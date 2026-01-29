愛知・岐阜・三重でケーブルテレビおよびインターネット事業を展開するＣＣＮｅｔ株式会社(本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：浅井 丈博、以下「ＣＣＮｅｔ」)は、超高速光インターネットサービス「ＣＣＮｅｔ光10ギガ(最大通信速度10Gbps)」について、2026年1月13日(火)より岐阜局エリア(美濃加茂市、川辺町、八百津町)での提供を開始をもって、当社サービス提供エリアにおける10ギガ対応ネットワークの整備が完了したことをお知らせいたします。





インターネットはCCNet









本整備完了により、ＣＣＮｅｔの提供エリア内では、超高速・大容量通信を前提としたインターネット環境の提供が可能となりました。近年、動画配信サービスの高度化、オンラインゲームの高性能化、テレワークやクラウド活用の拡大などにより、通信インフラに求められる性能は年々高度化しています。

「ＣＣＮｅｔ光10ギガ」は、複数端末の同時利用や大容量データ通信においても安定した通信品質を実現し、快適なデジタル環境の構築を支える基盤として、地域の皆さまの多様なニーズに対応します。

ＣＣＮｅｔは、地域密着型の通信事業者として、今後も持続的なネットワーク高度化とサービス品質の向上に取り組み、地域社会の発展およびデジタル化の推進に貢献してまいります。









■ 提供開始時期(美濃加茂市、川辺町、八百津町)

2026年1月13日(火)









■ ＣＣＮｅｔ光10ギガ 提供エリア

【愛知県】

春日井市、小牧市、犬山市、扶桑町、大口町、名古屋市緑区、豊明市、東郷町、日進市、豊川市

【岐阜県】

加茂郡白川町、各務原市、本巣市、養老町、美濃加茂市、川辺町、八百津町

【三重県】

三重郡川越町、朝日町、桑名市多度町

※提供可否は、建物・設備条件等により異なる場合があります。









■ 参考情報：プロモーション施策について

“ヤバイ！はやい！ＣＣＮｅｔ！”第2弾WEB CMの公開中！

ＣＣＮｅｔでは、通信インフラの高度化とあわせて、ブランド価値向上を目的としたプロモーション施策にも継続的に取り組んでいます。

その一環として、プロモーションキャラクター「ＣＣＮｅｔマン」を起用したWEB CMシリーズ

“ヤバイ！はやい！ＣＣＮｅｔ！”第2弾 を、2025年11月1日より公開しています。

本CMでは、防災・防犯情報の発信、セット割による利便性、快適なネットワーク環境といったＣＣＮｅｔの提供価値を、3つのテーマで分かりやすく表現し、地域の皆さまにとって“身近で頼れる通信サービス”であることを訴求しています。





第2弾WEB CM ラインナップ

・「地元見守りヒーロー」篇

・「セットがオトク」篇

・「○×クイズ」篇





特設サイト： https://www.ccnw.co.jp/campaign/ccnetman/









■ ＣＣＮｅｔについて

ＣＣＮｅｔ株式会社は、愛知・岐阜・三重エリアを中心に、ケーブルテレビ・インターネット・電話などのサービスを提供。

“地域に 笑顔と感動を”を理念に、安心・快適な通信環境の提供と地域社会への貢献に取り組んでいます。





【会社概要】

ＣＣＮｅｔ株式会社

所在地 ： 〒460-0024 愛知県名古屋市中区正木3-9-27

事業概要： 有線テレビジョン放送事業

電気通信事業法に基づく電気通信事業 他

URL ： https://www.ccnw.co.jp/