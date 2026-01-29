株式会社アイスクライム（所在地：東京都新宿区新宿1-7-3三榮ビル6F、代表：大川祥吾）は、時代劇ミュージカル短編映画『お呂美と珠里右衛門（おろみとじゅりえもん）』の制作資金を募るクラウドファンディングを2026年1月26日より開始しました。2026年5月末の完成を目指し、その後世界各国の映画祭への出品を計画しています。

若手実力派俳優が集結、独自ジャンルの確立へ

本作には、主演の星守紗凪さん、百名ヒロキさんをはじめ、井本彩花さん、前川茂輝さん、山口森広さんなど実力派俳優が集結。日本の伝統美と現代的な音楽性を融合させた独自の世界観を表現します。「時代劇ミュージカル映画というジャンルの確立に命を捧げる覚悟をしています」と大川監督は意気込みを語ります。長編ではなく短編映画という形式を選んだ理由について「無理して長編を作るのではなく、本当に自分がやりたい内容で納得の出来る作品を作った方が、世界に届けられる」と説明しています。撮影は2026年3月に実施し、5月末の完成を予定。その後、世界最大級の国際短編映画祭と繋がりの深い札幌国際短編映画祭へのエントリーを皮切りに、カンヌ国際映画祭（フランス）、サンダンス映画祭（アメリカ）、トロント国際映画祭（カナダ）など2026年秋から2027年初頭に開催予定の各種映画祭へ応募していく計画です。

日本独自の文化を世界へ発信する新たな挑戦

近年、日本のコンテンツが世界的に注目を集める中、日本の伝統文化を新しい形で表現する作品への関心が高まっています。本作『お呂美と珠里右衛門』は、誰もが知る名作『ロミオとジュリエット』にインスパイアされた作品で、主人公の性別を逆転させ、江戸時代後期の武家社会を舞台に描く意欲的な作品です。大川監督はこれまでに『サムライオペラ』（2013年）や『水戸黄門Z』（2017年）などの時代劇ミュージカル短編映画を手がけ、コロンビア・ゴージ国際映画祭（アメリカ）、日本セルビア映画祭、高雄映画祭（台湾）、ニッポンコネクション（ドイツ）など世界各国の映画祭で上映されてきました。今回の新作は、これらの経験を活かしてさらに多くの国際映画祭での上映を目指します。

クラウドファンディングで制作資金を募集

現在MotionGalleryにて実施中のクラウドファンディングでは、支援者にはオンライン試写会参加権、メイキング映像視聴権、台本データ、キャストのお礼動画視聴、エンドクレジットへの名前掲載など様々なリターンが用意されています。大川監督は「クラウドファンディングは制作資金を集めるというだけでなく、プロジェクトを一緒に動かす仲間を作る場所です。世界に通用するかどうかはやってみないと分かりませんが、ぜひ皆さんと一緒にそのチャレンジができれば」と呼びかけています。

プロジェクト概要

- 作品名：『お呂美と珠里右衛門（おろみとじゅりえもん）』- ジャンル：時代劇ミュージカル短編映画- 監督・脚本：大川祥吾- 主な出演者：星守紗凪、百名ヒロキ、井本彩花、前川茂輝、山口森広、中村彰男、こばやしあきこ、廣田高志、広山詞葉、森寧々、後藤勝徳、西田ひらり、原田円 ほか- 撮影時期：2026年3月- 完成予定：2026年5月末- 上映予定：2026年6月試写会後、各映画祭へ出品- クラウドファンディングURL：https://motion-gallery.net/projects/orojuri- クラウドファンディング期間：2026年2月27日まで

会社概要

- 社名：株式会社アイスクライム- 所在地：東京都新宿区新宿1-7-3三榮ビル6F- 代表者：大川祥吾- 設立：2013年- 事業内容：映像制作、映画制作、プロデュース業務- URL：https://ice-climb.com/