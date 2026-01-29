株式会社クリエイティブPR(本社：東京都中央区、代表取締役：平野 マユミ)は、全国の高校生・大学生と、企業・自治体・NPOをつなぐリアル体験型マッチングプラットフォーム「ガクチカリアル！β版」をリリースしました。









■ 「出会う前の断絶」という社会課題への挑戦

近年、少子化やSNSによる情報収集の偏りにより、若者と社会の間に「出会う前の断絶」が生じています。若者は「挑戦したいが接点がない」と悩み、企業や地域は「担い手がほしいが魅力が届かない」という、構造的なミスマッチが深刻化しています。









■ 調査で明らかになった“若者のリアル体験ニーズ”

当社が実施した学生向けアンケート調査では、91％の学生が「社会とつながるリアルな体験に参加したい」と回答しました。

また、91.6％が「社会に貢献できる活動に関わりたい」と答えており、若者の間には高い意欲が存在する一方で、それを発揮する“最初の接点”が不足している実態が明らかになっています。さらに、関心の高い分野としては、地域創生、農業・自然体験、子ども支援、福祉、環境保全など、社会課題と直結するテーマが多く挙げられました。

これらの結果から、若者は「やりたくない」のではなく、関われる場を知らない、もしくは出会えていないだけであることが示唆されています。





株式会社クリエイティブPR調べ／2025年5月412件 対象：大学生





■ 13年間の実践から導き出した「関係“前”人口」の創出

当社は13年にわたり、延べ約4,300名の学生が参加する社会課題解決・地域連携プロジェクトを運営してきました。その実践から、若者は挑戦を避けているのではなく、単に「関係を始める最初の場」がなかっただけである、という結論に達しました。

本サービスでは、この層を「関係“前”人口」と定義し、以下の設計思想で社会実装します。

・いきなり就職や移住などの成果を求めない

・評価・選抜を前提としない、心理的安全性のある関係づくり

・情報ではなく、リアルな体験によって「実感」から関係を始める

・若者が「選ばれる側」ではなく、「今後も関わりたいか」を自ら判断できる

・一度きりで終わらせず、次の関わりにつながる余白を残す

・採用・移住は目的ではなく、結果として生まれる選択肢として捉える









■ 従来のマッチング(採用・選考)との決定的な違い

「ガクチカリアル！」は、従来の「募集→選考→結果」という短期・成果前提のマッチング構造から脱却し、「知る→関わる→育つ」というプロセスを起点に、関係そのものを育てていく新しいプラットフォームです。





1. 採用やインターンを目的としない：社会課題解決や地域活動といったテーマを軸に、成果や評価を求めない「リアルな体験」に特化。若者がプレッシャーなく社会と関わる“最初の入口”を提供します。

2. 「選ぶ・選ばれる」からの脱却：学生を選考するのではなく、体験を通じて互いを理解し、若者自身が「今後も関わりたいか」を判断できる構造を採用。結論を急がないことで、本音に基づいた関係性が生まれます。

3. 関係を「点」で終わらせず、次につなげる設計：参加証明書の発行やマイページでの活動履歴・評価の蓄積により、体験を一度きりで終わらせず、継続的な関係や次の関わりへと発展させる土台をつくります。









■ 「ガクチカリアル！β版」の機能と展開

・主な機能： プロジェクト掲載、応募・承認管理、出席確認・相互評価、

参加証明書発行、学生マイページ(体験履歴記録)など。

・β版特典： 期間中、企業・自治体・NPO団体など向けに無料トライアルを

提供しています(学生への交通費サポートが条件)。

・URL ： https://gakuchika-real.com









■ 代表取締役 平野 マユミのコメント

ガクチカリアル！は、突然生まれたサービスではありません。13年間、学生と企業・地域・NPOの現場で向き合い続ける中で、「若者は挑戦できないのではなく、最初に関われる場がないだけだ」という確信に至りました。その実践の中で培ってきた関係づくりの知見を、誰でも、どこでも再現できる形としてオンラインで仕組化したものが、『ガクチカリアル！』です。リアルな体験から始まる最初の関係を社会に広げ、関係“前”人口を育てる仕組みとして、若者の挑戦と社会の未来をつなぐ当たり前のインフラになることを目指していきます。