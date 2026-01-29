株式会社コドモン（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：小池義則、以下 コドモン）は、こども家庭庁の保育ICTラボ事業の一環として、2026年2月27日（金）に「つくば市保育ICTラボ事業 成果報告会」をオンライン開催いたします。

保育士確保・多様な保護者ニーズへの対応など保育園を取り巻く課題が多くなる中、保育ICTの活用はその解決策の一端として必要性が高まっています。一方で、地域全体で保育ICTを普及していく難しさを感じている自治体職員の方も多いのではないでしょうか。本ウェビナーでは同様の課題に直面した茨城県つくば市が、コドモンと連携し「保育ICT普及」に向けて行った具体的な施策とその成果をお伝えします。当日は、つくば市の施策に関わった一般社団法人 保育ICT推進協会代表理事・三好冬馬氏による講評も予定しています。全国の自治体職員や保育施設の方を対象に、地域全体での保育ICT化の進め方のヒントが得られる無料のウェビナーです。ぜひご参加ください。

■開催概要

日時：2026年2月27日（金）13:30～15:00形式：オンライン対象：全国の自治体（保育課・DX課）、保育施設・民間本部職員参加費：無料定員：100名（先着順）

【テーマ】

つくば市と学ぶ！ 地域全体の保育ICT化を加速するヒント～施設のICT活用が進まない本当の理由～

【内容詳細】

1 施設のICT活用が進まない「本当の理由」と、動機づけの方法2 保育ICT活用に悩む施設を後押しするための支援（保育ICT推進協会代表理事 三好氏）3 翌年の事業計画に活きる、ICT化支援のヒント

■申込方法

下記URLより事前申込をお願いいたします。https://link.codmon.com/tsukuba-webinar2602※本セミナーは、1つの参加登録（メールアドレス）につき、1台のデバイスのみ視聴可能です。複数名でご参加の場合は、各自で参加登録をお願いいたします。

■「保育ICTラボ事業」について

こども家庭庁が推進する保育ICTラボ事業は、全国の保育施設・自治体におけるICTの導入や活用に課題を持つ現場を支援し、効果的なモデルを生み出すことを目的としています。コドモンは、自治体と連携して取り組みを推進する民間事業者として参画。茨城県つくば市と連携して、地域の保育園のICT導入や活用を促進に向けて取り組んでいます。今回の報告会では、つくば市の2施設での具体的な取り組み内容とその結果を詳しくご紹介します。詳細はこちら：https://www.codmon.com/column/hoiku-ictlab_2/

■株式会社コドモンについて

株式会社コドモンは、「子どもを取り巻く環境をテクノロジーの力でよりよいものに」というミッションを掲げ、業界シェアNo.1(※)の保育・教育施設向けICTサービス「CoDMON(コドモン)」 を提供しています。園児/児童情報と連動した成長記録や指導案のスマートな作成、登降園管理、保護者とのコミュニケーション支援機能などを通して、先生方の業務負担を省力化。これにより、こども施設で働く職員と保護者の方々が子どもたちと向き合うゆとりをもち、より質の高い保育ができる環境づくりを支援しています。また、ICTによる支援だけでなく、保育施設向けECサービス「コドモンストア」、すべてのこども施設職員が利用可能な優待プログラム「せんせいプライム」、保育施設向けオンライン研修プラットフォーム「コドモンカレッジ」も展開しています。これらの多角的な取り組みを通じて、「子どもの育ちや学びを社会全体で支えられる世の中へ」というビジョンの実現を目指しています。※「SaaS型業務支援システムの導入園調査 2025」 株式会社東京商工リサーチ（2026年1月）

■株式会社コドモン 会社概要

◆所在地：東京都品川区西五反田八丁目4番13号 五反田JPビルディング10階◆資本金：6,825万円◆代表者：代表取締役CEO 小池 義則◆設立：2018年11月◆事業内容：保育・教育施設向けICTサービス「コドモン」の運営、写真販売サービスの運営、決済代行サービス、採用支援・園児募集支援事業「ホイシル」、保育施設向けECサイト「コドモンストア」の運営、オンライン研修事業「コドモンカレッジ」、こども施設職員への福利厚生サービス「せんせいプライム」の運営等。サービスサイト：https://www.codmon.com/コーポレートサイト：https://www.codmon.co.jp/

