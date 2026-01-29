阪急阪神エクスプレス（本社：大阪市北区 代表取締役社長：谷村 和宏）は、2021年6月に恩賜上野動物園（以下、上野動物園）で生まれたジャイアントパンダ2頭、シャオシャオ（オス4歳）・レイレイ（メス4歳）の中国返還にあたり、1月27日（火）、上野動物園から中国・四川省の成都天府国際空港（以下、成都空港）までの輸送をサポートしました。





27日、慣れ親しんだ園舎から輸送箱に移動したシャオシャオ・レイレイは当社手配の専用車に積載され、13時30分頃に上野動物園を出発、15時00分に成田国際空港・保税蔵置場に到着。2頭を輸送車両に載せたまま爆発物検査と輸出通関を済ませ、別の保税上屋まで移動後、トラックから輸送機材に積み替えられて、中国・四川航空のチャーター機に搭載。同乗した上野動物園の飼育担当や中国からの飼育専門家とともに定刻通り 20時00分に成都に向けて飛び立ちました。

上野動物園によると、航空機は28日未明、成都空港に到着。中国側の手続きを終えた後、2頭は中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安基地に無事に到着しました。





阪急阪神エクスプレスは、動物輸送のパイオニアとして、これまでの経験と実績を活かしながら、輸送を通じて世界の繁殖プロジェクトを支援し、絶滅危惧種の保護、生物多様性の保全に協力してまいります。









