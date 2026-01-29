神戸のブラジリアン柔術アカデミー「トライフォース神戸」が正式オープン
全国60拠点を展開するブラジリアン柔術アカデミー「トライフォース」は、2025年12月、神戸初拠点となる「トライフォース神戸」をオープンしました。
オープン以降、初心者から経験者まで幅広い層の入会が続き、神戸エリアにおける新たな格闘技・スポーツの拠点として注目を集めています。
トライフォース神戸マットスペース
■1月12日オープニングセレモニーを開催【全国の支部から約50名が集結】
2026年1月12日(月・祝)には、トライフォース神戸にてオープニングセレモニーを開催。
当日は、全国各地のトライフォース支部からインストラクター・会員あわせて約50名が神戸に集まり、新拠点の門出を祝いました。
セレモニーに50名以上集結
セレモニーでの鏡割り
セレモニーでは、代表・早川 光由による挨拶や、交流スパーリングなども行われ、支部の垣根を越えた一体感のあるイベントとなりました。
■すでに多くの入会者が集まり、神戸の新たな柔術拠点へ
オープン後は、
・格闘技未経験の初心者
・健康や運動不足解消を目的とした社会人
・競技志向の経験者
・格闘技をやってみたい小中学生
など、多様な目的を持つ入会者が集まっています。
クラスの様子
キッズも練習に励む
女性会員も在籍
トライフォース独自の体系化されたカリキュラムにより、「何から始めればいいかわからない」という初心者でも安心して学べる点が、高く評価されています。
■2月限定 入会キャンペーンを実施予定
トライフォース神戸では、より多くの方に柔術の魅力を体験してもらうため、2026年2月に入会キャンペーンを実施予定です。
入会キャンペーンの詳細はこちら
https://www.triforce-bjj.com/kobe-campaign/
■初心者向け無料体験会も開催
また、柔術が初めての方や、雰囲気を知りたい方に向けて、無料体験会も実施しています。
実際のクラスを体験しながら、インストラクターから直接指導を受けることができる内容となっています。
無料体験会の詳細はこちら
https://www.triforce-bjj.com/kobe20260124/
■ヘッドインストラクター紹介
ヘッドインストラクター：澤田 伸大(世界ノーギ選手権王者)
2018年、世界ノーギ柔術選手権アダルト黒帯で日本人男子初の世界王者に輝く。
本部チーフインストラクターとして長年指導を行い、2025年より関西エリア部長／トライフォース大阪支部長に就任。
2025年12月より、トライフォース神戸ヘッドインストラクターを兼任。
■トライフォース神戸・概要
月会費 ： 月額4,400円～15,400円(税込)
https://www.triforce-bjj.com/kobe/membership-info/
所在地 ： 神戸市中央区元町通4-6-17 メゾンドール元町1F
アクセス ： ・神戸高速線「花隈駅」徒歩1分
・地下鉄海岸線「みなと元町駅」徒歩2分
・JR「元町駅」徒歩6分
・地下鉄西神・山手線「県庁前駅」徒歩8分
営業時間 ： 平日19時～22時／土曜13時～18時／日曜11時～13時
公式Instagram： https://www.instagram.com/triforce_kobe?igsh=ZzhzdG5uc3M5bW82
エントランス