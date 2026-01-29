Final Aim、川田弘明がCTO（最高技術責任者）に就任

株式会社 Final Aim

株式会社Final Aim（本社：米国デラウェア州 ／ 代表取締役社長：朝倉雅文、取締役：横井康秀、以下 Final Aim）は、これまでプリンシパルエンジニアを務めていた川田弘明が、2026年1月20日付でCTO（最高技術責任者）に就任したことをお知らせいたします。

川田は、慶應義塾大学卒業後、独立行政法人 理化学研究所にてキャリアをスタート。その後、ベンチャー企業においてフルスタックエンジニアとしてバックエンドからフロントエンドまでの開発を担当し、マネジメントを含む幅広い経験を積んできました。

また、東京大学大学院 総合文化研究科において3DCG技術に関する研究に携わるなど、研究・開発の両面に精通しています。

Final Aim参画後は、生成AIを活用したプロダクト開発や研究開発領域を中心に、多くの技術的成果と貢献を重ねてきました。開発全般に加え、GPU活用、負荷分散、3DCG技術、AI分野に関する深い知見を活かし、当社の技術基盤の強化を牽引してきました。

今回のCTO就任により、生成AI活用に伴う知的財産権の課題解決を含め、Final Aimにおける研究開発領域および開発体制のさらなる高度化と強化を統括してまいります。



■ 川田弘明の略歴

慶應義塾大学 環境情報学部卒業。独立行政法人 理化学研究所（現・国立研究開発法人 理化学研究所）にてテクニカルスタッフとして勤務。ベンチャー企業にてソフトウェアエンジニアとしてバックエンドからフロントエンドまでの開発に従事。東京大学大学院 総合文化研究科にて3DCG技術に関する研究を行う。その後、開発責任者およびフリーランスのソフトウェアエンジニアとして活動を経て、Final Aimに参画。「Final Design」をはじめとするプロダクト開発を担当。

■ 川田弘明のコメント

プリンシパルエンジニアとして関わらせていただいておりましたが、この度はCTOに就任することとなりました。

Final Designの開発、技術面の調査や研究など技術面への貢献、そしてFinal Aimのメンバーの方々と連携を密に行い、よりFinal Aimに貢献できればと思っております。宜しくお願い致します。

■ Final Aim Co-Founder & CEO 朝倉雅文のコメント

川田は、3次元点群データおよび陰関数曲面に関する研究と論文執筆を通じて、形状生成・表現に関する深い理論的知見を培ってきました。その強みは研究に留まらず、GPU等の計算資源を活用したアルゴリズム実装や、生成AI技術をプロダクトへ落とし込む実装力にあります。Final Aimは「Final Design」を通じ、生成AIによる創作プロセスを可視化・記録し、知的財産リスクを最小化する基盤の構築に取り組んでいます。川田の参画により、生成AIと3次元技術を横断した実装、そして知財を前提とした“創る”ための技術設計が一層強化されます。研究・実装・事業を接続できるCTOの存在は、当社が世界の大手企業と長期的なパートナーシップを築き、グローバルに展開していく上で重要な競争優位になると確信しております。

■ Final Aim Co-Founder & CDO 横井康秀のコメント

生成AI時代において、デザインと技術はこれまで以上に密接に結びつき、創造性を拡張するための技術基盤が、プロダクトの価値を左右しています。川田は、単に技術を実装するエンジニアではなく、デザインの意図や創造のプロセスを理解したうえで、それを実際に使い続けられる形へと落とし込める稀有な存在です。CTOとして、創造性を最大化しながら、安心して使い続けられる生成AI基盤をデザインの現場視点からともに築いていけることを期待しています。

■ Final Aimについて

Final Aimは、生成AIによる新たなデザイン開発や知的財産権の管理に対応したデザイン・知財管理プラットフォーム「Final Design」を提供しています。2022年4月に米国に本社を設立し、同年9月にはシリコンバレー発の世界的なスタートアップアクセラレーター「Berkeley SkyDeck」に採択。そのプログラム内で、23年2月に「The Most Likely to Become the Next Unicorn」に選ばれました。また、同年6月には北カリフォルニアジャパンソサエティとスタンフォード大学が共催する「Japan - US Innovation Awards」において「Innovation Showcase」を受賞しました。さらに、エンタープライズ領域で高い評価を得るシリコンバレー発のアクセラレーター「Alchemist X」にも採択されています。24年10月には、Autodesk社がSan Diegoで主催する世界中から12,000人以上が集まる最大級のカンファレンス「Autodesk University」において、同社CEO Andrew Anagnost氏の基調講演で弊社が紹介されました。2025年NVIDIA社がSan Joseで主催する「NVIDIA GTC2025」で開催される「DesignAI Live」に登壇するなど、グローバルでの評価と実績を積み重ねています。

社名：株式会社Final Aim（Final Aim, Inc.）

所在地：米国・デラウェア州 ／ 日本・東京都

創業者：代表取締役社長 朝倉 雅文 ／ 取締役 横井 康秀

事業内容：デザイン・デジタル製造分野における、生成AI活用時の知的財産権課題の解決支援

ウェブサイト：https://final-aim.com