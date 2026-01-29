株式会社フラップビジョン（所在地：神奈川県横浜市西区北幸2-10-48むつみビル3階、代表：淺香樹希統）は、障害者雇用の質向上を目指し、当事者様・ご家族様と企業様の双方へのサポート事業を展開するため、クラウドファンディングを2026年1月26日に開始しました。

増加する法定雇用率への形式的対応を超えた、質の高い障害者雇用の実現へ

令和6年4月から民間企業の法定雇用率が2.5％に引き上げられ、対象事業主の範囲も従業員40.0人以上の企業へと拡大されます。さらに令和8年7月には2.7％への引き上げが予定されており、障害者雇用は量的拡大の流れが加速しています。しかし現状では、単に雇用率達成のための形式的な雇用にとどまり、障害のある方々が自身の可能性や能力を発揮できていないケースも少なくありません。株式会社フラップビジョンの代表淺香氏は「障害者雇用は法定雇用率達成のためだけでなく、一人ひとりの可能性と幸せの形の実現が本質的な目標です。企業と障害のある方が互いに高め合い、共に活躍できる環境づくりが重要です」と語ります。同社は当事者も企業に参画しており、精神障害者手帳2級を保有する広報・事業推進サポート担当の杢屋氏が、当事者の視点からクリエイティブスキルを活かした広報活動や事業推進各種を担当。また、特例子会社での豊富な経験を持つ講義・サポート担当者も参画し、就職に向けたサポート、保護者様のコミュニティ運営から、企業へのサポートなどを幅広く提供します。

クラウドファンディングのプロジェクトについて

https://for-good.net/project/1003061

■プロジェクト概要プロジェクト名：法定雇用率のためじゃない、誰もが笑顔になり活躍できる障害者雇用を実現する実施期間 ：2026年1月26日(月)～2026年3月31日(火)掲載先 ：For Good様目標金額 ：\1,000,000リターン例：SNS or HP お名前・法人名記載プラン/ オンライン or オフライン交流会プラン等

当事者と企業をつなぐ包括的サポートサービスの特長

フラップビジョンが提供するサービスには、以下のような特長があります。1. 三者視点からの総合的アプローチ：当事者、ご家族、企業という三者それぞれの立場から障害者雇用を捉え、各ステークホルダーに最適なサポートを提供します。就職を目指す学生や求職者、その保護者への支援から、雇用する企業側へのサポートまでをワンストップで展開します。2. 当事者参画による実践的サポート：実際に障害を持つメンバーが企業に参画することで、当事者目線を取り入れたリアルなサポートを実現。企業での実務経験豊富なスタッフが、障害特性を活かした働き方の提案や、就職を意識した保護者様・当事者様向けセミナー開催、職場環境の整備についてサポートします。3. 質の高い雇用環境構築支援：単なる雇用率達成だけでなく、障害のある方が自身の可能性を発揮できる職場づくりをサポート。長期的な就労定着に重点を置きサポートします。また今回のクラウドファンディングでは、支援者に向けたユニークなリターンとして、実際に企業・プロジェクト代表との交流の場を設けています。「単なる支援にとどまらず、共に社会課題を解決するパートナーとしての関係構築を目指しています」と淺香代表は期待を寄せます。

障害者雇用の課題と展望

障害者雇用を取り巻く環境は、法定雇用率の引き上げにより量的には拡大傾向にあるものの、多くの障害者が職場での理解不足やミスマッチにより十分に能力を発揮できていない現状があります。厚生労働省の調査によれば、障害者の離職率は一般雇用に比べて高く、職場定着が大きな課題となっています。フラップビジョンは、障害者雇用に関わる多くの方に向けて働くことの意義や雇用のあり方について発信し、実際にサポートしていくことで、「理想の共生社会」「働くことを通じて個々の幸せの実現」という目標達成を目指します。クラウドファンディングで集まった資金は、障害者雇用に関するセミナーやコミュニティの運営、定着サポートの構築、当事者と企業をつなぐコミュニティの構築などに活用される予定です。

会社概要

- 会社名：株式会社フラップビジョン- 所在地：神奈川県横浜市西区北幸2-10-48むつみビル3階- 代表者：淺香樹希統- 事業内容：障害者雇用に関するサービス提供、当事者・家族向け就労サポート、企業向け定着サポート- 特徴：当事者も企業に参画する障害者雇用サポート企業

https://twitter.com/https://x.com/flapvision2026/status/https://x.com/flapvision2026?ref_src=twsrc%5Etfw

Twitter投稿 :https://twitter.com/https://x.com/flapvision2026/status/https://x.com/flapvision2026Instagram投稿 :https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/flapvision.2026//