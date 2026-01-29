愛知県犬山市で農福連携（農業×福祉）を展開する株式会社ココトモファーム（代表：齋藤秀一）は、2026年1月10日（土）、CPDM-fitness主催の体験イベント「縁バウム作り」に協賛いたしました。本イベントは、障がいのある方とそのご家族を対象に、デコレーション体験を通じて「表現する喜び」と「家族・地域間の交流」を創出することを目的に開催されました。

■実施の背景

ココトモファームは、「誰ひとり取り残さない居場所づくり」をコンセプトに、聴覚障がい者が主体となって運営する『サイニングストア』を展開するなど、革新的な農福連携に取り組んでまいりました。この度、障がいのある方とそのご家族の運動・交流を支援する「CPDM-fitness」の活動理念に深く賛同し、自社栽培米で作った「縁バウム」を協賛いたしました。 今回の取り組みでは、単なる菓子の提供に留まらず、バウムクーヘンのデコレーション体験という創作活動をプロデュース。参加者同士が自然と会話を楽しみ、心を通わせる交流の場を創出しました。CPDM-fitnessホームページ：https://www.cpdm-fitness.jp/

■当日の様子

世界に一つ、個性が光る「縁（えん）バウム」の誕生 当日は、名古屋市障害者スポーツセンターにて、多くの家族連れが参加しました。・創作の楽しさ： 参加者はトッピングを工夫し、思い思いの作品を完成させました。・交流の広がり： 制作途中にアイデアを教え合ったり、完成後に感想を伝え合ったりと、会場は温かな雰囲気に包まれました。・参加者の声： 「自分だけのバウムクーヘンができて嬉しい」「次回の開催も楽しみ」といった感動の声が寄せられています。

■今後の展望

農福連携の新しいカタチを地域へ ココトモファームは今後も、農業・製造・販売の一貫体制（農福商工連携）を強みに 、地域団体との連携を深めます。製品を通じて多様な人々が混ざり合い、認め合える機会を創出し続けてまいります。

■参照情報

CPDM-fitness 活動実績：https://www.cpdm-fitness.jp/%E6%B4%BB%E5%8B%95%E5%AE%9F%E7%B8%BE/

■ 株式会社ココトモファームについて

【農福商工連携で、誰ひとり取り残さない居場所をつくる】愛知県犬山市に拠点を置く認定農業者「ココトモファーム」は、米の生産（1次産業）を主軸に、米粉バウムクーヘンの製造（2次産業）および販売（3次産業）までを一貫して行う「6次産業化」を展開しています。さらに、就労継続支援B型事業所「ココトモワークス」や放課後等デイサービス「ココトモワークスジュニア」への活動場所提供を通じ、農業と福祉の連携（農福連携）も積極的に推進しています。 これらの農福商工一体となった取り組みが評価され、農林水産省が事務局を務める農福連携等応援コンソーシアム主催「ノウフク・アワード2025」において、最高位であるグランプリを受賞いたしました。

■会社概要

社名：株式会社ココトモファーム所在地：愛知県犬山市犬山上り屋6-11代表者：代表取締役 齋藤秀一TEL：0568-54-4717FAX：0568-54-4718創業：2019年事業内容：米の生産・加工・販売、農福連携事業認証等：犬山市認定農業者、GGAP認証取得ホームページ：https://www.cocotomo-farm.jpココトモワークス：https://www.cocotomo-works.jp/worksココトモワークスジュニア：https://www.cocotomo-works.jp/jr【グループ企業】株式会社ネットアーツ：https://www.netartz.com/施設運営システム HUG：https://www.hug-srss.com/

■本件に関する報道関係者からのお問い合せ先

株式会社ココトモファーム担当：石川 喬幸（いしかわ たかゆき）電話：0568-54-4717メールアドレス：sns@cocotomo-farm.jp

