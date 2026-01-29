台湾観光庁（台湾交通部観光署）は、台湾観光の魅力を“電波”のように広く発信する象徴的なシンボルとして、「ビビビビ！台湾」と表現し、情報発信を行って参りました。昨年、日本から台湾を訪れる観光客がますます増加する中、台湾観光庁では、より多くの方々に台湾の魅力を伝えるため、2年連続で妻夫木聡さんをアンバサダーに起用し、「最愛台湾紀行」をテーマに、新TVCMを撮影しました。





さらにもっと日本の皆様に、台湾の魅力を五感で体感頂きたいという思いから、昨年10月の東京開催に続き、3月7日、8日の週末2日間、グラングリーン大阪にて「ビビビビ！台湾 ‐最愛台湾紀行‐」を開催いたします。 詳細はこちら： https://bibibibitw.jp/





本イベントでは、台湾茶の試飲、占い体験、台湾夜市風のゲーム、台湾グルメをモチーフにした キーホルダー作りなど、各自の偏愛を見つけよう、台湾の“偏愛ポイント”を詰め込んだ多彩なプログラムをご用意しました。公式SNSフォローで体験できる試食試飲コーナーや台湾観光情報コーナーもあり、帰宅後も誰かと台湾旅行について語りたくなる、シェアしたくなる特別な体験をお楽しみ頂けます。





春シーズンの旅のプランに、「台湾」をプラスしませんか？

皆様のご来場を、心よりお待ちしております。





【イベント概要】

名称：ビビビビ！台湾 -最愛台湾紀行-

日程：2026年月3月7日（土）・8日（日）11:00～19:00

料金：入場無料

会場：グラングリーン大阪 ロートハートスクエアうめきた（大阪府大阪市北区大深町5）

主催：台湾観光庁（台湾交通部観光署)

公式ホームページ https://bibibibitw.jp/





【主なプログラム】

■偏愛・台湾茶芸館

台湾産茶葉を使った鉄観音や紅茶、国民的スイーツ「豆花（トウファ）」や、屋台の定番グルメ「葱油餅（ツォンヨゥピン）」を試食できます。





■偏愛・台湾ワークショップ

台湾グルメ「マンゴーかき氷」「魯肉飯（ルーローハン）」の食品サンプル作り体験。本物そっくりの仕上がりを楽しめます。





■偏愛・台湾写真館

台湾旅行気分でポスター風記念撮影！撮影した写真はそのままお持ち帰りいただけます。





■偏愛・台湾夜市文化 ー台湾式占い体験ー

街角や寺院で親しまれる台湾占いを体験。「手相」「四柱推命」「易経占い」を会場で気軽に楽しめます。





■偏愛・台湾夜市文化

巨大なお箸で小籠包クッションをつかんだり、夜市の定番・ピンボールで遊んだり、台湾の輪投げを体験できるアトラクション。参加者にはオリジナルグッズをプレゼント。





※一部プログラムは公式SNSフォローなどが必要です。

※数量・人数に限りがあり、定員に達し次第終了します。











