株式会社ホームワーキングマザー(代表取締役：上野 拓哉、本社：千葉県松戸市)は、SNSで話題の小型プロジェクター「カベーニPRO2」をアップグレードし、2026年1月29日に販売を開始しました。





シャンパンゴールド





■バージョンアップ内容

・Android 9 OS → Android 13 OS

・Bluetooth 5.0 → Bluetooth 5.4

・ファイル管理インターフェイスの改良

・色温度の変更が可能に(20パターン)









■バージョンアップの経緯

「カベーニ」シリーズは民放キー局や数々の有名雑誌で取り上げられるなどして80,000台を超えるヒット商品となりました。





シリーズ最上位モデルである「カベーニPRO2」に関しては、

-Androidのバージョンが古いので不安

-色味を調節できないのが不便

-プレゼンでPowerPointなどのファイルを開く際のUIがとっつきにくい

というお客様の声が多かったことから、今回のバージョンアップに至りました。









■カベーニシリーズとは？

手のひらサイズ、アプリ内蔵、コードレス、三拍子揃ったモバイルプロジェクターです。

どこにでも持ち歩いて大画面を楽しめる手軽さが最大の特徴です。





スマホと並べて

500mlペットボトルと同じ重さ









＜テレビ離れとアプリ視聴＞

～好きな時に大画面で見たいニーズにプロジェクターがマッチ～





テレビ離れが進んでいると言われますが、実際のところはどうなのでしょうか。ボストンコンサルティンググループが2025年6月に公表した「2024年度コンテンツ消費者行動調査」※によると、調査対象の10代から60代までの全世代平均において、Netflixなどのサブスク動画アプリ(以下「SVOD」)とTVerなど見逃し配信アプリ(以下「AVOD」)を合わせた視聴時間が、テレビよりも長くなったことが分かりました。2023年まではテレビの方が長かったところ、今回の調査で初めて逆転した形です。

インターネットコンテンツがテレビを侵食している構図であり、スマートフォンがあればいつでもどこでも見られるVODサービスが今後も伸びていくことが予想されます。

そのための一つのツールとして、ドラマやアニメを「手軽に」大画面で見られるプロジェクターの人気が高まっています。

当社のカベーニシリーズは販売開始から5年でシリーズ累計7万台を突破、現在も年間1万台ペースで売り上げており、手軽さへのニーズの高さが伺えます。





※ ボストンコンサルティンググループ「2024年度コンテンツ消費者行動調査(2025年6月)」( https://web-assets.bcg.com/e1/f6/a8a65eab4107b174997ad01acaae/202506-bcg-content-survey-japan.pdf )





フルHDで鮮明な映り





＜カベーニPRO2でできること＞

1. フルHD(Blu-rayと同じ画素数)で鮮明な映像を大画面で楽しめる

2. 天井に映せるので、寝ながらゆっくり観られる

3. YouTube、Netflix内蔵ですぐ観られる

(その他の対応アプリは内蔵のアプリストアから無料で追加可能)

4. コードレスなので、どこでも使える

5. プレゼン(直接Officeファイルを開けるためパソコン不要です)





プレゼンにも(直接Officeファイルを開けるためパソコン不要)





＜カベーニPRO2の利用シーン＞

・家でゴロゴロしながら、壁や天井でアニメ映画YouTube三昧。

・お気に入りのアーティストのライブDVDを、壁一面の大画面で。

・リビングの壁に映してヨガや筋トレ。

・壁でみんなでワイワイGAME。寝ながら天井で一人GAME。

・キャンプでテントやタープに映して、電波がないところでまったり映画鑑賞。

・見逃し配信サービスをインストールして、テレビ番組をテレビより大きい画面で。

・黒板に描きたいアニメキャラクターなどの絵を投影して

なぞって上手く描けちゃう。

・パソコン要らずでプレゼンや社内研修

(USBメモリやOfficeファイルの直接再生ができます)





寝ながら大画面を楽しめる

スマホではできない大画面ヨガ

【カベーニPRO2製品概要】

商品名： UENO-mono 小型フルHDプロジェクター カベーニPRO2

価格 ： 79,800円(税込)

販売 ： 楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/ueno-mono/kabeni-pro2

Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B0819C4G67

Yahoo!ショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/rin-spa/kabeni-pro2-a









【スペック】

品番 ：UM-0005A

本体寸法 ：幅13.2cm × 奥行13.2cm × 厚さ3.4cm

本体重量 ：560g

入力対応解像度 ：～4K(3840×2160画素)

出力解像度 ：フルHD(1920×1080画素)

明るさ ：4000ルーメン

バッテリー ：10500mAh

連続再生時間 ：2～3時間

OS ：Android 13

投影方式 ：DLP

投影サイズ ：～150インチ

Wi-Fi ：dual-band 2.4G／5G

Bluetooth ：5.4

コントラスト比 ：5000：1

焦点調節 ：オートフォーカス

台形補正 ：上下自動±40、手動四隅補正

画面縮小 ：50％まで

スピーカー ：8Ω1.5W×2

メモリ(RAM) ：2GB

内部ストレージ(ROM)：32GB

拡張性 ：TYPE-C／USB-A／HDMI／AUX-Out／Wi-Fi／Bluetooth

対応機器 ：iPhone, iPad, Android, Windows, Mac, Blu-ray

／DVDプレーヤー(レコーダー)、

ゲーム機(Switch,PS3,PS4,PS5)、

USBメモリ(対応規格:NTFS/FAT32/exFAT,対応容量:～1TB)

Fire TV Stick, Google Chromecast(クロームキャスト)

入力 ：DC15V／3A

投影モード ：正面／反転／背面／天吊り

セット内容 ：プロジェクター本体／電源アダプター／リモコン／三脚／

HDMIケーブル(120cm)／AUXケーブル(100cm)／

収納袋／説明書(実演動画入り)／クイックガイド／

専用キャリーバッグ









■対応ファイル形式

・動画 - mp4/mpeg/avi/flv/mov

・音声 - aac/flac/mp3/wav/wma/mp2

・画像 - JPEG/JPG/PNG/BMP

・Office系 - Word/Excel/PowerPoint/PDF/txt





専用キャリーケース付き

キャリーケース外観

ハンドバッグにもすっぽり

サイズ感

リッチブラック





【会社概要】

株式会社ホームワーキングマザーは、忙しい主婦の方にお子様との二度とない“今”の時間を大切にしていただきたいという理念を元に活動しております。

その中でも当社ブランド「UENO-mono」では、ご自宅でのひと時に「一つ上のものを提供する」というコンセプトで商品開発をしております。

おしゃれな健康・時短家電を中心にラインナップを取り揃えております。





会社名 ： 株式会社ホームワーキングマザー

代表者 ： 上野 拓哉

所在地 ： 千葉県松戸市馬橋3361

事業内容： 主婦向け小型家電の企画販売・卸売

URL ： HP

https://www.ueno-mono.com

カベーニ公式サイト

https://ueno-mono.net/

カベーニ公式 X

https://x.com/kabeni_official

カベーニ公式 Instagram

https://www.instagram.com/kabe_ni.official/