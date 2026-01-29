運動＋学習に特化した児童発達支援・放課後等デイサービス

「ぽかぽかステップスポーツ」(運営：社会福祉法人アバンダンティア)は、

現在運営している高倉教室に加え、堀之内教室の新規開所を予定していることをお知らせします。





“楽しいからこそ熱中し、自ら育つ

みんな大好きっこ“

【ぽかぽかステップスポーツ】は、子供の楽しむ気持ちを重視しながら、

運動・学習に取り組む児童発達支援・放課後等デイサービスです！

安田式遊戯を使い安田式メソットを導入しております









【プログラム】

安田式体育あそび＋アナログゲーム＋学習を柱に構成しています。

当事業所では、日本の教育者・安田祐治氏が提唱した安田式体育あそびを取り入れています。





★安田式体育遊びとは？★

安田式体育遊びは、日本の教育者である安田祐治によって提唱された、子どもたちが自発的に運動を楽しむことを重視した体育遊びの方法です。安田式体育遊びでは、ルールや競争を排除し、子どもたちが自分のペースで楽しんで運動することを目指しています。





体育あそびを通して、「楽しい♪」「やってみたい！」「できた！」という気持ちを大切にし、遊びの中での経験を通して成功体験を積み、達成感や満足感を味わうことで、やる気や自主性を育んでいます。





「脳は全身の器官を育む」という考え方のもと、楽しく身体を動かしながら熱中することで脳を活性化させ、心と身体の土台づくりを行っています。





また、安全な環境の中で活動し、共感力・模倣力・観察力・発見力・判断力・対応力など、社会で生きる力を育みます。





写真(1)

写真(2)





”サッカー療育”にも取り組んでいます。

子どもたちの多岐にわたる良い効果が期待できます。

1.身体機能の向上

2.社会性の発達

3.認知機能の刺激

4.感情のコントロールと自己肯定感の育成

5.コミュニケーション能力の向上





「遊び」を通じた自然な学び、多様な子どもの受け入れを強みとしています！





写真(3)





【アナログゲーム】

松本太一先生監修のもと一人ひとりの「今の状態」に合ったゲーム通し支援しています。「今できること」「少し頑張ればできること」を大切にしながら、感覚刺激、ルール理解、順番、勝ち負けの経験を通して、人と関わる力、感情のコントロール、考える力を育てます。

(松本太一先生プロフィール)東京学芸大学大学院障害児教育専攻卒業 教育学修士自閉症児療育の「太田ステージ」開発者である太田昌孝医師の指導のもと、東大付属病院や通級指導教室でソーシャル・スキル・トレーニングの実践研究を行う。





【学習面】

児童発達支援では、絵本の読み聞かせやプリント、微細運動を通して、学びの基礎を育てます。放課後等デイサービスでは、パソコン・タブレット教材「すらら」を活用し、無学年方式で一人ひとりの理解度に合わせ、学ぶ楽しさと自信、学習習慣の定着を支援します。





★効果★

1.個別最適化された学習

2.基礎学力の定着

3.自主学習の習慣化・学力向上と自信の育成

4.不登校・発達障害のサポート









写真(4)





体育あそびで脳と身体を活性化させることで、アナログゲームや学習にも集中して取り組むことができ、

「最後まで楽しく過ごせる」一日の流れを大切にしています！





ぽかぽかステップスポーツは、遊びながら育つ・楽しみながら伸びる療育を提供する事業所です！