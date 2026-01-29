全国60拠点を展開するブラジリアン柔術アカデミー「トライフォース」は、2025年12月、神戸初拠点となる「トライフォース神戸」をオープンしました。

オープン以降、初心者から経験者まで幅広い層の入会が続き、神戸エリアにおける新たな格闘技・スポーツの拠点として注目を集めています。





トライフォース神戸マットスペース









■1月12日オープニングセレモニーを開催【全国の支部から約50名が集結】

2026年1月12日(月・祝)には、トライフォース神戸にてオープニングセレモニーを開催。

当日は、全国各地のトライフォース支部からインストラクター・会員あわせて約50名が神戸に集まり、新拠点の門出を祝いました。





セレモニーに50名以上集結





セレモニーでの鏡割り





セレモニーでは、代表・早川 光由による挨拶や、交流スパーリングなども行われ、支部の垣根を越えた一体感のあるイベントとなりました。









■すでに多くの入会者が集まり、神戸の新たな柔術拠点へ

オープン後は、

・格闘技未経験の初心者

・健康や運動不足解消を目的とした社会人

・競技志向の経験者

・格闘技をやってみたい小中学生

など、多様な目的を持つ入会者が集まっています。





クラスの様子





キッズも練習に励む





女性会員も在籍





トライフォース独自の体系化されたカリキュラムにより、「何から始めればいいかわからない」という初心者でも安心して学べる点が、高く評価されています。









■2月限定 入会キャンペーンを実施予定

トライフォース神戸では、より多くの方に柔術の魅力を体験してもらうため、2026年2月に入会キャンペーンを実施予定です。





入会キャンペーンの詳細はこちら

https://www.triforce-bjj.com/kobe-campaign/









■初心者向け無料体験会も開催

また、柔術が初めての方や、雰囲気を知りたい方に向けて、無料体験会も実施しています。

実際のクラスを体験しながら、インストラクターから直接指導を受けることができる内容となっています。





無料体験会の詳細はこちら

https://www.triforce-bjj.com/kobe20260124/









■ヘッドインストラクター紹介

ヘッドインストラクター：澤田 伸大(世界ノーギ選手権王者)

2018年、世界ノーギ柔術選手権アダルト黒帯で日本人男子初の世界王者に輝く。

本部チーフインストラクターとして長年指導を行い、2025年より関西エリア部長／トライフォース大阪支部長に就任。

2025年12月より、トライフォース神戸ヘッドインストラクターを兼任。









■トライフォース神戸・概要

月会費 ： 月額4,400円～15,400円(税込)

https://www.triforce-bjj.com/kobe/membership-info/

所在地 ： 神戸市中央区元町通4-6-17 メゾンドール元町1F

アクセス ： ・神戸高速線「花隈駅」徒歩1分

・地下鉄海岸線「みなと元町駅」徒歩2分

・JR「元町駅」徒歩6分

・地下鉄西神・山手線「県庁前駅」徒歩8分

営業時間 ： 平日19時～22時／土曜13時～18時／日曜11時～13時

公式Instagram： https://www.instagram.com/triforce_kobe?igsh=ZzhzdG5uc3M5bW82





エントランス