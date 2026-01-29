2026.2.5 debut 気分を満たす、シトラスの香り。みずみずしい肌へ導くごほうびマスクが登場。

株式会社ジョンマスターオーガニックグループ

”世界を飾らない美しさで満たす”をスローガンに掲げるジョンマスターオーガニックは、“色とりどりに、休もう。”をテーマとしたラインme john masters organicsより週1回のスペシャルケアで潤いに満ちたみずみずしい肌へ導くフェイスマスクを2026年2月5日（木）に発売します。

日々のスキンケアをアップグレードしたい、より輝く肌を目指したいというときには週1回のフェイスマスク習慣がおすすめです。me john masters organicsのリフレッシングアクア フェイスマスク（シトラス）は、角質層まで浸透しやすい加水分解ヒアルロン酸などの保湿成分を配合。肌のすみずみまで潤いを届けてやわらかいツヤ肌へと導きます。

さらに、ベタインやグリコシルトレハロースが取り込んだ水分を蓄え、スクワランやザクロ種子油が肌表面にフタをして潤いをキープ。みずみずしさやハリを保ちます。ほんのり甘くジューシーな香りに包まれて肌を満たすひとときが、日々に澄んだ軽やかな風を運んで。

リフレッシング アクア フェイスマスク（シトラス） 22mL × 3枚入 税込\2,200

POINT1, 潤い与えて逃がさない、みずみずしい肌をキープ

角質層まで浸透しやすい加水分解ヒアルロン酸を配合したシートでじっくり保湿することで、すみずみまで潤いに満ちたやわらかな肌へと導きます。さらに、ベタインやグリコシルトレハロース、加水分解水添デンプンが取り込んだ水分を蓄え、スクワラン、ザクロ種子油が肌表面にフタをして潤いをキープ。みずみずしさやハリを保ちます。

POINT2, 乾燥ダメージから守り、明るい印象のツヤ肌へ

紫外線などによる乾燥ダメージが気になる肌のためにアスコルビルグルコシド（安定型ビタミンC誘導体）や、マドンナリリー花エキス、ラベンダー花エキスを配合。乾燥によりくすんで見える肌に潤いを与えて、明るい印象のツヤ肌に。また、季節の変わり目などにゆらぎやすい肌もセージ葉エキスやグリチルリチン酸2Kなどのやさしい潤いが包み込み、すこやかな状態に保ちます。

POINT3, 肌あたりやさしく、ぴったり密着するシート

肌あたりのやさしい「キュプラ長繊維不織布（ベンリーゼ(R)）」を使用。やわらかく肌への密着性が高いため肌の凹凸にしっかりフィットして、角質層への潤いの浸透をサポート。水分保持能力が高いのも特徴です。また、繊維の断面が真円に近く、肌に触れたときの摩擦も抑えられます。

香り

自然由来の精油をブレンドした感性に触れる香りで、心までほどけるような心地よいひとときを。

HOW TO USE

01 マスクを広げ、目・口の位置に合わせて

顔全体に密着させます。

02 深呼吸して香りを楽しみましょう。10分

置いてからはがします。

03 肌に残った美容液を両手でやさしくおさ

えてなじませます。