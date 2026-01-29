AIボイスエージェント提供開始





elDesign株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：坂越 健一、以下「elDesign」)は、AI開発企業 Functional AI Partners Pte. Ltd.(本社：シンガポール、代表取締役：Getty Poon、以下「FunAI」)と協業し、電話による問い合わせ対応を対話形式で自動化する「AIボイスエージェント」の提供を開始しました。

本ソリューションは、住所変更・契約変更・解約受付・手続き案内などの定型的な一次対応をAIが担い、担当者が緊急性の高い案件や個別事情のある相談、提案など“人が注力すべき仕事”に集中できる環境づくりを支援します。

なお本ソリューションの導入にあたっては、elDesignが業務設計・要件定義・導入支援を担当し、FunAIがAIエージェントの開発・技術検証・運用支援を担当する体制により、現場に根付くAI導入を推進します。









■背景：問い合わせ対応の現場で起きている課題

多くの企業・自治体の現場では、問い合わせ対応業務の一定割合が「一次受付」「契約照会・本人確認」「手続き案内」などの定型業務で占められています。

一方、電話対応は即時性が求められるうえ、ピーク時間帯や時間外対応も発生しやすく、人材確保や教育負担の増大、現場の疲弊が課題となっています。

本ソリューションでは、こうした状況を踏まえ、定型的な問い合わせ対応をAIが担うことで、職員・担当者が本来注力すべき業務に集中できる環境の実現を目指します。









■AIボイスエージェント概要

本ソリューションは、FAQの自動応答やシナリオ固定の音声ボット／チャットボットとは異なり、対話を通じて必要情報を順に確認し、状況に応じて質問を変えながら手続きを前に進める「対話型AI」です。

これにより、用件が曖昧なケースや追加確認が必要なケースでも、確認の往復や手戻りを減らし、一次対応の完了率向上を支援します。また、一次対応業務の一定割合をAIが担うことで、対応工数の削減や対応品質の平準化が期待できます。





【特長1：対話を通じた用件整理から次のアクション提示まで】

電話口で不足している情報を対話の中で確認し、用件を整理したうえで、必要な手続きの案内や次のアクションを提示します。必要に応じて有人対応へ引き継ぐ際には、対応内容や要点を整理して共有します。





【特長2：ボイス対応による電話業務の初動自動化】

電話での一次受付、用件整理、定型案内をAIが担います。ピーク時間帯や時間外の一次対応にも活用可能です。





【特長3：API連携／KYC対応による柔軟な拡張性】

既存システム(CRM、契約管理等)とのAPI連携により、受付内容の登録や申請までを自動化することが可能です。あわせて、本人確認(KYC)が必要な業務にも対応し、企業ごとの運用に応じた業務自動化を実現します。

※連携範囲は、業務要件やシステム構成に応じて個別に設計します。









■導入イメージ(活用例)

●電力・ガス・水道などインフラ

申し込み／契約変更／解約などの一次対応をAIが担当し、人は緊急性の高い案件や個別事情のある相談に集中。





●通信(回線・モバイル・Wi-Fi等)

開通状況確認／設定案内／住所変更／解約など定型対応をAIが担い、人は複雑なトラブルシュートや引き止め・提案に注力。





●不動産

受付／内見日程調整／解約など定型対応をAIが担い、人は個別提案・重要案件対応に注力。









■ウェビナー開催のお知らせ(参加無料)

「AIボイスエージェント開発秘話」ウェビナー開催





本ソリューションの提供開始に伴い、導入イメージや活用例、導入プロセスを紹介するウェビナーを開催します。デモンストレーションも予定しています。





●タイトル：AIボイスエージェント開発秘話

―開発・導入のリアルと実践ポイント―

●開催日時：2026年2月10日(火)、19日(木)【11:00～12:00】(日本時間)

●形式 ：オンライン(Zoom)

●参加費 ：無料

●対象 ：

・コールセンターや問い合わせ対応業務の効率化を検討している方

・AI導入に関心はあるが、どこから着手すべきか悩んでいる方

・現場で使えるAI活用を検討している方





● 申込URL：

・2月10日(火) https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1AzEV0g6SCqECeLhIR-ZsA

・2月19日(木) https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_TMTbwSlaR5SurfDkXMhfZQ





● 登壇者：

・elDesign株式会社 プロジェクト担当者 北川 亜依

・Functional AI Partners Pte. Ltd. Founder 西田 善太





● 内容：

1. 音声AIの最新動向とAIボイスエージェントのデモ

2. elDesign × FunAIによる開発秘話

対話型AIならではの難しさ、業務側と開発側の検討プロセスなど

3. 導入前に整理すべき業務・準備ポイント

4. AI化しやすい業務の具体例

5. Q＆A／個別デモ・導入相談のご案内









■個別デモ・導入相談について

導入検討企業・自治体向けに個別デモおよびヒアリングを実施しています。

ご希望の方は下記よりお問い合わせください。





●お問い合わせ先： consulting@eldesign.jp

●対応可能内容 ： 現状業務ヒアリング／適用可否の整理／導入ステップ案／

概算見積 など









■会社概要

【elDesign株式会社】

「エネルギー／環境／経済の視点から新たなライフスタイルをデザインする」をビジョンに2014年創業。エネルギー事業に関するコンサルティングとインキュベーションの双方を展開。

社会の課題を新たな事業の創造により解決することを目指し、今後も新たなアイデアやテクノロジーをもとに挑戦を続けます。





所在地 ： 東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー42階

代表者 ： 坂越 健一

事業内容： コンサルティング事業、地方創生事業

URL ： https://eldesign.jp/





【Functional AI Partners Pte. Ltd.(FunAI)】

2023年よりシンガポールを中心としたアジア市場に向けてAIエージェント利用を「よりシンプルに」をモットーとして、AIエージェント開発事業を開始。これまで21名のAIエージェントを開発。文字通り日々進化するAI業界の中で、今の技術で「最も役に立つ業務」のみを開発するという方針で事業運営。Singapore Computer Societyメンバー。

当社AIエージェントプランナーはクロスボーダーのビジネス・コンサルティング出身で、業務上「何が役に立つか」を設計し、クライアント企業をガイドするスタイルのAIエージェント開発を行う。





所在地 ： 112 Robinson Road #07-04, Singapore 068902

代表者 ： Getty Poon

事業内容： IT Development

URL ： https://fun-ai.io/