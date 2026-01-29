株式会社NASII(本社：東京都八王子市、代表取締役：細江弘紀)は、宿泊業向けクラウドPMS「NASII」において、クラウドPOSレジ「スマレジ」との連携機能を正式に提供開始しました。本連携により、宿泊精算データの連携から館内売上統合、部屋がけ処理までを一気通貫で統合し、宿泊施設のオペレーション効率化と入金管理の正確性向上を支援します。





NASIIスマレジ連携





■背景：人手不足と複雑化する館内オペレーション

観光需要が拡大する一方で、宿泊業界は慢性的な人手不足と競争激化の環境下にあります。特に、宿泊会計・売店・レストラン・日帰り利用など複数の売上が“別々の仕組み”で管理されている場合、現場負担の増大や二重入力、入金消込の煩雑化、ミス発生の要因となります。

NASIIは「PMSの枠を超え、外部連携やデータ活用を“経営の武器”にする」思想のもと、宿泊施設の業務を統合するアーキテクチャを提供してきました。今回のスマレジ連携は、その中核となる取り組みです。









■スマレジ連携の概要(4つの連携)

NASIIとスマレジ連携では、施設の運用スタイルや導入段階に合わせて、以下4つの機能を提供します。

(1) スマレジ決済連携(1Way)

NASII上で確定した宿泊精算(合計金額)をスマレジへ連携し、スマレジ上で決済を行えるようにします。スマレジはお釣り計算や多種の決済機能を備えており、フロント会計業務のスピード向上と標準化に寄与します。

導入効果：フロント会計の決済処理がスマレジに統一されることで、現場の操作負担が軽減され、会計オペレーションの迅速化とミス低減が期待できます。





(2) スマレジ決済連携(2Way)

1Wayが合計金額連携であるのに対し、2Wayでは明細データを連携し、さらにWebhookにより決済情報をNASIIへ戻します。これにより、PMS上で入金管理を齟齬なく行うことが可能になります。

また、レジ側で緊急追加された売店売上なども自動で合算され、残高が0円になると自動的にチェックアウト処理まで進める仕組みを実現します(※施設設定により制御可能)。

導入効果：明細・決済結果がPMSへ自動反映されるため、入金消込や金額差異の確認工数を大幅に削減し、精算～チェックアウトまでをより確実に運用できます。





(3) スマレジ売上吸い上げバッチ(日次)

売店・日帰り入浴・物販など、宿泊業務以外のスマレジ売上を日次バッチで吸い上げ、NASIIの日報に統合します。これにより、ホテル全体の売上を一元的に可視化し、経営判断の迅速化に貢献します。

導入効果：宿泊以外の売上がNASII側に自動集計されることで、日報作成や売上集計の手間を削減し、「施設全体の売上」を一目で把握できるようになります。





(4) 部屋がけ連携

スマレジを使って入力されたレストラン等の部屋がけ売上の内容をNASIIに転送します。これまで必要だった二重入力が不要となり、特に夜間のオペレーション負担を大幅に軽減します。

導入効果：部屋がけ処理の二重入力が解消されることで、夜間帯の業務負荷を軽減し、入力漏れ・計上ミス・締め作業の遅延といったリスクを低減できます。









■期待される導入効果(定量表現なし)

・フロント会計のスピードと正確性向上

・入金管理(消込)の齟齬低減

・売店・レストラン等を含む館内売上の一元管理

・二重入力の削減と業務負担の軽減

・日報の統合による経営判断の迅速化





NASIIアーキテクチャ





■今後の展望

NASIIは今後も、生成AI活用・外部サービス連携・データ分析・マーケティング自動化などを統合し、宿泊施設の運営を包括的に支援する「経営PMS」として、機能強化を継続してまいります。









■製品情報

製品名：宿泊業向けクラウドPMS「NASII」

基盤：Salesforce Lightning Experience









■会社概要

会社名 ： 株式会社NASII

代表取締役： 細江弘紀

事業内容 ： 宿泊業向けPMS／業務システムの開発・提供