DIGGLE株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：山本 清貴)は、現代の生活者の情報消費行動に寄り添う共感を重視した愛されるマーケティングを推進する株式会社ラバブルマーケティンググループ(本社所在地：東京都港区、代表取締役社長：林 雅之)が、経営資源の戦略的な投資判断を支える経営管理プラットフォーム「DIGGLE(ディグル)」を2026年1月から導入することをお知らせします。この導入により、グループ拡大にあたり予実管理の効率化と事業部を巻き込んだ体制強化の実現を目指します。

■「DIGGLE」導入の背景

経営管理体制に対して、次のような課題がありました。・グループ会社9社の管理において、表計算ソフトを使って予実管理と予算策定をすることの厳しさ、子会社単体での予実と連結での予実をみる等子会社の連結管理の必要性があること。・予実管理を複数の切り口(昨年対比、予実対比、業績予想での対比等)や、進捗パターン別で行いたいニーズ。・表計算ソフトの関数が壊れるなどの作業的な課題

■期待する効果

導入により以下の効果が期待されます。＊複数パターン予実管理(予実対比、前年比等)／API連携を使用した各子会社と連結それぞれの予実管理／売上品目ごとや連結データの精度向上を実現することによる、予実分析の高度化＊予算の作成フローの構築／事業部説明会の実施／事業部での見込運用を実現など、事業部を巻き込んだ予実管理体制の実現＊実績データのAPI連携／事業部における予算・見込管理での活用／表計算ソフトの管理工数削減・効率化による、ワンストップでのデータ管理

■「DIGGLE」に対する評価

導入にあたっては、以下の特徴を評価いただき、選定に至りました。・さまざまな切り口での分析・PL作成が簡単に行える・グループ会社等の連結管理に適したシステムである・ワンプラットフォーム上で実績を細かく遡って予実差異の要因分析が可能・事業部を巻き込んだ予実管理に適している・わかりやすく使いやすいUI/UX・豊富な知見をもつCSによるコンサルティング・業務設計への期待と、サポートの手厚さ

■DIGGLE導入に関して、株式会社ラバブルマーケティンググループ 飯田悟氏からのコメント：

当社では、グループ会社の増加に伴い、予実管理の高度化と業務効率化の両立に加え、連結決算の複雑化や作業の長期化が課題となっていました。導入検討時には、システム定着まで一定の時間を要すると想定していましたが、初期設定から運用に至るまで、担当の方に細かな点を含めて迅速かつ丁寧に対応いただいたことで、想定よりも短期間で本格運用に移行することができました。DIGGLEはエクセルとの親和性が高く、入力担当も迷うことなくスムーズに入力できたため、現場での立ち上がりも円滑に進めることができています。現在は、予実管理にかかる工数が減少し、確認時に必要だった集計作業も大幅に軽減されています。

■株式会社ラバブルマーケティンググループについて

「人に地球に共感を」をパーパスとし、現代の生活者の情報消費行動に寄り添う共感を重視した愛されるマーケティング(Lovable Marketing)を推進するマーケティング企業グループです。「最も愛されるマーケティンググループを創る」をグループミッションに、マーケティングの運用領域を主軸として事業展開をしています。・ラバブルマーケティンググループが展開する主なマーケティング支援サービス

・マーケティング事業を担うラバブルマーケティンググループのグループ各社

【会社概要】会社名：株式会社ラバブルマーケティンググループ所在地：東京都港区⻁ノ⾨四丁⽬1番13号 プライムテラス神⾕町9階代表者：代表取締役社長 林 雅之設立：2014年7月15日資本金：296,780,000円(2025年11月12日時点)従業員数：234名(2025年12月現在)URL：​​https://lmg.co.jp/

■「DIGGLE予実管理」について

「DIGGLE予実管理」は「組織の距離を縮め、企業の未来の質を上げる。」をProduct Visionに、経営資源の戦略的な投資判断を支える経営管理プラットフォームです。経営情報をDIGGLE上に蓄積し、適切な権限設定とともに社内に流通させることで、余剰予算を可視化しスピーディーな再配分で生きた経営管理を実現します。予実管理SaaS 2024年度市場シェア率No.1(※)。我々は、リソース「ヒト」「モノ」「カネ」の適切な経営判断によるアロケーションが経営戦略にとって非常に重要な価値観だと捉えています。今後は「DIGGLE予実管理」で培ったアロケーションの実績を活かし「ヒト」「モノ」の領域に複数プロダクトを展開。第一弾として2025年4月に「DIGGLE人員管理」、第二弾として8月に「DIGGLE売上予実管理」、第三弾として10月に「DIGGLEリベート管理」、第四弾として2026年1月に「DIGGLE設備投資管理」をローンチしました。

※富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2025年版」より予実管理ソフトウェア、SaaS/PaaS、ベンダーシェア、金額ベース、2024年度実績https://www.fcr.co.jp/report/251q06.htm

導入企業での活用事例はこちらをご参照くださいhttps://diggle.jp/case/

4分で概要を理解できる「DIGGLE」サービス紹介動画

■DIGGLE株式会社について

DIGGLE株式会社は、「Dig the Potential テクノロジーで、企業の成長可能性を掘り起こす。」をMissionに、経営資源の戦略的な投資判断を支える「DIGGLE予実管理」をはじめとした、「ヒト」「モノ」「カネ」の最適なリソースアロケーションを実現する複数プロダクトの開発・提供を行っています。「経営の動脈になる。──組織に数字と意思を張り巡らせ、未来を動かす循環をつくる。」をCorporate Visionに、今後成長が見込まれる経営管理市場を牽引する会社として、企業成長に貢献します。https://diggle.jp/company/about/

【会社概要】会社名：DIGGLE株式会社所在地：東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟22階 SPROUND代表者：代表取締役 山本 清貴設立日：2016年6月9日事業内容：経営管理プラットフォーム「DIGGLE」の開発・提供URL：https://diggle.jp/

