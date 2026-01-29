ÍÌÀ¥¬ー¥Ç¥ó¤Ë¥Éー¥Ê¥ÄÀìÌçÅ¹¡ÖJACK IN THE DONUTS¡×2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥ªー¥×¥ó
½»Í§ÉÔÆ°»º¾¦¶È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ËÜ Ä¾¿Í¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¾¦¶È»ÜÀß¡Ö½»Í§ÉÔÆ°»º ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥Æ¥£ ÍÌÀ¥¬ー¥Ç¥ó¡×¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤Ë¡¢2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢¥Éー¥Ê¥ÄÀìÌçÅ¹¡ÖJACK IN THE DONUTS¡Ê¥¸¥ã¥Ã¥¯ ¥¤¥ó ¥¶ ¥Éー¥Ê¥Ä¡Ë¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢ÅìµþÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢½é½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¿·µ¬Å¹ÊÞ¡ÖJACK IN THE DONUTS¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖJACK IN THE DONUTS¡×¤Ï¡¢¡È¤ï¤¯¤ï¤¯¤òÆü¾ï¤Ë¡É¡È»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡É¡È¥Ç¥¤¥êー¥×¥é¥¤¥¹¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Á´¹ñ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥Éー¥Ê¥ÄÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀ¤³¦¤Î¥Éー¥Ê¥Ä¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ÎÄêÈÖ¥¹¥¤ー¥Ä¤òÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡ÖÀ¸¥Þ¥é¥µ¥À¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤É³Æ¹ñ¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Éー¥Ê¥Ä¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¤ÎÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ö¥Ø¥ë¥·ー¥Éー¥Ê¥Ä¡×¤Ê¤É¡¢¾ï»þ25～40¼ïÎà¤ÎËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«²ÈÀ½¥Éー¥Ê¥Ä¤Ï100±ßÂæ¤«¤é¤È¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤Ç¡¢Æü¾ï¤Î¤ª¤ä¤Ä¤«¤é¼êÅÚ»º¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ªー¥×¥óµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó ¡ä
¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥Éー¥Ê¥Ä¤ò1,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶ÒÃå¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÀèÃå1,000Ì¾ÍÍ¸ÂÄê
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡Ú¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶ÒÃå¡Û
JACK IN THE DONUTS¤Î¥í¥´¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ß¥Ë¶ÒÃå¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¡§²£Éý11cm ¡ß ¹â¤µ15cm
Å¹ÊÞ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/62100/table/425_1_37829f6a8c7c93993277d9f0b9621ad5.jpg?v=202601291251 ]
¢¨²èÁü¤ÏÁ´¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
ÍÌÀ¥¬ー¥Ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÍÌÀ¥¬ー¥Ç¥ó¡×¤Ï¡¢2020Ç¯¤ËÅìµþÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¤Î¿·¤¿¤Ê¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¡¢Åìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー¡¢²¹Íá»ÜÀß¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢·àÃÄ»Íµ¨ÀìÍÑ·à¾ì¤Ê¤É¤«¤é¤Ê¤ëÊ£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¢§½»Í§ÉÔÆ°»º ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥Æ¥£ ÍÌÀ¥¬ー¥Ç¥ó
https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/shopping
¢§Å·Á³²¹Àô ÀôÅ·¶õ¤ÎÅò ÍÌÀ¥¬ー¥Ç¥ó
https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/spa-izumi/
¢§¥Û¥Æ¥ë ¥ô¥£¥é¥Õ¥©¥ó¥Æー¥Ì ¥°¥é¥ó¥É ÅìµþÍÌÀ
https://www.hvf.jp/ariake-grand/
¢§Åìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー
https://www.shopping-sumitomo-rd.com/tokyo_garden_theater/
¢§ÍÌÀ»Íµ¨·à¾ì
https://www.shiki.jp/applause/lionking/
½»Í§ÉÔÆ°»º ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥Æ¥£ ÍÌÀ¥¬ー¥Ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÌµÎÁ¤ÇÍ·¤Ù¤ë²°Æâ¥¥Ã¥º¥¹¥Úー¥¹¤ä¹Âç¤Ê¼ÇÀ¸¹¾ì¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¤¬1ÆüÃæ³Ú¤·¤á¤ë»ÜÀß¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÜÀßÌ¾¡§½»Í§ÉÔÆ°»º ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥Æ¥£ ÍÌÀ¥¬ー¥Ç¥ó
URL¡§https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/shopping/
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ2-1-8
³«È¯¡¦½êÍ¡§½»Í§ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢±¿±Ä¡§½»Í§ÉÔÆ°»º¾¦¶È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò
Ãó¼Ö¾ì¡§Ìó1,800Âæ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¤æ¤ê¤«¤â¤á¡ÖÍÌÀ¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâ4Ê¬¡¢¡ÖÍÌÀ¥Æ¥Ë¥¹¤Î¿¹¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¡¢¤ê¤ó¤«¤¤Àþ¡Ö¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâ6Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§ÊªÈÎ¡¦¥µー¥Ó¥¹ 10:00～21:00¡¢¥Õー¥É¥³ー¥È¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó 11:00～23:00
¼çÍ×Å¹ÊÞ¡§Ìµ°õÎÉÉÊ¡¢¥³¥¸¥Þ¡ß¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¢¥í¥Õ¥È¡¢ABC-MART¡¢H&M¡¢À¾¾¾²°¡¢¥à¥é¥µ¥¥¹¥Ýー¥Ä¡¢Yogibo Store¡¢¥ì¥´(R)¥¹¥È¥¢¡¢ÅçÂ¼³Ú´ï¡¢¥Ë¥È¥ê ¥Ç¥³¥Ûー¥à¡¢´ÝÁ±¡¢¥Üー¥Í¥ë¥ó¥É¤¢¤½¤Ó¤Î¤»¤«¤¤¡Ê¥¥É¥¥É¡Ë¡¢¥È¥â¥º¡¢¥«¥ë¥Ç¥£¥³ー¥Òー¥Õ¥¡ー¥à¡¢¥µー¥Æ¥£¥ï¥ó¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¡¢¥Ú¥³¤Á¤ã¤ómilky¥Éー¥Ê¥Ä¡¢¥¿¥³¥Ù¥ë¡¢¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¡¢¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥Ó¥ª¥é¥ë¤Ê¤É
¢¨°ìÉô¡¢±Ä¶È»þ´Ö¤Î°Û¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£