宮澤 卓宏は、Nintendo Switch™ 2向けダウンロード専用ソフト「お絵かきキング」の公式サイトおよびニンテンドーeショップのストアページを公開いたしました。本アプリケーションはニンテンドーeショップにて2026年2月5日から配信開始いたします。

マイニンテンドーストア

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000112459

お絵かきキング公式サイト

お題の絵をAIが採点！上手なほど高得点かも！？

https://miyazawa.pro/DrawKing/

Joy-Con™2のマウスを使ってお題の絵を描いて！AI先生が絵の採点をしてくれます！日用品から有名な建造物まで…様々なお題に挑戦しよう！

ゲーム中のインターネット接続は不要です

ソフトウェア仕様

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=qnlmNszQX60

タイトル：お絵かきキング対応ハード：Nintendo Switch2専用必要な容量：2300MB対応言語：日本語,英語配信日：2026年2月5日価格：900円© 宮澤卓宏Nintendo Switchは任天堂の商標です。