転倒時の骨折リスクを低減する衝撃吸収フロア＆マット『ころやわ(R)』が、2025年通期で同カテゴリ年間販売数1位を達成

株式会社Magic Shields（本社：静岡県浜松市、代表取締役CEO：下村明司）は、転倒時の骨折リスクを低減する衝撃吸収フロア＆マット『ころやわ(R)』シリーズにて、法人向け販売枚数実績で緩衝マット・クッションカテゴリにおける2025年間販売数1位を達成いたしました※1。

ころやわマット 使用イメージ

【衝撃吸収フロア＆マット『ころやわ(R)』について】

『ころやわ(R)』は高齢者の転倒による大腿骨骨折などの怪我のリスクを低減することを目的に開発された特殊構造の衝撃吸収フロア＆マットで、病院や特別養護老人ホーム、有料老人ホーム等の介護施設を中心にすでに1,000以上の施設に導入いただいており、ご好評をいただいております。

私たちマジックシールズは、『ころやわ(R)』を通じて転倒による怪我のリスクを低減することで、増大に歯止めがかからない医療費や介護費を減らすこともでき、医療・介護現場の人手不足や労働環境の改善にも役立てると考えております。現状に満足することなく、今後も致命的な怪我のリスクを低減するため、製品開発・改善に力を入れてまいります。

■株式会社Magic Shields（マジックシールズ）について

株式会社Magic Shields（マジックシールズ）は2019年に設立された、自動車工学と医学をベースに新素材と構造「メカニカル・メタマテリアル」の研究開発、および製造・販売を行うスタートアップです。世界で増加している高齢者の転倒による怪我のリスクを減らすため、マジックシールズは転んだときだけ柔らかい「可変剛性構造体」を使った、これまで困難とされていた「歩行安定性」と「衝撃吸収性」の両方をあわせ持つ床材『ころやわ(R)』を開発し、医療機関や福祉施設、一部在宅向けに提供しており、すでに導入施設は1,000施設以上を超えております。特に、医療安全対策委員会の設置が多い500床以上の病院施設では、すでに全病院の4分の1以上（28%）が『ころやわ(R)』を導入いただいており※2、厳しい医療安全対策のプロにもご満足をいただいております。

※2 自社調べ2025年7月16日時点（500床以上病院408施設に対して118施設が導入済）

「すべての人が怪我のリスクを気にすることなく、自分の意思で自由に動ける」社会の実現を目指し、転倒にまつわる課題を独創的な技術と革新的な仕組みで解決することを使命としています。

所在地 : 静岡県浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館 B1F・FUSE

代表者 : 代表取締役 下村 明司

設立 : 2019年11月

公式サイト： https://www.magicshields.co.jp

『ころやわ(R)』特設サイト： https://www.magicshields.co.jp/coroyawa

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社Magic Shields（マジックシールズ） 広報担当

・メール：contact@magicshields.co.jp

・お電話：050-1742-4700 (平日午前10時～午後5時)

・お問い合わせフォーム：https://www.magicshields.co.jp/contact/