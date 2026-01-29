エール株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役美宝れいこ、以下「当社」）は、2026年4月27日（月）～29日（水）に日本・東京にて開催される、グローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026 (スシテックトウキョウ2026)」のアンバサダー就任が決まりましたのでお知らせいたします。

エール株式会社はアンバサダーとして、「SusHi Tech Tokyo 2026」が掲げる理念やイベントの魅力を広く発信するとともに、女性の活躍や女性起業家の成長、発展の実現に貢献してまいります。

アンバサダー就任の背景

SusHi Tech Tokyo 2026は、「持続可能な新しい価値」を都市から創出することを掲げています。エール株式会社は、創業以来「働く女性の『学び×つながり×挑戦』のプラットフォーム」として、パラレルキャリア（複業）を通じた女性の自律的なキャリア形成を支援してまいりました。長年取り組んできた「女性が年齢や場所や性別、肩書に縛られず、自らのスキルで活躍できる社会づくり」は、まさに都市の持続可能性を支える「人的資本の最大化」です。本カンファレンスのアンバサダー就任にあたり、エール株式会社は女性のエンパワーメントとパラレルキャリアの普及に取り組みます。女性たちがそのポテンシャルを最大限に発揮し、挑戦が連鎖していく。そんな「持続可能な都市」の実現に向け、広げてまいります。

SusHi Tech Tokyo 2026 について

「SusHi Tech Tokyo」とは「持続可能な都市をハイテクノロジーで実現」するSustainable High City Tech (=SusHi Tech)。SusHi Tech Tokyoは、最先端のテクノロジー、多彩なアイデアやデジタルノウハウによって、世界共通の都市課題を克服する「持続可能な新しい価値」を生み出す東京発のコンセプトのグローバルイノベーションカンファレンスです。

【開催概要】・開催日：令和8年(2026年) 4月27日(月曜日)-29日(水曜日・祝日)の3日間・主な開催場所：東京ビッグサイト 西展示棟１～４ホール(東京江東区有明3-11-1)※会場とオンラインのハイブリッド開催・主催者：SusHi Tech Tokyo 2026実行委員会・プログラム：キーノート・セッション、ブース展示、ピッチコンテスト、ビジネスマッチング etc...【想定規模】・参加者数(オンライン/オフライン計)：60,000人・出展スタートアップ企業数：700社・商談件数：10,000件■アンバサダー就任概要活動期間 1月24日（就任日）～イベント当日※イベント会期：2026年4月27日（月）～29日（水）役割 同イベントが公式に認定するアンバサダーとして、イベントの広報活動に寄与する会場 東京ビッグサイト西展示棟１～４ホール(東京都江東区有明3-11-1)主催 SusHi Tech Tokyo 2026実行委員会URL https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/■Web・SNSイベントホームページ https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/X（旧Twitter）（JP） https://x.com/SusHiTech_SUJPX（旧Twitter）（EN） https://x.com/SusHiTech_SUENLinkedIn https://www.linkedin.com/company/sushi-tech-tokyo-official-account/■主催者概要SusHi Tech Tokyo 2026実行委員会は、以下の組織から構成されています。・東京都・一般社団法人日本経済団体連合会・公益社団法人経済同友会・一般社団法人新経済連盟・東京商工会議所・一般社団法人スタートアップエコシステム協会・一般社団法人スタートアップスタジオ協会・一般社団法人インパクトスタートアップ協会・一般社団法人スタートアップ協会■イベントお問合せ先SusHi Tech Tokyo 2026運営事務局お問合せ：info@sushitech-2026.jp