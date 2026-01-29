EC・クリエイティブ支援の株式会社RESORTとの資本業務提携実施

forest株式会社

2026年月1月29日

forest株式会社

日本のモノづくりブランドをM&Aにて承継し、その更なる成長実現に取り組むforest株式会社（本社：東京都渋谷区 / 代表取締役 湯原伸悟 / 以下、forest）は、マーケティング・クリエイティブ・EC事業を共創する株式会社RESORT（本社：東京都渋谷区 / 代表取締役 石川森生 / 以下、RESORT）との間で資本業務提携契約を締結しました。

■資本業務提携の背景と目的

forestは、「日本のモノを育み、世界を彩る」をミッションに掲げ、日本企画の商品やブランドの事業承継（M&A）および成長実現を行っております。創業以来、20社以上を承継してきており、Eコマースを中心に海外も含めた幅広い販売チャネルにて展開しております。

RESORTは、「Shopify PREMIER Partner」としての高い専門性と、マーケティング、クリエイティブ、EC構築・運用を一気通貫で支援するノウハウを有しており、数多くのブランドや企業のEC事業を成功に導いてきました。特に、EC構築パッケージ「tuna」の提供や、物流・バックオフィスまで含めた統合的なソリューション提案に強みを持っています。

今回のRESORTの参画により、forestグループのTsuzucleが持つデジタルマーケティング・EC構築のノウハウと、RESORTの豊富な経験と専門性を掛け合わせることが可能となります。ECインフラの構築・強化、商品やブランドの認知拡大のためのデジタルマーケティング、SNS支援など、これまでよりもforestグループとしてのソリューション提供力が大きく上がります。

今後は、RESORT代表である石川森生氏の豊富な知見を活かし、上流の成長戦略策定からOMOの実現など、国内の事業者が様々な抱える課題を包括的に解決し、日本の産業活性化に貢献することを目指してまいります。

■株式会社RESORTについて

「マーケティング、クリエイティブ、ECで『事業を共創する』」をテーマに掲げ、Shopifyを活用したECサイト構築・運用から、物流連携、マーケティング支援までをトータルで提供するプロフェッショナル集団です。自社ブランドの運用経験に基づいた実践的なソリューション提供と、実行力のある戦略支援が高く評価されています。

■forest 代表取締役・湯原伸悟 コメント

Eコマースと実店舗の境界線が溶け合う現代において、RESORTが持つ「クリエイティブ×テクノロジー×実業」のノウハウは、当社グループにとって極めて重要なアセットとなります。特に代表の石川氏は、日本のEコマースの成長を牽引してきた実績をお持ちです。Tsuzucleを含めたグループ全体で知見を共有し合い、日本の素晴らしいモノづくり企業や小売企業の皆様へ、より結果につながる成長支援を提供できることを楽しみにしております。

■RESORT 代表取締役・石川森生 コメント

この度、forestグループに参画できることを大変嬉しく思います。RESORTが培ってきた「マーケティング×クリエイティブ×テクノロジー」の実装力と、私自身が事業会社の現場で培ってきた長年の経験を、forestおよびTsuzucleが持つアセットと掛け合わせることで、単なる支援にとどまらない、本質的な事業成長のループを生み出せると確信しています。

今後はRESORTもグループの一員として、上流の成長戦略からOMOの実現までを一気通貫で支援し、日本の産業全体の活性化と、世界に通用する日本のモノづくりブランドの成長に全力を尽くしてまいります。

■株式会社RESORT 概要

社名：株式会社RESORT

所在地：東京都渋谷区神宮前6-23-6

代表者：代表取締役 石川 森生

事業内容：ECサイト構築・運用支援、マーケティング支援、クリエイティブ制作

URL： https://rsrt.jp/(https://rsrt.jp/)

■forest株式会社 概要

ミッション：日本のモノを育み、世界を彩る

社名：forest株式会社

所在地：東京都渋谷区神南1-4-9 テアトル神南オフィス棟

代表者：湯原 伸悟

事業内容：ECブランドのM&A・事業承継、成長実現

URL： https://www.forest-inc.jp/(https://www.forest-inc.jp/)