導できる講師が見つかる

本サービスでは、大学・大学院レベルの内容を専門的に指導できる講師が対応します。

● 大学教員経験者

● 博士号取得者

● 研究職・専門職として実務経験のある講師

線形代数・微分積分・統計・専門科目・研究計画書対策など、学部～大学院入試レベルまで幅広く対応可能です。





(2) 必要なときだけ使える「スポット型」

● 月額契約なし

● 1回50分から受講可能

● 試験前・レポート前・院試直前などに利用可能

「困ったときに、専門家にピンポイントで聞ける」という大学生・院試受験生のニーズに応えます。





(3) 完全オンライン対応

Google Meetを利用した完全オンライン指導のため、全国どこからでも受講可能です。





料金(税込)

● 【大学受験・EJU対策・英検対策・カウンセリング】

50分あたり 6,300円

● 【大学補習(学部レベル)】

50分あたり 7,200円

● 【大学院入試対策】

50分あたり 8,000円

※単発受講可／入会金なし





授業科目





■こんな方におすすめ

● 大学の講義についていけず、単位取得に不安がある方

● 数学・統計・専門科目を大学レベルで指導してほしい方

● 大学院入試に向け、専門的な視点での指導を受けたい方

● 定期契約ではなく、必要なときだけ指導を受けたい方





おすすめポイント

サイトページ





■今後の展望

今後は、対応分野・講師の拡充を進めるとともに、大学生・大学院受験生の学習インフラとしてのオンライン専門指導を目指していきます。









■会社概要

会社名 ：株式会社究進塾

代表取締役 ：並木 陽児

設立 ：2012年4月

所在地 ：〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-18-34

連絡先 ：03-5927-1660

事業内容 ：学習塾・オンライン個別指導

主要取引銀行：PayPay銀行/ゆうちょ銀行









Mission 理念

学ぶって、よろこび

私たちは学問の楽しさを伝え、結果を出す喜びを体験してもらうことで塾生の人生を豊かにします。





Vision 経営方針

よい師(メンター)との出会いで人生は変わる

私たちが考える教育は、テストの得点や偏差値の向上、単位取得や志望校の合格など目先の目標達成に留まらず、もっと長期的な視点で人生をよくすることだと考えています。そのためによい師(メンター)との出会いを提供することが重要であると考えています。





Value 行動指針

四方よし

ミッションを実現するために私たちが大切にする価値観は、受講生・保護者・講師・スタッフの四者がいずれも幸せになる「四方よし」です。