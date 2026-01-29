日本最大級のママ向け情報サイト「ママスタ」の情報発信メディア「ママスタセレクト」（運営：株式会社インタースペース、代表取締役社長：河端伸一郎、証券コード：2122、以下インタースペース）は、「一番出費が多い季節」についてのアンケートを実施しました。「今月も赤字かも……」とため息がこぼれる瞬間は、一年のうち何度も訪れるのではないでしょうか。子どもの進学や家族旅行、季節ごとのイベント、そして光熱費の高騰など、家庭の支出は一年を通して変動します。「どの季節にどのような出費が必要になりがちか」を改めて知れば、余裕のある家計に一歩近づけるでしょう。そこで今回ママスタセレクトでは、全国のママを対象に「春・夏・秋・冬のうち、一番出費が多いのはどのシーズンですか？」というアンケート調査を実施しました。【アンケート詳細ページ】https://select.mamastar.jp/1501629

■出費がもっとも多い季節は「冬」62.8％で圧倒的

アンケートの結果によると、もっとも多かったのは「冬」と回答した人で62.8％に。次いで、「春」15.8％、「夏」15.1％、「秋」6.3％となりました。「冬」が、他の季節を大きく引き離していることがわかります。

■季節別・出費が増える理由

・【春】進学・新生活で“スタートダッシュ出費”

「制服、PC、教科書、部活動のユニフォーム代などで一気に出費した」という声に代表されるように、進学や引っ越し、生活用品の購入など、一時的に大きな支出が集中する季節といえます。

・【夏】光熱費とレジャーのダブル負担

「電気代と旅行で出費が一気に増える」「お盆に帰省してくる親戚への出費とお坊さんへのお布施」といった夏ならではのコメントが寄せられました。エアコンなどの電気代に加え、旅行、帰省、イベント参加といったことで出費がかさむようです。

・【秋】比較的出費が落ち着く季節

出費がもっとも少なく、家計が安定しやすい時期といえます。

・【冬】イベント×生活費＝最強の出費シーズン

「クリスマスプレゼントに年末年始の出費、お年玉……、とすべてが重なる季節」「疲れているのでお金で解決しがち」などの声が寄せられました。クリスマス、年末年始、お年玉、帰省といったイベントに加え、暖房費や雪対策の費用も重なり、支出がピークになる家庭が多いようです。ママたちのコメントから、冬は「生活必需費＋イベント出費＋気の緩み」という“出費が膨らむ条件”がすべて揃う季節であることがわかりました。また秋は出費が落ち着くという傾向から、”お金を貯めやすい季節“でもあると言えます。

■出費の波を知ることが家計防衛の第一歩

季節ごとの支出傾向を把握することは、家計管理の重要項目といえるでしょう。「冬はお金がかかるもの」と事前に理解し、はやめに冬にかかる費用の準備を進めることで、クリスマスや年末年始などの家計の負担は大きく軽減できるかもしれません。完璧でなくても、見通しが立っているだけで、心の余裕が生まれるのではないでしょうか。

【アンケート概要】実施期間：2025年12月20日～2025年12月21日（2日間）回答人数：860人属性：子どもがいる方、妊娠中の方調査方法：インターネット【アンケート詳細ページ】https://select.mamastar.jp/1501629

