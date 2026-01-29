国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、自治体や公共サービスの現場におけるAI活用事例をまとめた資料「自治体・公共サービス向けAI活用最前線～2040年の職員半減時代を乗り切るDX推進ガイド～」を2026年1月29日（木）に公開しました。

「自治体・公共サービス向けAI活用最前線」の概要

https://aismiley.co.jp/localgov-ai-guide-inquire/

本資料は、人口減少や職員不足といった深刻な課題に直面している自治体・公共サービス事業者向けに、AIを活用した解決策や成功事例を紹介するものです。職員が半減すると予測される2040年を見据え、安定的かつ持続可能なサービス提供を実現するために、現場ではどのようなAI導入が進んでいるのか。チャットボットによる住民対応の効率化や、AIマッチングを用いた保育所入所選考の自動化、さらにはロボットによるインフラ巡視といった、現場の課題解決に直結する3つの実践的なユースケースを紹介しています。

「自治体・公共サービス向けAI活用最前線」作成の背景

総務省の推計などによると、2040年には日本の人口減少に伴い、自治体職員数が現在の約半分になると予測されています。これにより、「都市のスポンジ化（空き家の増加）」や「インフラ維持管理費の増大」、「ベテラン職員の減少による技術継承の断絶」など、人的・予算的に危機的な状況が訪れることが懸念されています。こうした背景の中、限られたリソースで質の高い行政・公共サービスを維持し続けるためには、AIによる業務の自動化・効率化が不可欠です。しかし、現場からは「具体的にどのような業務にAIを使えばいいのかわからない」といった声も少なくありません。そこでAIsmileyでは、実際の導入事例とその成果を分かりやすくまとめた本資料を作成いたしました。これからAI導入を検討される担当者様にとって、現場の課題解決に向けた手引きとして、ぜひご活用ください。参考：総務省「自治体戦略2040構想研究会 第二次報告」https://www.soumu.go.jp/main_content/000562117.pdf

「自治体・公共サービス向けAI活用最前線」の入手方法

本資料をお求めの企業ご担当者様は、下記の手順に沿って資料請求ください。1, 下記『無料で資料請求する』をクリックします。2, お問い合わせフォームへ移動後、必要項目を入力の上、送信ください。3, 入力されたメールアドレス宛にお問い合わせ受付確認メールが自動送信されます。4, 弊社担当者よりメールにて「自治体・公共サービス向けAI活用最前線」をご案内させていただきます。

https://aismiley.co.jp/localgov-ai-guide-inquire/

※本資料はAIの導入を検討している企業に対して配布しております。AIソリューション提供会社の市場調査および同業他社・競合他社への提供はしておりませんので、あしからずご了承ください。※本資料はプレスリリースや製品サイト、導入実績などの公開情報を基にAIsmiley編集部が独自の視点で取りまとめたもので、網羅性や正確性を完全に担保するものではありません。

■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。 企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。URL：https://aismiley.co.jp/・自治体向けAI特集マガジンhttps://aismiley.co.jp/ai_news/government_ai/・行政・官公庁・地方自治体のAI導入事例https://aismiley.co.jp/case_ex_category/administration/・自治体向けのAIサービスhttps://aismiley.co.jp/category_page/local-gov-ai/

■アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西１-20－2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F設立年月日：2018年3月9日代表者：代表取締役 板羽 晃司資本金：14,990千円URL：https://aismiley.co.jp/company/

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社アイスマイリー担当：AIsmiley編集部TEL：03-6452-4750Email：media@aismiley.co.jp