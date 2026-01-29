【三宮サンキタ通りに新規OPEN】毎日赤字覚悟の激安次世代居酒屋『串とメシにはサケキタル。』が遂に爆誕！

株式会社MS Group

株式会社MS Group（本社：大阪府大阪市、代表取締役：白戸武蔵）は、2026年2月5日（木）に、「串とメシにはサケキタル。神戸三宮駅前店」をオープンします。同ブランドで10店舗目の出店となります。

オープンを記念しまして破格のイベントを開催！2/5(木）～2/8（日）はサワーやハイボールなどの対象ドリンクが何杯飲んでも終日1杯.1円（税込）名物バリとん焼き（白）は1本50円（税込）レタス巻き串1本88円（税込）と破格のお値段でご提供致します！当店Instagram（https://www.instagram.com/sakekitaru_sannomiya/）のフォロワー様限定となっております。ご予約はお早めにどうぞ！

食の宝庫である福岡名物"野菜巻き串"新感覚旨味を追求した"博多明太とろろもつ鍋"

■店舗概要

■店名：串とメシにはサケキタル。神戸三宮駅前店

■住所：兵庫県神戸市中央区北長狭通１-3-6 光陽ビル7階

■アクセス：「JR三ノ宮駅」「神戸三宮駅」より徒歩1分

■TEL：078-945-8868

■営業時間：月～木 14:00～26:00（料理L.O. 25:00 ドリンクL.O. 25:30）

金.祝前日14:00～29:00（料理L.O. 28:00 ドリンクL.O. 28:30）

土 12:00～29:00（料理L.O. 28:00 ドリンクL.O. 28:30）

日.祝日 12:00～24:00 （料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 翌23:30）

■定休日 ： なし

■開店日 ： 2026年2月5日（木）

■神戸三宮駅前店Instagram ：（https://www.instagram.com/sakekitaru_sannomiya/）

■公式Instagram ：（https://www.instagram.com/sakekitaru.official/）

全国に旋風を起こす！？串とメシにはサケキタル。

◆常識を覆した驚きの価格とボリュームの食べ飲み放題プラン2,480円(税込）～◆

笑顔で楽しく安く。当店自慢の九州料理を最大75種ご堪能いただけます。

20種類以上の野菜や、変わり種の具材を豚バラで丁寧に1本1本巻き炭火でじっくりと焼き上げる"野菜巻き串"を中心に定番の"焼き鳥"やネオ焼き鳥とも言われるオリジナルの"升焼き鳥"に加えジューシーな自慢の"博多一口餃子"やブランド米をふっくらと炊き上げた”釜飯”！鮮度にこだわった”胡麻カンパチ”や旨辛が癖になる”麻婆豆腐”など逸品メニューなど勢揃い♪名物の”バリとん焼き”に”博多もつ鍋”までも食べ放題に。嬉しい飲み放題は2時間付き！大満足間違いなしの本格食べ飲み放題をご堪能下さいませ。

◆研究に研究を重ねたサケキタルの名物串"バリとん焼き"は注文必須！◆

ご来店されたお客様に絶対に食べてほしい無二無三のオリジナル串メニュー。独自の調理法に秘伝のスパイスやタレを加えた白,赤.黒と3種をご用意。お口の中でジューシーな旨味が存分に広がり何本でも食べたくなってしまう中毒性抜群の魅惑の味わいが実現。他では味わう事のできないサケキタルのオリジナル商品をお楽しみ下さい。現在、100,000,000本企画実施中！たくさんのお客様に名物"バリとん焼き"をお届け！自慢の食べ飲み放題プランでもお楽しみいただけますので是非どうぞ。

バリとん焼き 白 1本100円（税込110円）バリとん焼き 赤 1本150円（税込165円）バリとん焼き 黒 1本150円（税込165円）

◆お財布に困らない！圧倒的コスパ抜群のドリンクで最高の飲み会を◆

毎日激安！地域最安値価格でお届け！何杯飲んでも生ビール199円（税込218円）ハイボール.レモンサワー.JJ(ジャスミン割り）は驚愕の100円（税込110円）でご提供いたします。更にはハッピーアワーの12:00~18:00までハイボール.レモンサワーjj50円（税込55円）にてお楽しみいただけけます。

お得な単品飲み放題は780円（税込）～と衝撃の価格に。お客様にとにかく笑顔になっていただきたい。サケキタルで乾杯して、心もお腹も元気に！

店舗の特徴：空間

◆「JR三ノ宮駅」「神戸三宮駅」より徒歩1分に位置する好立地と個室席完備のネオ空間がお客様をお出迎え。

神戸唯一の繁華街の"三宮"再開発で新たなビルが立ち並び、常に多くの人でにぎわっています。アクセスが良好なサンキタ通りに位置しておりアクセス面も良好となっております。

2名様～最大150名様までご利用可能な大中小様々なタイプの個室席をご用意しております。広さに余裕を持たせた設計で、家族での食事、ビジネスでの会食や接待、宴会など、幅広いニーズに応えられるプライベートな空間を備えています。

会社概要

社名 ：株式会社MS Group

本社所在地：大阪府大阪市北区堂山町15-4

代表者 ：代表取締役 白戸 武蔵

設立 ：2022年5月26日

電話番号 ：03-6718-4955（代表）

事業内容 ：飲食店（居酒屋／レストラン等）の経営／スポーツジムの経営