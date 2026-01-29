外国たばこの輸入・販売を行うインターコンチネンタル商事合同会社(本社：東京都港区、CEO：ハディ・スリョ)は、2026年2月2日(月)、アメリカを代表するシガーブランド「スウィッシャースイート」より、スウィッシャースイート・フォイルパウチ「グリーン」、「ハニーバナナ」の2銘柄(2本入/税込290円)を全国のたばこ販売店にて発売いたします。





スウィッシャースイート・フォイルパウチは、アメリカ合衆国のスウィッシャー社が製造、インターコンチネンタル商事が輸入販売を行っているシガリロ(機械巻きの葉巻たばこ)です。気軽に試せる2本入りでお求めやすい価格の「スウィッシャースイート・フォイルパウチ」シリーズは、2013年の発売以来多くのお客様にご好評いただいております。この度、より多くのお客様のニーズにお応えしたいという想いから、2種類の新フレーバー「グリーン」、「ハニーバナナ」を発売する運びとなりました。









■シガリロとは

機械巻きの小さな葉巻のことで、温度や湿度管理の必要はありません。一般的に知られているプレミアムシガー(ハンドメイドの葉巻)とは異なり、喫煙時間も10～15分程度と短く、価格帯も手頃なものが多いため、気軽に葉巻の味わいをお楽しみいただけます。









スウィッシャースイート・フォイルパウチグリーン





商品名 ： スウィッシャースイート・フォイルパウチグリーン

喫味 ： スイートグリーンラッパー。すっきり甘くてちょうどいい、

気軽に楽しめる爽やかライト感

価格・入数： 290円(税込)・2本入り

サイズ ： 長さ109mm 直径10mm

製造国 ： ドミニカ共和国

スウィッシャースイート・フォイルパウチハニーバナナ





商品名 ： スウィッシャースイート・フォイルパウチハニーバナナ

喫味 ： ハニー＆バナナの甘い香りがふわり、まったり楽しめる一本

価格・入数： 290円(税込)・2本入り

サイズ ： 長さ109mm 直径10mm

製造国 ： ドミニカ共和国

インターコンチネンタル商事は、今回の「スウィッシャースイート・フォイルパウチ」新フレーバーの発売をはじめ、今後もお客様の様々なニーズにお応えできる商品をご提供できるよう努めてまいります。









＜商品に関するお問い合わせ先＞

インターコンチネンタル商事合同会社 シガー＆シガレット事業本部

・掲載方法についてのお願い

当社は、一般社団法人日本たばこ協会の自主基準に則り広報及び広告活動を行っておりますため、20歳未満の方へのたばこに関する情報発信はお控えいただきますようお願いいたします。また、本リリースを転載・転用いただく際には以下の「健康注意文言」も併せて表示いただきますようお願い申し上げます。





