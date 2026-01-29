株式会社岡本銘木店(所在地：大阪府吹田市岸部北5丁目32番1号、代表取締役社長：佐藤 朋子)は、2026年2月19日(木)に兵庫県丹波篠山市の丹波篠山工場にて、非住宅木造建築をテーマとした「第3期工事 構造見学会」を開催します。LVLトラスや2×4工法、在来軸組工法を用いた大規模・無柱空間の木造工場・倉庫建築を、実際の構造を間近で確認できる機会を提供します。





丹波篠山工場 第3期工事 エリア(1)





■工場・倉庫建築においても、脱炭素社会に向けた木造建築の可能性が広がっています。

近年、SDGsや脱炭素社会の実現に向けて、建築分野においても環境負荷の低減が求められています。木材は、成長過程でCO2を吸収・固定する環境配慮型の建材として注目されています。従来、大規模な工場や倉庫は鉄骨造やRC造が主流でしたが、技術の進化により木造でも大空間や高耐久性を実現できるようになりました。





政府も「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(通称：木材利用促進法)の改正により、非住宅建築物における木材利用を積極的に推進しています。このような背景のもと、岡本銘木店は木材業界の先駆者として、実際の工場建設を通じて非住宅木造建築のノウハウを広く共有する取り組みを行っています。





丹波篠山工場 第3期工事 加工棟内(1)





■「第3期工事 構造見学会」の特長

今回の構造見学会では、以下の特長ある内容で非住宅木造建築に関心のある設計者・施工会社・デベロッパー向けに実践的な情報を提供します。





【特長1】

＜15m×43mの無柱空間を実現するLVLトラス構造＞

丹波篠山工場の加工棟を中心に、LVL(単板積層材)を用いたトラス構造により、柱のない大空間を実現しています。これにより、工場・倉庫としての機能性を高めながら、視覚的・環境的な快適性を感じられる空間を創出しています。見学会では、この構造体を間近で観察し、木造建築の可能性を体感することができます。





【特長2】

＜複数工法を一度に比較・体感できる構成＞

LVLトラスと2×4工法の組み合わせ、さらに在来軸組工法による小屋裏トラスなど、異なる工法を同時に見学できることが本見学会の強みです。各工法の特性や適用場面について、実物を見ながら理解を深めることができます。





【特長3】

＜非住宅木造建築の実務に役立つ座学も実施＞

実際に進行中の工場建設を題材に、構造や工事計画について解説を行います。机上の理論ではなく、現場での工夫や判断を通じて、非住宅木造建築の理解を深めていただけます。





丹波篠山工場 第3期工事 エリア(2)





■開催概要

【イベント名】

岡本銘木店 丹波篠山工場 第3期工事 構造見学会

【日時】

2026年2月19日(木)13:30～15:45(受付開始 13:00)

【場所】

株式会社岡本銘木店 丹波篠山工場(兵庫県丹波篠山市)

【内容】

・LVLトラスを用いた大規模木造工場・倉庫の構造見学

・複数工法(LVLトラス、2×4工法、在来軸組工法)の比較

・非住宅木造建築に関する座学(構造・工事説明)

【対象】

設計者、施工会社、デベロッパー、非住宅木造建築に関心のある事業者

【参加費】

無料(要事前申込)

【お申し込み・お問い合わせ】

事前申込制となっております。下記お問い合わせ先までご連絡ください。

お申し込みの際は、貴社名、参加希望者のお名前(フリガナ)、当日ご連絡可能なお電話番号をお知らせください。

※参加費無料・先着順／一般の方のお申し込みはご遠慮ください。





株式会社岡本銘木店 国際企画部(見学会担当)

TEL ： 06-6245-1333

FAX ： 06-6245-1353

E-mail： kikakucloud@okamei.co.jp





丹波篠山工場 全景(既存・新規エリア)





■会社概要

企業名 ： 株式会社岡本銘木店

所在地 ： 〒564-0001 大阪府吹田市岸部北5丁目32番1号

代表者 ： 代表取締役社長 佐藤 朋子

事業内容 ： 一般木材、銘木、集成材、住宅設備等の販売／美術欄間、

彫刻品の加工／

プレカット加工(在来工法・金物工法・SE構法の構造材、羽柄材、合板)／

モールディング(造作部材)／気密測定／

各種工事(システムキッチン、ユニットバス、外壁等)／

瑕疵担保保険取次(株式会社住宅あんしん保証)

※ 住宅および非住宅木造建築(倉庫・工場、事務所、店舗、

各種施設など)についてもご相談を承ります。

企業サイトURL： https://okamei.co.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/okamei_mokkouzo/

YouTube ： https://www.youtube.com/watch?v=fEOt5kU2sUQ