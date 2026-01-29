24時間ジム「エコフィット24」を展開するエーイーシー株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中村康宏）は、2026年2月9日（月）、愛知県名古屋市港区に、全国43店舗目となる「エコフィット24 名古屋みなと店」をオープンいたします。「エコフィット24 名古屋みなと店」は、月額2,980円（税込3,278円）という手頃な価格と、マシン総数60台以上の充実したトレーニング環境を両立した24時間・無人型フィットネスジムです。「エコフィット24」は会員数3万人を突破し、コストパフォーマンスの高さと通いやすさが支持され、全国各地で出店を拡大しています。今後も地域ニーズに応じた店舗展開を進め、より多くの方が無理なく運動を継続できる環境づくりと、さらなるサービス拡充を目指してまいります。

名古屋市港区に“コスパ最強”の24時間ジムが登場

「エコフィット24 名古屋みなと店」は、国道23号沿いという分かりやすい立地に加え、あおなみ線・荒子川公園駅および名港線・築地口駅の2駅からもアクセスしやすい、KEIZ港店の2階（共用駐車場約1,300台）に位置しています。車でも公共交通機関でも通いやすく、仕事帰りや買い物のついでなど、日常の移動動線の中で立ち寄りやすい24時間フィットネスジムです。また、月額2,980円（税込3,278円）という手頃な料金に加え、契約縛り・違約金なしのシンプルな料金体系を採用。「始めやすく、続けやすい」仕組みによって、運動習慣を無理なく生活に取り入れられる点も特長です。名古屋市港区エリアに根ざした“身近で通いやすい24時間ジム”として、地域の皆さまの健康づくりをサポートしてまいります。

追加料金なしで全国のECOFIT24を相互利用可能

「エコフィット24 」では、追加料金なしで、全国43店舗（「名古屋みなと店」オープン時点）のECOFIT24を相互利用することができます。自宅近く・職場近く・外出先など、その日の予定やライフスタイルに合わせて店舗を使い分けられるため、「通えない日が続いてしまう」といった不安を減らし、無理なく運動を継続しやすい点が特長です。【名古屋市内・近隣エリア店舗】鶴舞店、名南大江店、新瑞橋店、今池店、千種葵店など複数の店舗があり、通勤・通学・休日の予定に合わせた柔軟な利用が可能です。

60台以上のマシンを備えた、充実のトレーニング環境

「エコフィット24 名古屋みなと店」では、マシン総数60台以上を導入し、日常使いから本格的なトレーニングまで対応できる環境を整えています。ランニングマシンなどの有酸素マシンをはじめ、フリーウエイト、ウェイトスタックマシンまで幅広くラインナップ。トレーニング初心者はもちろん、運動習慣のある方やしっかり身体を鍛えたい方まで、目的に応じて利用できます。導入マシンには、自社オリジナルブランド「エコレコフィットネス」を採用。操作性や安全性に配慮した設計のため、24時間・無人型ジムであっても安心してトレーニングに取り組めます。また、マシン同士の間隔や動線にも配慮したレイアウトを採用し、混雑しやすい時間帯でもストレスを感じにくい空間設計を実現。 「低価格でありながら、設備には妥協しない」その姿勢が、エコフィット24が支持されている理由の一つです。

【入会キャンペーン】先着300名様限定！最大約9,500円相当お得

「エコフィット24 名古屋みなと店」では、グランドオープンを記念し、先着300名様限定の入会キャンペーンを実施いたします。本キャンペーンでは、通常必要となる入会時の初期費用が無料となるなど、最大約9,500円相当がお得になる内容をご用意しました。これから運動習慣を始めたい方はもちろん、「まずは気軽にジムを利用してみたい」という方にもおすすめのキャンペーンです。入会をご検討中の方は、ぜひこの機会をご活用ください。なお、本キャンペーンは定員に達し次第、予告なく終了する場合があります。入会をご検討中の方は、ぜひお早めにご利用ください。

予約不要で参加できる、事前見学会を開催

「エコフィット24 名古屋みなと店」では、グランドオープンに先立ち、予約不要・参加無料でご参加いただける事前見学会を開催いたします。見学会では、オープン前の店内に実際に入り、マシン構成や配置、施設全体の雰囲気を直接ご確認いただけます。当日はスタッフが常駐し、施設の利用方法やサービス内容についてもご案内します。無人型ジムの利用が初めての方や、 「自分に合う環境か事前に確認しておきたい」という方でも、疑問や不安を解消したうえで検討できる機会です。入会を検討中の方はもちろん、まずは雰囲気を見てみたいという方も、気軽にお立ち寄りください。

事前見学会 概要

**開催期間**：2026年2月6日（金）～2月8日（日）**時間**：10:00～20:00**会場**：エコフィット24 名古屋みなと店**参加費**：無料**予約**：不要※開催内容は予告なく変更となる場合があります。※最新情報はhttps://www.ecofit24.com/shop/nagoyaminato/をご確認ください。

「エコフィット24 名古屋みなと店」店舗情報

**所在地**：〒455-0056 愛知県名古屋市港区砂美町151 2階（KEIZ港店 2階）**アクセス**：国道23号沿い あおなみ線「荒子川公園駅」、名港線「築地口駅」からアクセス可能**駐車場：**あり（共用駐車場 約1,300台）**駐輪場：**あり**使用可能設備**：フリーロッカー、更衣室、Wi-Fi、セキュリティ完備**有料オプション**：ウォーターサーバー、体組成計（InBody）、契約ロッカー **オープン日**：2026年2月9日（月）10:00**営業時間**：24時間営業（年中無休）**公式サイト**：https://www.ecofit24.com/shop/nagoyaminato/

全国に43店舗を展開する「エコフィット24」が選ばれる理由

始めやすい料金と、全国相互利用の利便性

エコフィット24は、月額2,980円（税込3,278円）から利用できる24時間フィットネスジムです。違約金なし・契約期間の縛りなしという、シンプルで分かりやすい料金体系を採用しています。また、会員であれば全国43店舗（※）を追加料金なしで相互利用可能。自宅や職場、学校の近くなど、生活シーンに合わせて店舗を使い分けられるため、無理なくトレーニングを継続しやすい点も特長です。出張や引っ越しの際にも利用しやすく、「通いやすさ」と「続けやすさ」を両立したジムとして、多くの会員に支持されています。※2026年2月「名古屋みなと店」オープン時点【店舗一覧はこちら】

会員専用アプリ「TRESUL（トレスル）」で、ジム通いをもっと快適に

エコフィット24では、会員専用アプリTRESUL（トレスル）を導入し、日々のジム利用をより便利で、続けやすいものにしています。- **QRコードで簡単入退館**スマートフォンをかざすだけで、スムーズにチェックイン・チェックアウト。- **混雑状況をリアルタイムで確認**店舗の利用状況がひと目で分かり、混雑を避けた利用が可能です。- **AIによる食事管理サポート**食事の写真を撮るだけで栄養バランスを分析し、健康管理やボディメイクをサポート。- **マシンの使い方を動画で確認**初心者でも正しいフォームを学べるため、安心してトレーニングを始められます。- **「EFポイント」で運動習慣を後押し**ジム利用に応じてポイントが貯まり、継続のモチベーションにつながります。【トレスルについて詳しくはこちら】

オーナー募集中！ジムFCなら 「エコフィット24」

エコフィット24は、低価格×無人運営という明確なビジネスモデルを武器に、全国で着実に店舗数を拡大している24時間ジムブランドです。フランチャイズでは、立地選定・商圏分析・設備構成・運営オペレーションまでを本部が一貫してサポート。ジム経営が初めての方でも、ゼロから試行錯誤する必要がない体制を整えています。エコフィット24では複数店舗を運営しているフランチャイズオーナーもおり、事業として段階的に広げていけるモデルとして評価されています。また、全国展開が進む現在は、出店エリアの選択肢が比較的多く、条件の検討がしやすいタイミングでもあります。フランチャイズは「始めるかどうか」だけでなく、「いつ参画するか」も大きな判断ポイントとなります。フィットネスを通じて地域に価値を届けながら、中長期で安定した収益事業を築きたい方に向けたフランチャイズモデルです。**【お問い合わせ先】** エーイーシー株式会社 フランチャイズ事業部 メール：fc_ecofit24@aec-co.net 公式サイト：https://fc.ecofit24.com/

全国で続々オープン！最新のオープン店舗

**千種葵店**：https://www.ecofit24.com/shop/chikusaaoi/**高根木戸店**：https://www.ecofit24.com/shop/takanekido/**各務原店**：https://www.ecofit24.com/shop/kakamigahara/**岡山海吉店**：https://www.ecofit24.com/shop/okayamamiyoshi/**名古屋みなと店**：https://www.ecofit24.com/shop/nagoyaminato/

会社概要（エーイーシー株式会社）

**会社名**：エーイーシー株式会社**所在地**：〒463-0002 愛知県名古屋市守山区中志段味下定納80 GLP名古屋守山WEST 2階**TEL**：0120-994-214（フィットネス事業専用回線）**E-mail**：info@aec-co.net**公式サイト**：https://aec-co.net/

関連サービス一覧

**ECOFIT24（エコフィット24）**：https://www.ecofit24.com/**ECOFIT24 FC（フランチャイズ）**：https://fc.ecofit24.com/**TRESUL（トレスル）**：https://www.tresul.jp/**エコレコフィットネス（業務用マシン）**：https://www.ecoleco-fitness.com/**ECOGOLF（インドアゴルフ）**：https://ecoleco-fitness.com/lp/ecogolf**PROVERBELL（プロバーベル）**：https://prover-japan.com/