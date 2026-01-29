Nintendo Switch™ 2でお絵かきをAIが採点！「お絵かきキング」ストアページを公開
宮澤 卓宏は、Nintendo Switch™ 2向けダウンロード専用ソフト「お絵かきキング」の公式サイトおよびニンテンドーeショップのストアページを公開いたしました。本アプリケーションはニンテンドーeショップにて2026年2月5日から配信開始いたします。
マイニンテンドーストア
お絵かきキング公式サイトhttps://miyazawa.pro/DrawKing/
お題の絵をAIが採点！上手なほど高得点かも！？
Joy-Con™2のマウスを使ってお題の絵を描いて！AI先生が絵の採点をしてくれます！日用品から有名な建造物まで…様々なお題に挑戦しよう！YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=qnlmNszQX60
ゲーム中のインターネット接続は不要です
ソフトウェア仕様
タイトル：お絵かきキング対応ハード：Nintendo Switch2専用必要な容量：2300MB対応言語：日本語,英語配信日：2026年2月5日価格：900円© 宮澤卓宏Nintendo Switchは任天堂の商標です。