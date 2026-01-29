インペリアル・エンタープライズ株式会社（所在地：東京都荒川区、代表取締役社長：原 良郎）は、「初音ミク 江戸印伝 長財布／鏡音リン・レン 江戸印伝 長財布」を、PREMICOオンラインショップで販売開始いたしました。









日本各地の伝統工芸とコラボしたキャラクターグッズを多数手がけるPREMICO（プレミコ）から、バーチャル・シンガー『初音ミク』と『鏡音リン・レン』をイメージした江戸印伝の長財布が新登場！





印伝は、鹿革に漆で模様を施した日本の伝統的な革の工芸品。

江戸時代には洒落者たちの間で粋なファッションアイテムとして人気を博し、現代でも鹿革の耐久性や色漆による美しい模様から、時代を超えて愛されています。





その伝統と技を受け継ぐ江戸印伝の職人の手により、ミクとリン・レンをイメージした繊細で美しい文様が表現された、職人技の光る逸品です。





2026年1月29日（木）より、PREMICOオンラインショップにて販売開始いたしました。

商品特設ページ：https://iei.jp/mikuinden/









【初音ミク 江戸印伝 長財布】





黒く染め上げた鹿革に、ミクをイメージしたグリーンの色漆で立体感ある文様が施された長財布。使うほどに愛着がわき、日々の暮らしに彩りを添えてくれます。





内装はブラックカラーの牛革仕上げ。内側のコインポケットのファスナーにはピンクを差し色に。コインポケットの内側はブルーグリーンカラーとなっています。





伝統的な文様に、ミクのモチーフを組み合わせた繊細で美しいデザイン。ミクのツインテールのイメージと永遠を意味する吉祥文様を組み合わせた「変わり青海波」に、ミクへの変わらない想いを込めて。





【鏡音リン・レン 江戸印伝 長財布】





黒く染め上げた鹿革に、リン・レンをイメージしたイエローの色漆で立体感ある文様が施された長財布。元気なイエローカラーで、毎日を華やかに彩ってくれます。





内装はブラックカラーの牛革仕上げ。内側のコインポケットのファスナーにはブルーを差し色に。カードポケット部分とコインポケットの内側はグレーカラーとなっています。





伝統的な文様に、リン・レンのモチーフを組み合わせた繊細で美しいデザイン。合わせ鏡のように連なる伝統の麻の葉文に二人のモチーフを落とし込んだ「変わり麻の葉文」。二人のさらなる飛躍の願いを込めて。





しなやかで丈夫な鹿革に、伝統的な漆付け技法で仕上げられる美しい漆模様。職人の手仕事が生み出す漆の立体感による手触りは、印伝の魅力のひとつとなっています。





12枚分のカードポケットや、お札を折らずに出し入れできる札入れ、ファスナー式のコインポケットなど、合計19ポケットで収納力抜群！ 機能性にもこだわっています。





本商品のキービジュアル、財布の柄とリンクした和モダンな袴姿のミクとリン・レンは、イラストレーター・岩十さんによる描き下ろし。

そのイラストを使用した金色の箔押しが煌めく、特製ボックスに財布を収めてお届けします。





さらに、描き下ろしイラストを使用したギャランティーカードも付属します。









■商品情報

商品名：初音ミク 江戸印伝 長財布／鏡音リン・レン 江戸印伝 長財布

価格 ：各24,800円（税込27,280円）

発売日：2026年1月29日（木）

発売元：インペリアル・エンタープライズ株式会社 PREMICO（プレミコ）

URL ：初音ミク 江戸印伝 長財布 https://iei.jp/miku-edoinden/

鏡音リン・レン 江戸印伝 長財布 https://iei.jp/rinlen-edoinden/

Art by 岩十 (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net





■商品仕様

材質 ：表地＝鹿革（江戸印伝） 内装＝牛革、ポリエステル100％

サイズ（約）：縦9.5×横19.5×厚さ2.5cm

生産国：中国（江戸印伝生地は日本製）





■『初音ミク』とは

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。

「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。





初音ミク公式ブログ：https://piapro.net/





■『鏡音リン・レン』とは

歌詞とメロディーを入力すると誰でも歌わせることができる「歌声合成ソフトウェア」（別称：バーチャルシンガー・ソフトウェア）として、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が2007年に開発。一つのパッケージに少年少女の双になった歌声が収録されているのが特徴で、パッケージには大きなリボンを着けたブロンドボブヘアの女の子『鏡音リン』と、短く後ろに結ばれたブロンドヘアの男の子『鏡音レン』が描かれています。（漢字の読みは“かがみね”）

今では『鏡音リン』『鏡音レン』それぞれが、クリプトンが展開する「ピアプロキャラクターズ」の一員として、グッズ展開や3DCGライブのステージに立つなど、バーチャル・シンガーとして世界を舞台に活躍しています。





初音ミク公式ブログ：https://piapro.net/





■PREMICO（プレミコ）について

PREMICOは、“プレミアムな価値を持つ限定版コレクターズアイテム”をコンセプトに誕生したブランドです。アニメキャラクターやスポーツ選手などの公式アイテムを通じ、夢や感動といった目に見えない大切な宝物をお届け。ここでしか手に入らない商品を販売しています。





PREMICO オンラインショップ：https://iei.jp/premico/





■会社概要

会社名：インペリアル・エンタープライズ株式会社

所在地：東京都荒川区東日暮里5-7-18 コスモパークビル

代表者：代表取締役社長 原 良郎

設 立：昭和57年(1982年)9月1日

資本金：100,000千円

ＵＲＬ：http://iei.co.jp

事業内容：通信販売





■お問い合わせ先

＜商品内容等＞ フリーダイヤル：0120-989-808(9:30～17:00／土日祝休)

＜ご注文専用番号＞ フリーコール：0120-247-417(6:00～21:00／無休)

※本リリースに記載しております内容は、発表日現在の内容となります。予告なしに内容が変更される場合もございますので、予めご了承ください。

※製品の仕様は、改良のため一部予告なく変更される場合がございます。