株式会社アイクリック(本社：東京都立川市、代表取締役：鬼塚 和也)が提供する3DVRアルバムサービス「Palmee(パルミー)」は、2025年2月より相鉄不動産販売株式会社(本社：横浜市西区、取締役社長：大貫 正則、以下 相鉄不動産販売)のサービスメニューとして導入されています。





このたび相鉄不動産販売では、2026年に入り店舗現場におけるご案内方法の標準化を進めるとともに、運用体制を強化。住まいの売却・購入という人生の大きな節目に寄り添うサービスとして、Palmeeの提供を本格的に推進してまいります。





相鉄不動産販売 Palmeeご提供を本格化





【背景：住まいの売買には「価格」だけでなく「気持ちの整理」も関係】

住まいの売買は人生における大きな節目の一つであり、経済合理性だけでなく感情面も大きく影響する意思決定です。特に自宅の売却に際しては、「住み慣れた家を手放す寂しさ」や「帰る場所がなくなることへの不安」など、感情面の負荷を理由に、売却判断に時間を要するケースも少なくないと指摘されています。

また、売却経験者へのアンケートでは、「実家の写真をもっと撮っておけばよかった」といった声が多く聞かれ、家そのものを記録して残せなかったことへの後悔が一定数存在することが示されています。





こうした背景に加え、不動産仲介業界では近年、物件情報や手続きのデジタル化が進み、利便性や効率性は大きく向上しています。一方で、住まいの売買に伴う不安や迷いといった「感情面のケア」は、サービスとして提供しづらい領域でもあります。

特に、住み替えや相続を含む売却局面では本人や家族にとっての「気持ちの整理」や納得感が重要となります。購入の局面においても「新生活の始まり」を前向きに実感できる体験価値が求められています。こうした流れを踏まえ、相鉄不動産販売では、売却時の「気持ちの整理」を後押しすると同時に、購入時には「新生活の記念」としても活用できる点に着目し、Palmeeの運用強化に取り組んでいます。





売却にともなう気持ちの整理を後押し





【Palmee(パルミー)とは：「手のひらに かけがえのない宝物を いつまでも」】

Palmeeは、住まいをまるごと3DVRデータで記録し、室内だけでなく外観・庭・前面道路まで空間として残せるデジタルアルバムサービスです。

単に3DVRデータを制作することを目的とするのではなく、不動産を売買されるお客様が「安心や満足度の高い売却・購入だった」と感じられる状態を支えるインフラとしての役割を位置づけています。

Palmeeには、タブレット端末で閲覧できる「タブレット版」と、インターネット経由で閲覧可能な「クラウドアルバムWEB版」の2形態があります(WEB版はネット環境が必要)。

相鉄不動産販売では、主にクラウドアルバムWEB版を採用し、住まいの売却・購入いずれの節目においても活用できるサービスとして展開しています。





なお、Palmee(クラウドアルバムWEB版)は、2025年7月より東京都新宿区のふるさと納税返礼品としても提供を開始いたしました。

※返礼品の掲載状況については、各ふるさと納税ポータルサイトの表示をご確認ください。





納品形態は2種





【サービス概要】

サービス名 ： Palmee(パルミー)

提供開始日 ： 2025年2月(相鉄不動産販売での提供開始)

サービス内容： 住まいの売却・購入などの節目に、

住まいの空間や思い出を3DVRで残し、スマホやPCから閲覧・

共有できるデジタルアルバムサービスです。

ご家族への共有や振り返り、記念として保管できる

「住まいの思い出アーカイブ」として提供します。

お申込み ： 相鉄不動産販売の各店舗にて、不動産売買取引時にご相談

URL ： https://service.i-click.co.jp/palmee









【会社概要】

■相鉄不動産販売株式会社

URL ： https://www.sotetsu-re.co.jp/

所在地 ： 横浜市西区北幸2-9-14 相鉄本社ビル6階

代表者 ： 取締役社長 大貫 正則

事業内容： 不動産の仲介／不動産の賃貸・管理／中古住宅買取再生販売事業／

損害保険代理業／不動産信託受益権の売買・仲介／

前記に付帯する一切の事業









■株式会社アイクリック

URL ： https://www.i-click.co.jp/

所在地 ： 〒190-0022 東京都立川市錦町1-4-20 TSCビル3F

事業内容： 不動産領域の広告・販促支援、

3DVRアルバムサービス「Palmee」提供 等